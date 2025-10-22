Тренд и уровни - страница 260
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Я же говорю,все ищут что то на поверхности.
Все ищут что-то.
А что?
То, что на поверхности.
никто ничего не видит
Давно ли он стал словарём,Виталий?
Все ищут что-то.
А что?
То, что на поверхности.
То, что вы перефразировали,это меняет смысл!
Справа всегда пустота. Нельзя ли точку вход обозначить? То что тренд вверх видят все
Пустота - это когда ничего нет впереди, вверху, либо внизу. А тренд это направление, тренд мы можем увидеть только постфактум, на истории, его можно определять по индикаторам, либо по экстремумам, Пикам/Впадинам
BTCETH
Глобальный тренд вниз
Локального нет, просто задерг против Нисходящей тенденции
Внутри-дня, цена забралась высоко и села на Локальный уровень, Поджатие и Лимитный игрок.
По итогу уровень пробили в Шорт.
BTCETH
Глобальный тренд вниз
Локального нет, просто задерг против Нисходящей тенденции
Внутри-дня, цена забралась высоко и села на Локальный уровень, Поджатие и Лимитный игрок.
По итогу уровень пробили в Шорт.
Да все видят куда тренд. Где точки входа?
Да все видят куда тренд. Где точки входа?
при пробое уровня, стоп за последний откат
при пробое уровня, стоп за последний откат
Такую точку можно нарисовать на любом графике. Стратегия на прорыв любого уровня. Это вы с герчиком придумали?
Такую точку можно нарисовать на любом графике. Стратегия на прорыв любого уровня. Это вы с герчиком придумали?
конечно можно, не прорыв, а пробой
конечно можно, не прорыв, а пробой
По этой стратегии полно советников. Всё уже перепробовано.
По уровням есть две стратегии: пробой и отскок. .Известны сто лет. Никто не разбогател