Тренд и уровни - страница 144
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Можно даже предсказать следующий фрактал.
Но это мало кому интересно.
Можно даже предсказать следующий фрактал.
Но это мало кому интересно.
Первый раз с тобой согласен, это никому не интересно
Первый раз с тобой согласен, это никому не интересно
А что интересно?
Мне интересен грамотный ТА. На форуме его давно уже нет, только влажные фантазии
Мне интересен грамотный ТА. На форуме его давно уже нет, только влажные фантазии
Это вам нужно ждать следующего года.
Волновую структуру тяжело изменить даже большими вливаниями средств.
А что будет в следующем году?
Волновую структуру тяжело изменить даже большими вливаниями средств.
Дальше и ближе буду тихонечко молчать.)
Волновую структуру тяжело изменить даже большими вливаниями средств.