Тренд и уровни - страница 99
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Сергей, подражать Герчику - неплохой шаг, но увы, вряд-ли у вас есть такие инвесторы как у него, чтобы открыть свой ДЦ.
Он давно понял что деньги с той стороны баррикад, иначе сидел-бы тихо в каком-то особняке на солнечном берегу. Он не меценат, поверьте. Все деньги у него не с рынка, а с продажи курсов.
Сергей, подражать Герчику - неплохой шаг, но увы, вряд-ли у вас есть такие инвесторы как у него, чтобы открыть свой ДЦ.
Он давно понял что деньги с той стороны баррикад, иначе сидел-бы тихо в каком-то особняке на солнечном берегу. Он не меценат, поверьте. Все деньги у него не с рынка, а с продажи курсов.
Поддержу на 100%.
Но допускаю что в начале своего пути, это лет так 20 тому назад, он возможно реально торговал и зарабатывал ибо знания, навыки и опыт у него есть.
С тех пор рынок сильно изменился, руками зарабатывать стало намного сложнее, а заработок с продаж / обучения не несет рисков.
Для пенсионера так спокойнее.
Поддержу на 100%.
Но допускаю что в начале своего пути, это лет так 20 тому назад, он возможно реально торговал и зарабатывал ибо знания, навыки и опыт у него есть.
С тех пор рынок сильно изменился, руками зарабатывать стало намного сложнее, а заработок с продаж / обучения не несет рисков.
Для пенсионера так спокойнее.
"руками" не лучше не хуже, просто ранее заработанная подушка позволила ему заняться менее рискованными операциями.
на самом бизнес (он-же трейдинг) в чистом виде - главное это минимизация рисков. Как только есть возможность соскочить с высоких рисков, с них соскакивают.
есть чему поучиться, но не в плане торговых стратегий :-)
Правильные у него стратегии/неправильные ли, может просто повезло или в своё время "боссы паровозили" - но как только так сразу
Сергей, подражать Герчику - неплохой шаг, но увы, вряд-ли у вас есть такие инвесторы как у него, чтобы открыть свой ДЦ.
Он давно понял что деньги с той стороны баррикад, иначе сидел-бы тихо в каком-то особняке на солнечном берегу. Он не меценат, поверьте. Все деньги у него не с рынка, а с продажи курсов.
Виталий мне пофиг на этого гребанного евр*я. Я просто использую технику торговли от уровней
Предпосылки в пробой с Д1 для GBPUSD. Разбор предпосылок для точки входа
Предпосылки в пробой с Д1 Ключевой уровень Ближний ретест Накопление Закрытие под уровень Закрытие под Хай Запас хода Предпосылки для точки входа Н1 После сильного движения - нет отката Консолидация под уровнем
Я тут, ради интереса, посмотрел видео, где Герчик грозился показать свою реальную торговлю. Минут двадцать он водил мышкой по графику, показывал, где нужно было открывать позицию, но так ни одной не открыл:)
тебе зачем реальная торговля Герчика? Для чего?
Я тут, ради интереса, посмотрел видео, где Герчик грозился показать свою реальную торговлю. Минут двадцать он водил мышкой по графику, показывал, где нужно было открывать позицию, но так ни одной не открыл:)