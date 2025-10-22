Тренд и уровни - страница 237

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[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

EURCAD

Сильный рывок вверх, до уровня от которого был ПереЛоу Нисходящего Локального тренда..

Ожидается отскок.

 

 


Скорей бы ты торговать научился. Недоперехайперелоу это жесть 

 
Nikolai Starkovskii #:

Скорей бы ты торговать научился. Недоперехайперелоу это жесть 

человек разумный - самообучающася механизм(но не каждый), у меня от попытки к попытке показатели торговли улучшаются, просадки уменьшаются, прибыль растет..

 
Nikolai Starkovskii #:

Скорей бы ты торговать научился. Недоперехайперелоу это жесть 

дурак как известно думками богатеет(народная мудрость)


 

CBPCAD

Стремительный подъем - несет риски не менее стремительного падения.

 

 


[Удален]  
У тебя обычный скальпинг, жахаешь на всю котлету и. Не приплетай сюда уровни , тренд и т.п.
 
Nikolai Starkovskii #:
У тебя обычный скальпинг, жахаешь на всю котлету и. Не приплетай сюда уровни , тренд и т.п.

а где ты видел такой  же "скальпинг", как у меня, покажи, расскажи..

 
Nikolai Starkovskii #:
У тебя обычный скальпинг, жахаешь на всю котлету и. Не приплетай сюда уровни , тренд и т.п.

скажи, вот я отметил стрелками, это что? Случайность, или закономерность?

NZDJPY


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

скажи, вот я отметил стрелками, это что? Случайность, или закономерность?

NZDJPY


Твои прогнозы и история сигнала, это разные вещи 

 
Sergey Lazarenko #:

скажи, вот я отметил стрелками, это что? Случайность, или закономерность?


Необходимо понимать, что есть два подхода к СИГНАЛАМ...

1. "отметить", т.е. НАРИСОВАТЬ стрелочки...

2.  математическое определение СИГНАЛОВ, которые ВСЕГДА может повторить любой Трейдер...


При п.1 - это случайность...

При п.2 - это закономерность...


Но при любом выборе варианта ,  окончательное решение остается за самим Трейдером!

 
Пожалуйста,Скажите что-нибудь по золоту
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