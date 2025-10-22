Тренд и уровни - страница 136
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Где на графике нарисованы лимитные игроки?
ты меня потраоллить решил, верно ведь? Про лимитного игрока я те дал видос, там все объяснено подробно и убедительно
Что такое перехай? Где на графике нарисованы лимитные игроки? Что такое Поджатие? (у меня было пару раз, но в армии)
вот так
Что такое перехай? Где на графике нарисованы лимитные игроки? Что такое Поджатие? (у меня было пару раз, но в армии)
а вот Поджатие
а вот Поджатие
Это сленговые выражения, использующиеся инфоцыганами для наведения тумана. На неподготовленное сознание , детское, действует просто разрушительно. Каша в голове образуется. Что ты и демонстрируешь регулярно
Это сленговые выражения, использующиеся инфоцыганами для наведения тумана. На неподготовленное сознание , детское, действует просто разрушительно. Каша в голове образуется. Что ты и демонстрируешь регулярно
воо, вот твое истинное лицо, тебя не интересует тех.анализ, ты продвигаешь идею в массы про инфоцыган. так ты не туда забрел, организуй тему - Инфоцыгане - Зло, а отсюда исчезни, не отравляй атмосферу
воо, вот твое истинное лицо, тебя не интересует тех.анализ, ты продвигаешь идею в массы про инфоцыган. так ты не туда забрел, организуй тему - Инфоцыгане - Зло, а отсюда исчезни, не отравляй атмосферу
Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)
Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)
пример это не значит, что надо в него целеустремиться, это пример для собственного энтузиазма, если его нет, то и пример бесполезный
это уже как плыть на лодке, поймалась рыба или нет
Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)
у Библии тоже один источник - Бог, и что дальше то?
Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)
а ты думал как торговля на рынке происходит?