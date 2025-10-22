Тренд и уровни - страница 45
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Это все очень круто, только где точки входа. Рассказываешь то, что все и так видят. В чём фишка
ты же не рассказываешь про свои ТВх, а почему считаешь что тебе будут про них рассказывать? Начни как говориться мир менять с себя!
ты же не рассказываешь про свои ТВх, а почему считаешь что тебе будут про них рассказывать? Начни как говориться мир менять с себя!
Это все очень круто, только где точки входа. Рассказываешь то, что все и так видят. В чём фишка
точка входа, в направлении основного тренда, после того как завершиться коррекционный откат.. Коррекционный откат может иметь разные формы.
Кабель франк твой, имеем Нисходящий тренда на Д1
Твх внутри-дня после формировании Нисходящей тенденции внутри-дня, вот здесь
Это все очень круто, только где точки входа. Рассказываешь то, что все и так видят. В чём фишка
В продолжение по Евро, имеем в наличии Нисходящие тренды, Твх, после окончания коррекции, Импульс по направлению тренда только, только случился.. Коррекция только начинается, на Н1 вроде как бы разворотная свечка формируется, поэтому по Евро пока в ожидании
Биткоин, фьючерс, после сильного подъема
Внутри-дня произошло обновление предыдущей Впадины, цена в апогее падения, надо ждать коррекцию
Английский фунт, своеобразное падение, но это падение, цена практически на Дне
Для начала может озвучиШь , что такое тренд и коррекция
Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей. Коррекция Восходящего тренда, после того, как цена обновит предыдущую Вершину, и начнет падать, то это падение будет считаться коррекция, до тех пор, пока не будет пройдена последняя Впадина, от которой был ход с обновлением предыдущей Вершины.
Для начала может озвучиШь , что такое тренд и коррекция
вот, имеем восходящий тренд, после обновления предыдущей Вершины началась коррекция, пока последней Впадины не достигнет, это откат в восходящем тренде