Тренд и уровни - страница 99

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Sergey Lazarenko #:

Сергей, подражать Герчику - неплохой шаг, но увы, вряд-ли у вас есть такие инвесторы как у него, чтобы открыть свой ДЦ.

Он давно понял что деньги с той стороны баррикад, иначе сидел-бы тихо в каком-то особняке на солнечном берегу. Он не меценат, поверьте. Все деньги у него не с рынка, а с продажи курсов.

 
Vitaly Muzichenko #:

Сергей, подражать Герчику - неплохой шаг, но увы, вряд-ли у вас есть такие инвесторы как у него, чтобы открыть свой ДЦ.

Он давно понял что деньги с той стороны баррикад, иначе сидел-бы тихо в каком-то особняке на солнечном берегу. Он не меценат, поверьте. Все деньги у него не с рынка, а с продажи курсов.

Поддержу на 100%.
Но допускаю что в начале своего пути, это лет так 20 тому назад, он возможно реально торговал и зарабатывал ибо знания, навыки и опыт у него есть.
С тех пор рынок сильно изменился, руками зарабатывать стало намного сложнее, а заработок с продаж / обучения не несет рисков.
Для пенсионера так спокойнее.

 
Grigori.S.B #:

Поддержу на 100%.
Но допускаю что в начале своего пути, это лет так 20 тому назад, он возможно реально торговал и зарабатывал ибо знания, навыки и опыт у него есть.
С тех пор рынок сильно изменился, руками зарабатывать стало намного сложнее, а заработок с продаж / обучения не несет рисков.
Для пенсионера так спокойнее.

"руками" не лучше не хуже, просто ранее заработанная подушка позволила ему заняться менее рискованными операциями.

на самом бизнес (он-же трейдинг) в чистом виде - главное это минимизация рисков. Как только есть возможность соскочить с высоких рисков, с них соскакивают. 

есть чему поучиться, но не в плане торговых стратегий :-)

Правильные у него стратегии/неправильные ли, может просто повезло или в своё время "боссы паровозили" - но как только так сразу 

 
Vitaly Muzichenko #:

Сергей, подражать Герчику - неплохой шаг, но увы, вряд-ли у вас есть такие инвесторы как у него, чтобы открыть свой ДЦ.

Он давно понял что деньги с той стороны баррикад, иначе сидел-бы тихо в каком-то особняке на солнечном берегу. Он не меценат, поверьте. Все деньги у него не с рынка, а с продажи курсов.

Виталий мне пофиг на этого гребанного евр*я. Я просто использую технику торговли от уровней

 

Предпосылки в пробой с Д1 для GBPUSD. Разбор предпосылок для точки входа


Предпосылки в пробой с Д1 Ключевой уровень Ближний ретест Накопление Закрытие под уровень Закрытие под Хай Запас хода Предпосылки для точки входа Н1 После сильного движения - нет отката Консолидация под уровнем

[Удален]  
Я тут, ради интереса, посмотрел видео, где Герчик грозился показать свою реальную торговлю. Минут двадцать он водил мышкой по графику, показывал, где нужно было открывать позицию, но так ни одной не открыл:)
 
Nikolai Starkovskii #:
Я тут, ради интереса, посмотрел видео, где Герчик грозился показать свою реальную торговлю. Минут двадцать он водил мышкой по графику, показывал, где нужно было открывать позицию, но так ни одной не открыл:)

тебе зачем реальная торговля Герчика? Для чего?

 
Nikolai Starkovskii #:
Я тут, ради интереса, посмотрел видео, где Герчик грозился показать свою реальную торговлю. Минут двадцать он водил мышкой по графику, показывал, где нужно было открывать позицию, но так ни одной не открыл:)
)))) 
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