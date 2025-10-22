Тренд и уровни - страница 216
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тут их знаешь сколько ????
торговать не умеют, а советов и надуманной теории - пруд пруди
у Сергея, в отличии от его обсуждающих все честно и у всех на виду
я ему импонирую на фоне остальныхон честно заработал, вот то что не снимал нисколько - это не очень хорошо
Ты в 2020 зарегался дядя. А начал писать несколько дней назад. Из твоих опусов запомнил только, что на одном тф ты видишь три тренда
Тётя, я был под другим ником. Лет 15 назад меня наглухо и навечно забанил Ренат.
Трендов я и сейчас вижу немало. Например, на н1 Золота сейчас основной верхний и коррекционный нижний.
Если ты их не видишь, то хотя бы не признавайся - не позорься. Впрочем, ты и так уже обос..зорился дальше некуда.
Вот здесь я Рената поддерживаю. Только у него (Рената) тоже надуманная теория как и у 99% . А Сергей выигрывает за счёт отношения тейка к профиту минимум 3 к 1. Ренат, Вам надо чтобы у Вас было отношение тейка к лоссу тоже 3 к1 минимум и тогда у Вас всё получится. Мой Вам дружеский совет
Он слил счёт, значит SL не было
Уверенно зарабатываю
Ничо не сливал
Стопов никогда не имел, т.к. торгую роботом.
У робота стопы(закрытие) по сигналу.
Вот последний стейт.
Это за 3 недели.
Вчера закрыл открытые сделки
и открыл счет на бОльшую сумму
и в отличии от Вас, господа теоретики, стейт показываю
Уверенно зарабатываю
Ничо не сливал
Стопов никогда не имел, т.к. торгую роботом.
У робота стопы(закрытие) по сигналу.
Вот последний стейт.
Это за 3 недели.
Вчера закрыл открытые сделки
и открыл счет на бОльшую сумму
и в отличии от Вас, господа теоретики, стейт показываю
За 3 недели Стейт - это слишком маленький период
но я то показал без пиз.ежа
твой где?
---
не парьте ни мне ни другим мозги без стейта, вообще!
но я то показал без пиз.ежа
твой где?
---
не парьте ни мне ни другим мозги без стейта, вообще!
Но я ничего никому не доказываю. Это ты пишешь, что ты нашел Грааль. Я дал прогноз по евро на эту неделю 03.02.2025-07.02.2025. и он сбывается пока. 206 страница этой ветки - там мой прогноз
прогноз - это ни о чем, не есть торговля
одно дело звиздеть, другое - торговать
поэтому, если нужны стейты за длительный период, чужие, то в сигналах ройся и подключайся
там все есть
сам не торгуешь - садись на хвост ;)
Давно не общался в подобных ветках и щас охреневаю. Почему-то все кому-то что-то доказывают,
а некоторые даже не доказывают, лишь тупо критикуют всё подряд, ничего взамен не предлагая...
Как по мне, трейдерское общение - это обсуждение либо конкретной ТС, которой владеют все обсуждающие,
либо конкретных торговых ситуаций с предложениями как предполагается действовать РАЗНЫМИ методами.
Один предлагает, остальные или используют, или показывают минусы в логике предложившего.
В итоге у всех работает мозг, а не только язык, все получают от этого пользу, возможно зарабатывают на идее.
А вы что творите?
Вместо того, чтобы становиться трейдерами и совершенствоваться на взаимообогащении обменом опыта,
только и делаете, что доказываете какие вы крутые.
А вы что творите?
А это не трейдерский форум, Михалыч!
Это форум программистов, ресурс заточен именно под автоматизацию торговли, а не на обсуждение торговых систем и уж тем более (Боже упаси!) торговых площадок.
А те, кого Вы называете трейдерами, это не здесь.