Тренд и уровни - страница 232

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#XAUUSD
Золото

Проявился Лимитный игрок и Рыночный Шортист, грядет битва, а значит для трейдера откроется окно возможностей

  


 
Sergey Lazarenko #:
#XAUUSD
Золото

Проявился Лимитный игрок и Рыночный Шортист, грядет битва, а значит для трейдера откроется окно возможностей

За кого будешь участвовать в битве? 

 
Vitaly Muzichenko #:

За кого будешь участвовать в битве? 

за Шортистов

 
Sergey Lazarenko #:

за Шортистов

Готовь следующий депозит и сигнал.

 
Vitaly Muzichenko #:

Готовь следующий депозит и сигнал.

зачем? Этот еще живее всех живых


 

Ложный пробой через Поджатие


 
Vitaly Muzichenko #:

Готовь следующий депозит и сигнал.

щас упадет!!!


 

Трейдеров, которые исповедуют трейдинг от уровней становиться все больше, скальперы скоро вымрут, как мамонты


 
Sergey Lazarenko #:

щас упадет!!!


началось


 
Sergey Lazarenko #:

Трейдеров, которые исповедуют трейдинг от уровней становиться все больше, скальперы скоро вымрут, как мамонты

Особенно это заметно по твоему сигналу, который никакого отношения не имеет к уровням.

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