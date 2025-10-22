Тренд и уровни - страница 136

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Nikolai Starkovskii #:
Где на графике нарисованы лимитные игроки?

ты меня потраоллить решил, верно ведь? Про лимитного игрока я те дал видос, там все объяснено подробно и убедительно

 
Nikolai Starkovskii #:

Что такое перехай? Где на графике нарисованы лимитные игроки? Что такое Поджатие? (у меня было пару раз, но в армии)

вот так

 
Nikolai Starkovskii #:

Что такое перехай? Где на графике нарисованы лимитные игроки? Что такое Поджатие? (у меня было пару раз, но в армии)

а вот Поджатие


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

а вот Поджатие


Это сленговые выражения, использующиеся инфоцыганами для наведения тумана. На неподготовленное сознание , детское, действует просто разрушительно. Каша в голове образуется. Что ты и демонстрируешь регулярно

 
Nikolai Starkovskii #:

Это сленговые выражения, использующиеся инфоцыганами для наведения тумана. На неподготовленное сознание , детское, действует просто разрушительно. Каша в голове образуется. Что ты и демонстрируешь регулярно

воо, вот твое истинное лицо, тебя не интересует тех.анализ, ты продвигаешь идею в массы про инфоцыган. так ты не туда забрел, организуй тему - Инфоцыгане - Зло, а отсюда исчезни, не отравляй атмосферу

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

воо, вот твое истинное лицо, тебя не интересует тех.анализ, ты продвигаешь идею в массы про инфоцыган. так ты не туда забрел, организуй тему - Инфоцыгане - Зло, а отсюда исчезни, не отравляй атмосферу

Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)

 
Nikolai Starkovskii #:

Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)

пример это не значит, что надо в него целеустремиться, это пример для собственного энтузиазма, если его нет, то и пример бесполезный

это уже как плыть на лодке, поймалась рыба или нет

 
Nikolai Starkovskii #:

Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)

у Библии тоже один источник - Бог, и что дальше то?

 
Nikolai Starkovskii #:

Почитал про лимитных игроков и о чудо, по ним только один источник- лекции герчика:) Где он поет про крупных игроков, формирующих уровни, но в тайне. И приводит пример с помидорами на рынке. Познавательно;)

а ты думал как торговля на рынке происходит? 

 
Всегда есть один чел, который какую то одну тему развивает. А уже после эту тему другие подхватывают. Причем чем сложнее тема, тем дольше по времени этот процесс происходит.
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