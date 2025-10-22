Тренд и уровни - страница 152
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ещё раз - информации тут нет.
все 150 страниц воды и ссылок на личный внешний ресурс.
Картинки без описаний, обоснований, пояснений и результатов.
массовые скриншоты с описанием "лонг в пробой", они к чему и зачем ?
мы должны порадоваться за ТС, восхитится мастерством фотографии ??
ещё раз - информации тут нет.
все 150 страниц воды и ссылок на личный внешний ресурс.
Картинки без описаний, обоснований, пояснений и результатов.
массовые скриншоты с описанием "лонг в пробой", они к чему и зачем ?
мы должны порадоваться за ТС, восхитится мастерством фотографии ??
В таком случае по-хорошему об этом достаточно заявить (в названии темы или в первом посте).
картинки красивые, а толку нету
это никакая не коррекционная волна, это провальный индик
и ответ на мой вопрос обьясняется тем же
не торгую, потому что... (читаем пост повторно)
Печально, Ренат, что ты выносишь такой вердикт в открытое пространство не разбираясь в формализации тренда и тем более в волнах.(((
Печально!!!
Никто не запрещает создавать дневники торгов, как это делают на тематических форумах по форексу.
В таком случае по-хорошему об этом достаточно заявить (в названии темы или в первом посте).
такие темы сносят (всегда сносили) ;-) Для этого специально сделаны Блоги и Каналы
иначе тут станет не протолкнуться от выходцев с сигналов и маркета.
ps/ есть две спец. темы "прогнозы и следствия", но настолько пустая пустота как у ТС даже там будет оффтопом
Печально, Ренат, что ты выносишь такой вердикт в открытое пространство не разбираясь в формализации тренда и тем более в волнах.(((
Печально!!!
Покажи стейт, а не теорию с воздуха.
Покажи стейт, а не теорию с воздуха.
ТЫ МЕНЯ НЕ ЧИТАЕШЬ)) Зачем мне портить бумагу?
Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))
А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."
Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.)
Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))
А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."
Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.)
ок, посмотрим с этого ракурса
то есть поход вверх теперь?
Печально, Ренат, что ты выносишь такой вердикт в открытое пространство не разбираясь в формализации тренда и тем более в волнах.(((
Печально!!!
не обижайся пжста
не так понял
идем дальше
;)
ок, посмотрим с этого ракурса
то есть поход вверх теперь?
Мы касались только вопроса прошлой картинки.
Я не даю рекомендаций на торговые сделки.
А если есть желающие понять и освоить мою торговую систему, большого желания нет, но могу через фриланс организовать платные курсы.