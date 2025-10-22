Тренд и уровни - страница 232
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Проявился Лимитный игрок и Рыночный Шортист, грядет битва, а значит для трейдера откроется окно возможностей
Проявился Лимитный игрок и Рыночный Шортист, грядет битва, а значит для трейдера откроется окно возможностей
За кого будешь участвовать в битве?
За кого будешь участвовать в битве?
за Шортистов
за Шортистов
Готовь следующий депозит и сигнал.
Готовь следующий депозит и сигнал.
зачем? Этот еще живее всех живых
Ложный пробой через Поджатие
Готовь следующий депозит и сигнал.
щас упадет!!!
Трейдеров, которые исповедуют трейдинг от уровней становиться все больше, скальперы скоро вымрут, как мамонты
щас упадет!!!
началось
Трейдеров, которые исповедуют трейдинг от уровней становиться все больше, скальперы скоро вымрут, как мамонты
Особенно это заметно по твоему сигналу, который никакого отношения не имеет к уровням.