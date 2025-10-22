Тренд и уровни - страница 142

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Павел-Славянин #:
Видимо сначала нужно разобраться,что такое тренд.

золотые слова..

 
mvf358 #:

золотые слова..

Но разобраться нужно вам😁
 

Перспективы на сегодня

 


 

Золото

локальный и Глобальный тренд вверх

Внутри-дня, Н1, утром небольшое Накопление под уровнем, и выстрел

 


 

EURGBP

Шорт

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

EURGBP

Шорт

 


Ты прямо нас балуешь, целый теханализ сделал, скрины голых графиков даже опубликовал. А чё не как обычно , на рулоне туалетной бумаги?

 
Nikolai Starkovskii #:

Ты прямо нас балуешь, целый теханализ сделал, скрины голых графиков даже опубликовал. А чё не как обычно , на рулоне туалетной бумаги?

ты просто не понимаешь что видно на графике, возомнил - что все знаешь и окружающие - балаболы. А это не так. Поэтому смотришь на график и ничего не понимаешь, что он показывает. Вот так

 

EURUSD

#EURUSD

#длинное_безоткатное_движение

ввиду того, что сегодня пятница - возможен откат, внутри-дня есть уровень, под которым происходит консолидация

 


 
Sergey Lazarenko #:

EURGBP

Шорт

 


buy 0.8350

 

Обзор рынка форекс от Кирш Юры

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