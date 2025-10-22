Тренд и уровни - страница 62
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Английский фунт, впал в состояние ренджа, но больше смотрится в Шорт, чем в Лонг
Евро/Американский доллар, несмотря на войну и взрывы, по прежнему сохраняет спокойствие, и имеет перспективы для Шорта, Нисходящий тренд на Пике коррекционного, восходящего отката
Будет расти, понятно школьник у
еще не вечер, сам же знаешь, американская сессия только началась
Канадский доллар, на самом Дне образовался разворотный канальчик, но очень, очень мелкий
Евро/Американский доллар, после пробой предыдущей Вершины, впало в раздумье, через несколько минут выйдут данные по рынку жилья в США, так что это придаст уверенности
Дождался я своего)))
Надо что бы цена еще п. примерно 50 в низ сходила.
Тогда после ретеста уровня 1,25950 можно смело продавать до 1,24240
Дождался я своего)))
Надо что бы цена еще п. примерно 50 в низ сходила.
Тогда после ретеста уровня 1,25950 можно смело продавать до 1,24240
третий день падение происходит, ты уж с облаков спустись, не может же счастье длиться вечно, или может?
к сведению: тут йена дёргается, а в ней много "не её денег", там корпоративные резервы. То есть деньги куда-то пошли. Ищите куда
третий день падение происходит, ты уж с облаков спустись, не может же счастье длиться вечно, или может?
Я не витаю в облаках. Я торгую чисто по своей ТС. Ты ведь в курсе.
Есть сигнал---есть сделка. Все просто. И есть предположение до куда цена может дойти. Но это 50 на 50.
А то, что отрабатывает от сигналов сам видишь.
Я часть сделки закрываю после прохода 10-20 п. и перевожу в БУ. А там хоть трава не расти)))
И ты говоришь про 3 день падения. Посмотри на недельный график. Это всего лишь одна свеча.
к сведению: тут йена дёргается, а в ней много "не её денег", там корпоративные резервы. То есть деньги куда-то пошли. Ищите куда
ничесе ты задал загадку, как хоть искать то? Подскажи