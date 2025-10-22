Тренд и уровни - страница 216

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Renat Akhtyamov #:

тут их знаешь сколько ????

торговать не умеют, а советов и надуманной теории - пруд пруди

у Сергея, в отличии от его обсуждающих все честно и у всех на виду

я ему импонирую на фоне остальных

он честно заработал, вот то что не снимал нисколько - это не очень хорошо
Вот здесь я Рената поддерживаю. Только у него (Рената) тоже надуманная теория как и у 99% . А Сергей выигрывает за счёт отношения тейка к профиту минимум 3 к 1. Ренат, Вам надо чтобы у Вас было отношение тейка к лоссу тоже 3 к1 минимум и тогда у Вас всё получится. Мой Вам дружеский совет
 
Nikolai Starkovskii #:

Ты в 2020 зарегался дядя. А начал писать несколько дней назад. Из твоих опусов запомнил только, что на одном тф ты видишь три тренда

Тётя, я был под другим ником. Лет 15 назад меня наглухо и навечно забанил Ренат. 

Трендов я и сейчас вижу немало. Например, на н1 Золота сейчас основной верхний и коррекционный нижний.

Если ты их не видишь, то хотя бы не признавайся - не позорься. Впрочем, ты и так уже обос..зорился дальше некуда.

[Удален]  
osmo1717 #:
Вот здесь я Рената поддерживаю. Только у него (Рената) тоже надуманная теория как и у 99% . А Сергей выигрывает за счёт отношения тейка к профиту минимум 3 к 1. Ренат, Вам надо чтобы у Вас было отношение тейка к лоссу тоже 3 к1 минимум и тогда у Вас всё получится. Мой Вам дружеский совет

Он слил счёт, значит SL не было

 

Уверенно зарабатываю

Ничо не сливал

Стопов никогда не имел, т.к. торгую роботом. 

У робота стопы(закрытие) по сигналу.

Вот последний стейт.

Это за 3 недели.

Вчера закрыл открытые сделки 

и открыл счет на бОльшую сумму

и в отличии от Вас, господа теоретики, стейт показываю

 
Renat Akhtyamov #:

Уверенно зарабатываю

Ничо не сливал

Стопов никогда не имел, т.к. торгую роботом. 

У робота стопы(закрытие) по сигналу.

Вот последний стейт.

Это за 3 недели.

Вчера закрыл открытые сделки 

и открыл счет на бОльшую сумму

и в отличии от Вас, господа теоретики, стейт показываю

За 3 недели Стейт - это слишком маленький период 
 
osmo1717 #:
За 3 недели Стейт - это слишком маленький период 

но я то показал без пиз.ежа

твой где?

---

не парьте ни мне ни другим мозги без стейта, вообще!

 
Renat Akhtyamov #:

но я то показал без пиз.ежа

твой где?

---

не парьте ни мне ни другим мозги без стейта, вообще!

Но я ничего никому не доказываю. Это ты пишешь, что ты нашел Грааль. Я дал прогноз по евро на эту неделю 03.02.2025-07.02.2025. и он сбывается пока. 206 страница этой ветки - там мой прогноз 

"Евро доллар на этой неделе (03.02.2025-07.02.2025) вниз больше чем на 300 пипсов не пойдет. Он вверх пойдет или флэт будет "
 
osmo1717 #:
Но я ничего никому не доказываю. Это ты пишешь, что ты нашел Грааль. Я дал прогноз по евро на эту неделю 03.02.2025-07.02.2025. и он сбывается пока. 206 страница этой ветки - там мой прогноз 

"Евро доллар на этой неделе (03.02.2025-07.02.2025) вниз больше чем на 300 пипсов не пойдет. Он вверх пойдет или флэт будет "

прогноз - это ни о чем, не есть торговля

одно дело звиздеть, другое - торговать

поэтому, если нужны стейты за длительный период, чужие, то в сигналах ройся и подключайся

там все есть

сам не торгуешь - садись на хвост ;)

 

Давно не общался в подобных ветках и щас охреневаю. Почему-то все кому-то что-то доказывают,

а некоторые даже не доказывают, лишь тупо критикуют всё подряд, ничего взамен не предлагая...


Как по мне, трейдерское общение - это обсуждение либо конкретной ТС, которой владеют все обсуждающие,

либо конкретных торговых ситуаций с предложениями как предполагается действовать РАЗНЫМИ методами.

Один предлагает, остальные или используют, или показывают минусы в логике предложившего.

В итоге у всех работает мозг, а не только язык, все получают от этого пользу, возможно зарабатывают на идее.


А вы что творите?

Вместо того, чтобы становиться трейдерами и совершенствоваться на взаимообогащении обменом опыта,

только и делаете, что доказываете какие вы крутые.

 
Михалыч Трейдинг #:
А вы что творите?

А это не трейдерский форум, Михалыч!

Это форум программистов, ресурс заточен именно под автоматизацию торговли, а не на обсуждение торговых систем и уж тем более (Боже упаси!) торговых площадок.
А те, кого Вы называете трейдерами, это не здесь. 

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