Тренд и уровни - страница 45

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Это все очень круто, только где точки входа. Рассказываешь то, что все и так видят. В чём фишка
 
Vladimir Baskakov:
Это все очень круто, только где точки входа. Рассказываешь то, что все и так видят. В чём фишка

ты же не рассказываешь про свои ТВх, а почему считаешь что тебе будут про них рассказывать? Начни как говориться мир менять с себя!

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

ты же не рассказываешь про свои ТВх, а почему считаешь что тебе будут про них рассказывать? Начни как говориться мир менять с себя!

Поэтому в твоей ветке никого, сам себя радуешь
 
Vladimir Baskakov:
Это все очень круто, только где точки входа. Рассказываешь то, что все и так видят. В чём фишка

точка входа, в направлении основного тренда, после того как завершиться коррекционный откат.. Коррекционный откат может иметь разные формы.

Кабель франк твой, имеем Нисходящий тренда на Д1


Твх внутри-дня после формировании Нисходящей тенденции внутри-дня, вот здесь


 
ladimir Baskakov:
Это все очень круто, только где точки входа. Рассказываешь то, что все и так видят. В чём фишка

 В продолжение по Евро, имеем в наличии Нисходящие тренды, Твх, после окончания коррекции, Импульс по направлению тренда только, только случился.. Коррекция только начинается, на Н1 вроде как бы разворотная свечка формируется, поэтому по Евро пока в ожидании


 

Биткоин, фьючерс, после сильного подъема 

Внутри-дня произошло обновление предыдущей Впадины, цена в апогее падения, надо ждать коррекцию


 

Английский фунт, своеобразное падение, но это падение, цена практически на Дне


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Для начала может озвучиШь , что такое тренд и коррекция
 
Vladimir Baskakov:
Для начала может озвучиШь , что такое тренд и коррекция

Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей. Коррекция Восходящего тренда, после того, как цена обновит предыдущую Вершину, и начнет падать, то это падение будет считаться коррекция, до тех пор, пока не будет пройдена последняя Впадина, от которой был ход с обновлением предыдущей Вершины.

 
Vladimir Baskakov:
Для начала может озвучиШь , что такое тренд и коррекция

вот, имеем восходящий тренд, после обновления предыдущей Вершины началась коррекция, пока последней Впадины не достигнет, это откат в восходящем тренде


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