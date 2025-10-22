Тренд и уровни - страница 152

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ещё раз - информации тут нет. 

все 150 страниц воды и ссылок на личный внешний ресурс. 

Картинки без описаний, обоснований, пояснений и результатов.  

массовые скриншоты с описанием "лонг в пробой", они к чему и зачем ?

мы должны порадоваться за ТС, восхитится мастерством фотографии ??

 
Maxim Kuznetsov #:

ещё раз - информации тут нет. 

все 150 страниц воды и ссылок на личный внешний ресурс. 

Картинки без описаний, обоснований, пояснений и результатов.  

массовые скриншоты с описанием "лонг в пробой", они к чему и зачем ?

мы должны порадоваться за ТС, восхитится мастерством фотографии ??

Никто не запрещает создавать дневники торгов, как это делают на тематических форумах по форексу. 

В таком случае по-хорошему об этом достаточно заявить (в названии темы или в первом посте). 
 
Renat Akhtyamov #:

картинки красивые, а толку нету

это никакая не коррекционная волна, это провальный индик

и ответ на мой вопрос обьясняется тем же

не торгую, потому что... (читаем пост повторно)

Печально, Ренат, что ты выносишь такой вердикт в открытое пространство не разбираясь в формализации тренда и тем более в волнах.(((

Печально!!!

 
Ivan Butko #:
Никто не запрещает создавать дневники торгов, как это делают на тематических форумах по форексу. 

В таком случае по-хорошему об этом достаточно заявить (в названии темы или в первом посте). 

такие темы сносят (всегда сносили) ;-) Для этого специально сделаны Блоги и Каналы

иначе тут станет не протолкнуться от выходцев с сигналов и маркета. 

ps/ есть две спец. темы "прогнозы и следствия", но настолько пустая пустота как у ТС даже там будет оффтопом

 
Uladzimir Izerski #:

Печально, Ренат, что ты выносишь такой вердикт в открытое пространство не разбираясь в формализации тренда и тем более в волнах.(((

Печально!!!

Покажи стейт, а не теорию с воздуха.

 
Vitaly Muzichenko #:

Покажи стейт, а не теорию с воздуха.

ТЫ МЕНЯ НЕ ЧИТАЕШЬ)) Зачем мне портить бумагу?

 

Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))

А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."

Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.) 

94рена

 
Uladzimir Izerski #:

Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))

А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."

Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.) 


ок, посмотрим с этого ракурса

то есть поход вверх теперь?

 
Uladzimir Izerski #:

Печально, Ренат, что ты выносишь такой вердикт в открытое пространство не разбираясь в формализации тренда и тем более в волнах.(((

Печально!!!

не обижайся пжста

не так понял

идем дальше

;)

 
Renat Akhtyamov #:

ок, посмотрим с этого ракурса

то есть поход вверх теперь?

Мы касались только вопроса прошлой картинки.

Я не даю рекомендаций на торговые сделки.

А если есть желающие понять и освоить мою торговую систему, большого желания нет, но  могу через фриланс организовать платные курсы.

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