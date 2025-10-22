Тренд и уровни - страница 89
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ну не так выразился. Лимитный ордер после исполнения - становиться исполненным, или рыночным. Перепутал рыночный и маркет ордер
ну вот с этой точки зрения и перечитай
тогда вот это что? поддержка 0,7953. Он был на истории, потом цена через него ходила туда-сюда, а потом опять, уже сегодня он с какой новости вдруг появился?
уровни на часиках не ищут
дневки, минимум
уровни на часиках не ищут
дневки, минимум
вот тебе Д1
тогда вот это что? поддержка 0,7953. Он был на истории, потом цена через него ходила туда-сюда, а потом опять, уже сегодня он с какой новости вдруг появился?
Сергей, ты сейчас не видишь будущий уровень. Увидишь будущий в будущем будешь опираться на тот будущий и так без конца. Это нормально.
Можешь проверить в тестере.)
Кто то должен обеспечивать ликвидность на рынках? Это толпа на уровнях))
Сергей, ты сейчас не видишь будущий уровень. Увидишь будущий в будущем будешь опираться на тот будущий и так без конца. Это нормально.
Можешь проверить в тестере.)
Кто то должен обеспечивать ликвидность на рынках? Это толпа на уровнях))
вообще то для чего Биржа организовалась? Чтоб ликвидность поддерживать? Или для чего?
вообще то для чего Биржа организовалась? Чтоб ликвидность поддерживать? Или для чего?
Для поддержания ликвидности на рынках открыли рынок форекх для всех желающих. Биржи открыты для расширения финансирования бизнеса.
А про уровни, то они могут быть разного характера и вида. Не только горизонтальные линии. Но это фантазии трейдеров и не более.
Деньги это энергия и эта энергия может перетекать в разные инструменты моментально не глядя на уровни.
Для поддержания ликвидности на рынках открыли рынок форекх для всех желающих. Биржи открыты для расширения финансирования бизнеса.
А про уровни, то они могут быть разного характера и вида. Не только горизонтальные линии. Но это фантазии трейдеров и не более.
Деньги это энергия и эта энергия может перетекать в разные инструменты моментально не глядя на уровни.
вообще то Биржа была придумана для того, чтобы решить проблему хаоса, который возникает на неорганизованном рынке обмена валюты, либо продаж крупных партий товаров. Чтоб покупашки - не убивали, не обманывали друг друга. Биржа с одной стороны гарантирует порядок и честность сделок, а с другой берет фиксированную комиссии за свои услуги.
А поддержание ликвидности, да плевать хотели покупашки на эти внутренние проблемы биржи.
Им надо купить подешевле, в продать подороже, и что не обманули и не кинули.
Уровень, это то, что было в прошлом, он показывает место, где покупатели/продавцы нашли консенсус, на нем одни избавились от товара, и приобрели деньги, другие наоборот. заплатили комсу и ушли довольные с рынка
Для поддержания ликвидности на рынках открыли рынок форекх для всех желающих. Биржи открыты для расширения финансирования бизнеса.
А про уровни, то они могут быть разного характера и вида. Не только горизонтальные линии. Но это фантазии трейдеров и не более.
Деньги это энергия и эта энергия может перетекать в разные инструменты моментально не глядя на уровни.
вот тут что происходит?
вот тут что происходит?
Всё что угодно. Может стоять крупный незаполненный рыночный ордер. Может толпа ликует, что нашла уровень))
И что с этого?
Всё что угодно. Может стоять крупный незаполненный рыночный ордер. Может толпа ликует, что нашла уровень))
И что с этого?
Вы вообще в курсе биржевой торговли, вы знаете что такое лимитные ордера и как они работают?
Или все знания только из статей о форекс?