Тренд и уровни - страница 62

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Английский фунт, впал в состояние ренджа, но больше смотрится в Шорт, чем в Лонг


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Евро/Американский доллар, несмотря на войну и взрывы, по прежнему сохраняет спокойствие, и имеет перспективы для Шорта, Нисходящий тренд на Пике коррекционного, восходящего отката

 

Будет расти, понятно школьник у
 
Vladimir Baskakov:
Будет расти, понятно школьник у

еще не вечер, сам же знаешь, американская сессия только началась

 

Канадский доллар, на самом Дне образовался разворотный канальчик, но очень, очень мелкий


 

Евро/Американский доллар, после пробой предыдущей Вершины, впало в раздумье, через несколько минут выйдут данные по рынку жилья в США, так что это придаст уверенности


 
Sergey Lazarenko:

Дождался я своего)))

Надо что бы цена еще п. примерно 50 в низ сходила.

 Тогда после ретеста уровня 1,25950 можно смело продавать до 1,24240

 
Aleksandr Yakovlev:

Дождался я своего)))

Надо что бы цена еще п. примерно 50 в низ сходила.

 Тогда после ретеста уровня 1,25950 можно смело продавать до 1,24240

третий день падение происходит, ты уж с облаков спустись, не может же счастье длиться вечно, или может?

 

к сведению: тут йена дёргается, а в ней много "не её денег", там корпоративные резервы. То есть деньги куда-то пошли. Ищите куда

 
Sergey Lazarenko:

третий день падение происходит, ты уж с облаков спустись, не может же счастье длиться вечно, или может?

Я не витаю в облаках. Я торгую чисто по своей ТС. Ты ведь в курсе.

Есть сигнал---есть сделка. Все просто. И есть предположение до куда цена может дойти. Но это 50 на 50.

А то, что отрабатывает от сигналов сам видишь.

Я часть сделки закрываю после прохода 10-20 п. и перевожу в БУ. А там хоть трава не расти)))

И ты говоришь про 3 день падения. Посмотри на недельный график. Это всего лишь одна свеча.

 
Maxim Kuznetsov:

к сведению: тут йена дёргается, а в ней много "не её денег", там корпоративные резервы. То есть деньги куда-то пошли. Ищите куда

ничесе ты задал загадку, как хоть искать то? Подскажи

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