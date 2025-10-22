Тренд и уровни - страница 217
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А это не трейдерский форум, Михалыч! Это форум программистов,
Программистов знаю много, но программистов, которые не трейдеры и успешно зарабатывают я встречал крайне мало.
Обычно такие программисты выживают за счет портфелей из десятков роботов, взаимно сглаживающих эквити.
Сначала надо понять что ты хочешь закодить! Иначе будет тупая математическая (зачастую подгоночная) модель без трейдерской логики.
Вообще чтобы сделать хорошего робота, нужны ТРИ головы: трейдер(идея), математик(метод) и программист(код).
Три в одном бывает ну оооочень редко. Трейдеры и программисты должны дружить, ибо без друг друга обоим плохо.
Кстати, тут убогие доказывают, что ТА не работает. Программисты...
Пусть покажут хоть одного робота, вообще никак не использующего ТА!
Думаете есть такие роботы? Тогда о чём спор у этих даунов?
Давно не общался в подобных ветках и щас охреневаю. Почему-то все кому-то что-то доказывают,
а некоторые даже не доказывают, лишь тупо критикуют всё подряд, ничего взамен не предлагая...
Как по мне, трейдерское общение - это обсуждение либо конкретной ТС, которой владеют все обсуждающие,
либо конкретных торговых ситуаций с предложениями как предполагается действовать РАЗНЫМИ методами.
Один предлагает, остальные или используют, или показывают минусы в логике предложившего.
В итоге у всех работает мозг, а не только язык, все получают от этого пользу, возможно зарабатывают на идее.
А вы что творите?
Вместо того, чтобы становиться трейдерами и совершенствоваться на взаимообогащении обменом опыта,
только и делаете, что доказываете какие вы крутые.
Ты предложил:
1) искать на одном тф три тренда
2) стать твоими учениками
3) любить герчика
Вопрос: что обсуждать?
Ты предложил:
1) искать на одном тф три тренда
2) стать твоими учениками
3) любить герчика
Вопрос: что обсуждать?
1) С трендами у меня всё правильно, ты просто еще не скоро дорастешь до понималки.
2) Тебя? Ко мне в ученики? Спаси и сохрани! Тебя только могила исправит или научит.
3) Никому не предлагал Герчика любить. Сказал, что его уважаю, не более. А ты кого-нибудь уважаешь, кроме себя?
Что я предложил - см. хотя бы моё первое сообщение. Моё предложение отработало 300 пунктов.
Потом было еще одно - оно тоже отработало. Ты ж даже это не в состоянии понять!
Ответ: обсуждать с тобой нечего, ибо у тебя за душой НОЛЬ. Больше не пиши мне, отвечать не буду.
1) С трендами у меня всё правильно, ты просто еще не скоро дорастешь до понималки.
2) Тебя? Ко мне в ученики? Спаси и сохрани! Тебя только могила исправит или научит.
3) Никому не предлагал Герчика любить. Сказал, что его уважаю, не более. А ты кого-нибудь уважаешь, кроме себя?
Что я предложил - см. хотя бы моё первое сообщение. Моё предложение отработало 300 пунктов.
Потом было еще одно - оно тоже отработало. Ты ж даже это не в состоянии понять!
Ответ: обсуждать с тобой нечего, ибо у тебя за душой НОЛЬ. Больше не пиши мне, отвечать не буду.
Тебе не буду, Ренату написал
1) С трендами у меня всё правильно, ты просто еще не скоро дорастешь до понималки.
2) Тебя? Ко мне в ученики? Спаси и сохрани! Тебя только могила исправит или научит.
3) Никому не предлагал Герчика любить. Сказал, что его уважаю, не более. А ты кого-нибудь уважаешь, кроме себя?
Что я предложил - см. хотя бы моё первое сообщение. Моё предложение отработало 300 пунктов.
Потом было еще одно - оно тоже отработало. Ты ж даже это не в состоянии понять!
Ответ: обсуждать с тобой нечего, ибо у тебя за душой НОЛЬ. Больше не пиши мне, отвечать не буду.
Михалыч, давно же торгуешь
ну не надо только прибыльные сделки казать, хотя и ТР может быть в минус
стейт все рассудит
да черт с ним, даже демо
да тут и демо не увидишь
а так? ...
ни о чем пока что
стратегия у тебя - не пойму пока суть: ну с какой стати искать байки, на каком основании?
хз короче говоря,
останусь при своих - нет ни у кого ничего
разве что только в сигналах рыть и остается простому смертному
Уверенно зарабатываю
Ничо не сливал
Стопов никогда не имел, т.к. торгую роботом.
У робота стопы(закрытие) по сигналу.
Вот последний стейт.
Это за 3 недели.
Вчера закрыл открытые сделки
и открыл счет на бОльшую сумму
и в отличии от Вас, господа теоретики, стейт показываю
Ну опять 25. Зачем показывать баланс? Баланс может и растёт а Эквити падает. Я Я Я. . эти картинки вообще не о чем. .
родной, надеюсь ты догадываешься чему равно эквити, если все сделки закрыты?
родной, знаешь чему равно эквити, если все сделки закрыты?
Знаю.Не виляй. С нормальным эквити выложи . А народ посмотрит на ГУРУ.
Знаю.Не виляй. С нормальным эквити выложи . А народ посмотрит на ГУРУ.
в MQL4 экви на стейте нету
так то я бабосы снимать собирался
успел ты ;)))