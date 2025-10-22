Тренд и уровни - страница 132
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Пройдите в клуб ренатов, ...
Кстати Рена слился куда-то, давно уже не видно не слышно его.
Кстати Рена слился куда-то, давно уже не видно не слышно его.
Финансирует нац.проекты.
А вы, господа, посмотрите как красиво вписываются уровни в графический дизайн волновой структуры.
Это не ручками нарисовано. Почему цена подчиняется каким то линиям на графиках?))
Может кто смело объяснит?
Всё в этом мире математика.
Кстати Рена слился куда-то, давно уже не видно не слышно его.
И фантом его тоже слился.
Захотелось почувствовать себя Герчаком
Будь собой. Герчик это никто .
Ахахахах
БАЛАБОЛ
Пройдите в клуб ренатов, сергеев, владимиров, синусов, косинусов, и кого-то там ещё
Не дооценивайте СИНУС. клуб ренатов, сергеев, владимиров в месте взятые рядом не стоят.
XAUUSD
Цена на Пике, тренд вверх.
Два уровня, от которых были откаты.
От них придется рассматривать пробой
XAUUSD
Цена на Пике, тренд вверх.
Два уровня, от которых были откаты.
От них придется рассматривать пробой
Хороший анализ нужно завершать фразой: Нужно покупать ( продавать.)
Так покупать или продавать?
Хороший анализ нужно завершать фразой: Нужно покупать ( продавать.)
Так покупать или продавать?
Ни чего сегодня не делать.Рынок на распутии.
GBPNZD
Уровни, где очень удачно будет происходить разворот, если будет