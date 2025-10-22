Тренд и уровни - страница 113

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Vitaly Muzichenko #:

По новостям это отлично видно:

Вышла плохая - вниз

Хорошая - вверх.

В следующий раз на хорошей - вниз, потому что много покупателей и нужно их снять.

Форекс- торговля цифрами, а не тех-анализом. 

Виталик твоя правда, но всë же уровни есть и они работают.Где то ему же надо тормознуть. 😁
 
Что такое памп, дамп, схема pump&dump
Часто вы слышали слова «актив пампанулся», «пошел дамп» и тд 
Разберемся что это такое и с чем его едят 
Про естественный процесс роста в рамках бычьего тренда либо процесс снижения в рамках медвежьего тренда мы уже поговорили 
Но есть похожие процессы с другим окрасом так сказать 
Памп - pump - спланированная, целенаправленная, резкая, внезапная  накачка стоимости актива. Манипуляция либо следствие резкого закупа на высоких обьемах. 
Цель при манипуляции - продать по максимально возможной цене. 
Причина при резких закупах на высоких обьемах - хайповые новости 
Дамп - dump - спланированное, целенаправленное, резкое, внезапное снижение стоимости актива. Манипуляция либо следствие продаж на высоких обьемах 
Цель при манипуляции - искусственное снижение цены с целью закупа интересующего актива по низким ценам 
 

тысячи брокеров есть, при этом они все, дружно и независимо друг от друга - дают одни и те же котировки, с разницей в несколько тиков. И при этом существуют граждане, которые искренне убеждены - что форекс, это лохотрон. Что можно продать миллиард и никто после за это не спросит.

Удивительное рядом, откуда такие берутся то?

- - - - 

а, вот еще, как то не встречал в сети даже упоминания, что крупная контора форекс - кого нить кинула.

Зато встречал история про FTX, криптоБиржу, которая имела глупость обмануть американских граждан, после сего факта и года не прошло, как ее владельцу - дали в СШа 25 лет, а он был довольно молод.

Неее, мы будем продолжать - форекс лохотрон, брокеры рисуют котировки какие хотят, обманывают и ничего не боятся.

Удивительное рядом.

 
Sergey Lazarenko #:

тысячи брокеров есть, при этом они все, дружно и независимо друг от друга - дают одни и те же котировки, с разницей в несколько тиков. И при этом существуют граждане, которые искренне убеждены - что форекс, это лохотрон. Что можно продать миллиард и никто после за это не спросит.

Удивительное рядом, откуда такие берутся то?

Брокеров можно пересчитать на пальцах одной руки, остальные - дилинги.

Схема FOREX простая, и не такая как вам рассказывают на курсах, что мамкины трейдеры формируют цену, или какие-то крупные игроки, по типу Сороса.


Вот именно Поставщик и выдаст конечный результат на агрегатор - он обладает всеми объёмами, и это как ни странно, это тройка крупных банков во главе с JPMorgan

 
Vitaly Muzichenko #:

Брокеров можно пересчитать на пальцах одной руки, остальные - дилинги.

Схема FOREX простая, и не такая как вам рассказывают на курсах, что мамкины трейдеры формируют цену, или какие-то крупные игроки, по типу Сороса.


Вот именно Поставщик и выдаст конечный результат на агрегатор - он обладает всеми объёмами, и это как ни странно, это тройка крупных банков во главе с JPMorgan

конечно, конечно три банка и JPMorgan/ И они всему миру обеспечивают конвертацию, а все остальные - дилинги.

Брокер это самый главные, а дилинг его подчиненный.

 

вот тут только одинадцать

 

ой, еще один Дойче Банк - и тоже поставщик ликвидности, двенадцатый уже 


 

блин, их уже 15 -ать!!!


 
Sergey Lazarenko #:

ой, еще один Дойче Банк - и тоже поставщик ликвидности, двенадцатый уже 

Схема FOREX простая, и не такая как вам рассказывают на курсах

Всё-же взяли информацию с курсов :)

Я бы тоже так говорил, если-бы собирал "хомяков".

 
Vitaly Muzichenko #:

Схема FOREX простая, и не такая как вам рассказывают на курсах

Всё-же взяли информацию с курсов :)

Я бы тоже так говорил, если-бы собирал "хомяков".

ты остановись, ну как подумай, ты только что про трех постиавщиков ликвидности рассказывал и самого главного. А вот смотрю Гугл, и уже минимум 15 нашел. это как понять?

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