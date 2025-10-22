Тренд и уровни - страница 260

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Pavel Ustinov #:

Я же говорю,все ищут что то на поверхности.

Все ищут что-то. 

А что?

То, что на поверхности. 

 
Vitaly Muzichenko #:

никто ничего не видит


Давно ли он стал словарём,Виталий?

 
Evgeniy Chumakov #:

Все ищут что-то. 

А что?

То, что на поверхности. 

То, что вы перефразировали,это меняет смысл!

 
Nikolai Starkovskii #:

Справа всегда пустота. Нельзя ли точку вход обозначить? То что тренд вверх видят все

Пустота - это когда ничего нет впереди, вверху, либо внизу. А тренд это направление, тренд мы можем увидеть только постфактум, на истории, его можно определять по индикаторам, либо по экстремумам, Пикам/Впадинам

 

BTCETH

Глобальный тренд вниз

Локального нет, просто задерг против Нисходящей тенденции

Внутри-дня, цена забралась высоко и села на Локальный уровень, Поджатие и Лимитный игрок.

По итогу уровень пробили в Шорт.

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

BTCETH

Глобальный тренд вниз

Локального нет, просто задерг против Нисходящей тенденции

Внутри-дня, цена забралась высоко и села на Локальный уровень, Поджатие и Лимитный игрок.

По итогу уровень пробили в Шорт.

 


Да все видят куда тренд. Где точки входа?

 
Nikolai Starkovskii #:

Да все видят куда тренд. Где точки входа?

 

при пробое уровня, стоп за последний откат

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

 

при пробое уровня, стоп за последний откат

Такую точку можно нарисовать на любом графике. Стратегия на прорыв любого уровня. Это вы с герчиком придумали?

 
Nikolai Starkovskii #:

Такую точку можно нарисовать на любом графике. Стратегия на прорыв любого уровня. Это вы с герчиком придумали?

конечно можно, не прорыв, а пробой

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

конечно можно, не прорыв, а пробой

По этой стратегии полно советников. Всё уже перепробовано. 

По уровням есть две стратегии: пробой и отскок. .Известны сто лет. Никто не разбогател

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