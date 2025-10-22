Тренд и уровни - страница 19
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@SVETLANA LOKSHINA
По Кабелю среагировала?
На М5 после возврата боле-менее безопасная ТВх была, ретест уровня(касание) после небольшой откат и падения, я там входил
пыьаюсь, блин, недельный перерыв из колеи выбил, забыл как ждать
Да продаю от 1.37. Уровень круглый, красивый)
ну давайте, например канадец, мысли?
ну давай свою мысль, а дальше будем рассуждать
ну давайте, например канадец, мысли?
нету тут ничего привлекательного, в канале, и не собирается выбираться
нету тут ничего привлекательного, в канале, и не собирается выбираться
сравним менее чем через час
а с чем сравнивать то?
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Биткоин, зеркальный уровень 34770 вроде бы, отбил нападки медведей, по крайнем мере на счас
а с чем сравнивать то?
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Биткоин, зеркальный уровень 34770 вроде бы, отбил нападки медведей, по крайнем мере на счас
с чем сравнивать?))) ну видимо с той секретной мыслью которая в голове у этого человека)
Тут видимо намекают на то, что процентная ставка будет озвучена и еще что-то там)))
тренд вниз -приоритет на продажи, цена в середине канала , сейчас дергаться куда-то в покупки или в продажи - тупо угадайка) я рассматриваю вот такой вариант развития событий для себя.
Если так случится, буду продавать. А наш таинственный незнакомец выложит свои мысли после новостей видимо)
с чем сравнивать?))) ну видимо с той секретной мыслью которая в голове у этого человека)
Тут видимо намекают на то, что процентная ставка будет озвучена и еще что-то там)))
тренд вниз -приоритет на продажи, цена в середине канала , сейчас дергаться куда-то в покупки или в продажи - тупо угадайка) я рассматриваю вот такой вариант развития событий для себя.
Если так случится, буду продавать. А наш таинственный незнакомец выложит свои мысли после новостей видимо)
Vladimir Baskakov:
Надо покупать, это даже
ребенку понятно
ну прекрасно! Много купили? По какой цене если не тайна. Скрин уж не прошу. Это видимо совсем для вас тяжело...
нету тут ничего привлекательного, в канале, и не собирается выбираться
Ну дык... Байден собирался канадцам нефтепровод резать, они в печали.... и полезли напрочь из канала, прямо сразу после прогноза
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кстати, про MetaTrader чё-нить будет, или это канал Герчика ? :-)