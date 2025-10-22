Тренд и уровни - страница 132

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Ivan Butko #:


Пройдите в клуб ренатов, ...

Кстати Рена слился куда-то, давно уже не видно не слышно его.

 
Grigori.S.B #:

Кстати Рена слился куда-то, давно уже не видно не слышно его.

Финансирует нац.проекты. 

 
Uladzimir Izerski #:

А вы, господа, посмотрите как красиво вписываются уровни в графический дизайн волновой структуры.

Это не ручками нарисовано. Почему цена подчиняется каким то линиям на графиках?))

Может кто смело объяснит? 

Всё в этом мире математика.

 
Grigori.S.B #:

Кстати Рена слился куда-то, давно уже не видно не слышно его.

И  фантом его тоже слился.

 
Nikolai Starkovskii #:

Захотелось почувствовать себя Герчаком


Будь собой. Герчик это   никто .

 
Ivan Butko #:

Ахахахах

БАЛАБОЛ

Пройдите в клуб ренатов, сергеев, владимиров, синусов, косинусов, и кого-то там ещё

Не дооценивайте СИНУС.  клуб ренатов, сергеев, владимиров в месте взятые  рядом не стоят.

 

XAUUSD

Цена на Пике, тренд вверх.

Два уровня, от которых были откаты.

От них придется рассматривать пробой


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

XAUUSD

Цена на Пике, тренд вверх.

Два уровня, от которых были откаты.

От них придется рассматривать пробой


Хороший анализ нужно завершать фразой: Нужно покупать ( продавать.)

Так покупать или продавать?

 
Nikolai Starkovskii #:

Хороший анализ нужно завершать фразой: Нужно покупать ( продавать.)

Так покупать или продавать?

Ни чего сегодня не делать.Рынок на распутии.

 

GBPNZD

Уровни, где очень удачно будет происходить разворот, если будет


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