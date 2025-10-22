Тренд и уровни - страница 155

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Sergey Lazarenko #:

USDCAD

После сильного Импульса вверх, который был в пятницу, начался откат, который с консолидировался над Зеркальным уровнем.

В текущем моменте - цена идет в поступательном движении вниз. ТВх при пробое уровня.


 

 


Спасибо, а мы то и не поняли, что происходит 

 

Торговля в пробой - это торговля по тренду. В направлении тренда.
Единственная загвоздка - где будет точка входа в тренде?
Для этого нужно Накопление внутри-дня, чтобы оно выстрелило в направлении тренда.



 
Sergey Lazarenko #:

Торговля в пробой - это торговля по тренду. В направлении тренда.
Единственная загвоздка - где будет точка входа в тренде?
Для этого нужно Накопление внутри-дня, чтобы оно выстрелило в направлении тренда.



Цена всегда останавливается на каких то уровнях,то что вы называете накоплением, Сергей.

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Павел-Славянин #:

Цена всегда останавливается на каких то уровнях,то что вы называете накоплением, Сергей.

Да он инфоцыган наслушается и лепит не понимая что. Он , если флэт увидмт: О, идёт накопление! Сейчас будут ликвидность снимать

Чего накопление, где это видно, да пофиг, лишь брякнуть

 
Nikolai Starkovskii #:

Да он инфоцыган наслушается и лепит не понимая что. Он , если флэт увидмт: О, идёт накопление! Сейчас будут ликвидность снимать

Чего накопление, где это видно, да пофиг, лишь брякнуть

Колян,братишка поспокойней,все теории имеют право на существование.😉 Кто как понимает рынок,тот так и говорит,ни чего страшного нет,пользу можно вытащить для себя из всего.

 

#S@P500

Разворот на Пике подъема, Д1

Внутри-часа, котировка попала в канал, идеальное место, ширина 10% от среднедневного хода, Шорт при выходе из него

 

 

 


 
Павел-Славянин #:

Цена всегда останавливается на каких то уровнях, то что вы называете накоплением, Сергей.

Накопление - это процесс, точно измеряемый. На Бирже он называется - Открытый интерес, и по нему всегда есть значение. Когда трейдер открыл позицию и держит ее, независимо от направления, то этот объем будет называться Открытый интерес.

Не на каждом уровне , где произошла остановка - происходит накопление.

Вот пример, Лонгисты купили на 100 лотов, цена полетела, долетела до уровня и там произошла продажа тем кто встал в Шорт выше, встретились две группы игроков, которые избавились от приобретенных ранее поз. Цена остановилась под уровнем, но где тут накопление?  две группы игроков вышли с рынка. Проторгованный объем большой, а Открытого интереса нет.

 

Торговля в пробой - это торговля по тренду. В направлении тренда.
Единственная загвоздка - где будет точка входа в тренде?
Для этого нужно Накопление внутри-дня, чтобы оно выстрелило в направлении тренда.

 

Текущая ситуация на паре USDJPY


 
Sergey Lazarenko #:

Текущая ситуация на паре USDJPY


есть Импульс 

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