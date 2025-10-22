Тренд и уровни - страница 147

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Nikolai Starkovskii #:
Тут наверное вопрос уже к модераторам. ТС упорно публикует голые графики со своими фантазиями. Может меры принять?

я вот после последних событий алгоритм отрегулировал, и сразу эффективность торговли выросла. Эффективность конечно отражается в мониторинге. А ты чего? Продолжаешь наедятся на продажи супердорогих советников? Я смотрю ничего не изменилось в технике, как жахал всем депозитом ранее, и сливал, так ММ  и не изменил.

Только факт остается фактом, несоблюдение ММ - ведет к потере депозита, если не сейчас, то немного позже. И какой бы не была совершенным алгоритм - всегда есть место форсмажору, который его нарушит 

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

я вот после последних событий алгоритм отрегулировал, и сразу эффективность торговли выросла. Эффективность конечно отражается в мониторинге. А ты чего? Продолжаешь наедятся на продажи супердорогих советников? Я смотрю ничего не изменилось в технике, как жахал всем депозитом ранее, и сливал, так ММ  и не изменил.

Только факт остается фактом, несоблюдение ММ - ведет к потере депозита, если не сейчас, то немного позже. И какой бы не была совершенным алгоритм - всегда есть место форсмажору, который его нарушит 

Я не открываю рекламную ветку инфоцыганина герчака

 

BTCUSD

Еще немного и рванет, после подхода практически к Хай бара - отката нет. Это консолидация под уровнем.

 


 

#HSI
Гонг Конг
Локальный и Глобальный тренд на Юг.
Цена находиться на своем Дне, Накопление один день.
Внутри-дня, тоже самое, цена идет вдоль уровня.
В ближайшее время пробъет и упадет.


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#HSI
Гонг Конг
Локальный и Глобальный тренд на Юг.
Цена находиться на своем Дне, Накопление один день.
Внутри-дня, тоже самое, цена идет вдоль уровня.
В ближайшее время пробъет и упадет.


На голых графиках можно написать: пробьет и упадет, пробьет и вырастит или закрепится на этом уровне. Вообщем 50/50. Удобно давать прогнозы 

 
Nikolai Starkovskii #:

На голых графиках можно написать: пробьет и упадет, пробьет и вырастит или закрепится на этом уровне. Вообщем 50/50. Удобно давать прогнозы 

конечно 50/50, только включаем ММ, из 10 сделок делаем в прибыль 5 с риск/профитом 1 к 5, и ловим 5 стопом с риском 1, что получаем в итоге? 25 -5 = имеем на счет +20 рисков.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

конечно 50/50, только включаем ММ, из 10 сделок делаем в прибыль 5 с риск/профитом 1 к 5, и ловим 5 стопом с риском 1, что получаем в итоге? 25 -5 = имеем на счет +20 рисков.

Ну посмотрим , где будет твой рекс через 100 сделок. В принципе итак понятно 

 
Nikolai Starkovskii #:

Ну посмотрим , где будет твой рекс через 100 сделок. В принципе итак понятно 

дело в том, что в прогнозе опираешься на информацию, которая была раньше, при этом ты не владеешь новыми данными.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

дело в том, что в прогнозе опираешься на информацию, которая была раньше, при этом ты не владеешь новыми данными.

Для начала начни думать своей головой, не герчиковой. он то молодец, научился окучивать хомячков. а где твоё?

 
Nikolai Starkovskii #:

Для начала начни думать своей головой, не герчиковой. он то молодец, научился окучивать хомячков. а где твоё?

это гон. Что значит свое? Всегда во все времена наука опиралась на опыт предшественников. И уже опираясь на опыт предшествующих поколений - продвигала свои идеи. Опыт предшествующих поколений

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