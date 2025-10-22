Тренд и уровни - страница 142
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Видимо сначала нужно разобраться,что такое тренд.
золотые слова..
золотые слова..
Перспективы на сегодня
Золото
локальный и Глобальный тренд вверх
Внутри-дня, Н1, утром небольшое Накопление под уровнем, и выстрел
EURGBP
Шорт
EURGBP
Шорт
Ты прямо нас балуешь, целый теханализ сделал, скрины голых графиков даже опубликовал. А чё не как обычно , на рулоне туалетной бумаги?
Ты прямо нас балуешь, целый теханализ сделал, скрины голых графиков даже опубликовал. А чё не как обычно , на рулоне туалетной бумаги?
ты просто не понимаешь что видно на графике, возомнил - что все знаешь и окружающие - балаболы. А это не так. Поэтому смотришь на график и ничего не понимаешь, что он показывает. Вот так
EURUSD
#EURUSD
#длинное_безоткатное_движение
ввиду того, что сегодня пятница - возможен откат, внутри-дня есть уровень, под которым происходит консолидация
EURGBP
Шорт
buy 0.8350
Обзор рынка форекс от Кирш Юры