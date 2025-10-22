Тренд и уровни - страница 175

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XAUUSD, Золото

Прет вверх, цена вышла из границ Накопления на Д1, и чуть выше границы началось Накопления на , пока все за Лонг, откаты выкупают.

 

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

XAUUSD, Золото

Прет вверх, цена вышла из границ Накопления на Д1, и чуть выше границы началось Накопления на , пока все за Лонг, откаты выкупают.

 

 


А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?

 
Nikolai Starkovskii #:

А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?

Там их целых 2(и на покупку и на продажу) ,так что до конца недели вряд ли что то увидим. 
 
Павел-Славянин #:
Там их целых 2(и на покупку и на продажу) ,так что до конца недели вряд ли что то увидим. 

новый минимум 1.01..

 
Nikolai Starkovskii #:

А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?

да подожди ты с еврой...про неё ещё герчик слов не прислал

а пока-что "рывок йены в небеса" накрылся "ложным пробоем". Лимитный игрок оттуда куда-ушёл. А почему оный не участвует в "ложном пробое" ведомо только ТС-у

 
Nikolai Starkovskii #:

А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?

Судя по графику, он двигается, а не падает. 
 
Maxim Kuznetsov #:

да подожди ты с еврой...про неё ещё герчик слов не прислал

а пока-что "рывок йены в небеса" накрылся "ложным пробоем". Лимитный игрок оттуда куда-ушёл. А почему оный не участвует в "ложном пробое" ведомо только ТС-у

Участники рынка действуют по законам рынка, и им плевать на всех и все. У них есть свои интересы и красные линии, которые они перейти не могу по сути своей. Поэтому ты можешь выдумывать все что хочешь, но законы рынка тебе не обойти.

Крупный игрок, трейдер, у которого очень большие объемы, торгуют только лимитным ордером, поэтому и рисует на графике горизонтальная линия. Потому что если большой объем выйдет на рынок маркет ордером, то он сдвинет рынок, причем значительно, а это убытки.

 
Sergey Lazarenko #:

Участники рынка действуют по законам рынка, и им плевать на всех и все. У них есть свои интересы и красные линии, которые они перейти не могу по сути своей. Поэтому ты можешь выдумывать все что хочешь, но законы рынка тебе не обойти.

Крупный игрок, трейдер, у которого очень большие объемы, торгуют только лимитным ордером, поэтому и рисует на графике горизонтальная линия. Потому что если большой объем выйдет на рынок маркет ордером, то он сдвинет рынок, причем значительно, а это убытки.

По твоему участники рынка эти законы знают?! 🤣🤣🤣 от куда такие фантазии? Крупный игрок, лимитные ордера, насколько же нужно быть наивным!! Даже если ты продашь или купишь на 10 миллиардов баксов,...... По твоему желанию рынок не сдвинется. 
 
Sergey Lazarenko #:

Участники рынка действуют по законам рынка, и им плевать на всех и все. У них есть свои интересы и красные линии, которые они перейти не могу по сути своей. Поэтому ты можешь выдумывать все что хочешь, но законы рынка тебе не обойти.

Крупный игрок, трейдер, у которого очень большие объемы, торгуют только лимитным ордером, поэтому и рисует на графике горизонтальная линия. Потому что если большой объем выйдет на рынок маркет ордером, то он сдвинет рынок, причем значительно, а это убытки.

кстати ответа про то куда с йены ушел лимитный игрок так и не услышали..

пост-фактум, уже придумай какое-нибудь обоснование

PS/ а стоп-ордерами ты торгуешь чтобы случайно рынки не обрушить ? :-)

 
mvf358 #:

новый минимум 1.01..

Торговый год ещë не начался, говорить о столь громких целях не целесообразно. 
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