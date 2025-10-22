Тренд и уровни - страница 144

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Можно даже предсказать следующий фрактал.

Но это мало кому интересно.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Можно даже предсказать следующий фрактал.

Но это мало кому интересно.

Первый раз с тобой согласен, это никому не интересно 

 
Nikolai Starkovskii #:

Первый раз с тобой согласен, это никому не интересно 

А что интересно? 
[Удален]  
Павел-Славянин #:
А что интересно? 

Мне интересен грамотный ТА. На форуме его давно уже нет, только влажные фантазии

 
Nikolai Starkovskii #:

Мне интересен грамотный ТА. На форуме его давно уже нет, только влажные фантазии

Это вам нужно ждать следующего года. 
 
Павел-Славянин #:
Это вам нужно ждать следующего года. 
А что будет в следующем году?
 

Волновую структуру тяжело изменить даже большими вливаниями средств.

24Fr

 
mvf358 #:
А что будет в следующем году?
Новые планы, цели рынка. 
 
Uladzimir Izerski #:

Волновую структуру тяжело изменить даже большими вливаниями средств.


Дальше и ближе буду тихонечко молчать.)

 
Uladzimir Izerski #:

Волновую структуру тяжело изменить даже большими вливаниями средств.


На рынке да. А на счете как два пальца
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