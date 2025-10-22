Тренд и уровни - страница 237
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EURCAD
Сильный рывок вверх, до уровня от которого был ПереЛоу Нисходящего Локального тренда..
Ожидается отскок.
Скорей бы ты торговать научился. Недоперехайперелоу это жесть
Скорей бы ты торговать научился. Недоперехайперелоу это жесть
человек разумный - самообучающася механизм(но не каждый), у меня от попытки к попытке показатели торговли улучшаются, просадки уменьшаются, прибыль растет..
Скорей бы ты торговать научился. Недоперехайперелоу это жесть
дурак как известно думками богатеет(народная мудрость)
CBPCAD
Стремительный подъем - несет риски не менее стремительного падения.
У тебя обычный скальпинг, жахаешь на всю котлету и. Не приплетай сюда уровни , тренд и т.п.
а где ты видел такой же "скальпинг", как у меня, покажи, расскажи..
У тебя обычный скальпинг, жахаешь на всю котлету и. Не приплетай сюда уровни , тренд и т.п.
скажи, вот я отметил стрелками, это что? Случайность, или закономерность?
NZDJPY
скажи, вот я отметил стрелками, это что? Случайность, или закономерность?
NZDJPY
Твои прогнозы и история сигнала, это разные вещи
скажи, вот я отметил стрелками, это что? Случайность, или закономерность?
Необходимо понимать, что есть два подхода к СИГНАЛАМ...
1. "отметить", т.е. НАРИСОВАТЬ стрелочки...
2. математическое определение СИГНАЛОВ, которые ВСЕГДА может повторить любой Трейдер...
При п.1 - это случайность...
При п.2 - это закономерность...
Но при любом выборе варианта , окончательное решение остается за самим Трейдером!