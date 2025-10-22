Тренд и уровни - страница 19

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Sergey Lazarenko:

@SVETLANA LOKSHINA

По Кабелю среагировала?

На М5 после возврата боле-менее безопасная ТВх была, ретест уровня(касание) после небольшой откат и падения, я там входил



пыьаюсь, блин, недельный перерыв из колеи выбил, забыл как ждать

Да продаю от 1.37. Уровень круглый, красивый)

 
ну давайте, например канадец, мысли?
 
Renat Akhtyamov:
ну давайте, например канадец, мысли?

ну давай свою мысль, а дальше будем рассуждать

 
Renat Akhtyamov:
ну давайте, например канадец, мысли?

нету тут ничего привлекательного, в канале, и не собирается выбираться


 
Sergey Lazarenko:

нету тут ничего привлекательного, в канале, и не собирается выбираться

сравним менее чем через час
 
Renat Akhtyamov:
сравним менее чем через час

а с чем сравнивать то?

--------------

Биткоин, зеркальный уровень 34770 вроде бы, отбил нападки медведей, по крайнем мере на счас


 
Sergey Lazarenko:

а с чем сравнивать то?

--------------

Биткоин, зеркальный уровень 34770 вроде бы, отбил нападки медведей, по крайнем мере на счас


с чем сравнивать?))) ну видимо с той секретной мыслью которая в голове у  этого человека)

Тут видимо намекают на то, что процентная ставка будет озвучена и еще что-то там)))

тренд вниз -приоритет на продажи, цена в середине канала , сейчас дергаться куда-то в покупки или в продажи - тупо угадайка) я рассматриваю вот такой вариант развития событий для себя.

Если так случится, буду продавать. А наш таинственный незнакомец выложит свои мысли после новостей видимо)


[Удален]  
SVETLANA LOKSHINA:

с чем сравнивать?))) ну видимо с той секретной мыслью которая в голове у  этого человека)

Тут видимо намекают на то, что процентная ставка будет озвучена и еще что-то там)))

тренд вниз -приоритет на продажи, цена в середине канала , сейчас дергаться куда-то в покупки или в продажи - тупо угадайка) я рассматриваю вот такой вариант развития событий для себя.

Если так случится, буду продавать. А наш таинственный незнакомец выложит свои мысли после новостей видимо)


Надо покупать, это даже ребенку понятно
 

Vladimir Baskakov:
Надо покупать, это даже

ребенку понятно

ну прекрасно! Много купили? По какой цене если не тайна. Скрин уж не прошу. Это видимо совсем для вас тяжело...

 
Sergey Lazarenko:

нету тут ничего привлекательного, в канале, и не собирается выбираться


Ну дык... Байден собирался канадцам нефтепровод резать, они в печали.... и полезли напрочь из канала, прямо сразу после прогноза

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кстати, про MetaTrader чё-нить будет, или это канал Герчика ? :-)

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