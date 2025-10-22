Тренд и уровни - страница 175
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XAUUSD, Золото
Прет вверх, цена вышла из границ Накопления на Д1, и чуть выше границы началось Накопления на , пока все за Лонг, откаты выкупают.
XAUUSD, Золото
Прет вверх, цена вышла из границ Накопления на Д1, и чуть выше границы началось Накопления на , пока все за Лонг, откаты выкупают.
А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?
А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?
Там их целых 2(и на покупку и на продажу) ,так что до конца недели вряд ли что то увидим.
новый минимум 1.01..
А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?
да подожди ты с еврой...про неё ещё герчик слов не прислал
а пока-что "рывок йены в небеса" накрылся "ложным пробоем". Лимитный игрок оттуда куда-ушёл. А почему оный не участвует в "ложном пробое" ведомо только ТС-у
А что по EurUsd ? Судя по графику, падает. Верить ли мне глазам своим или там затаился лимитный игрок с перехаем наперевес?
да подожди ты с еврой...про неё ещё герчик слов не прислал
а пока-что "рывок йены в небеса" накрылся "ложным пробоем". Лимитный игрок оттуда куда-ушёл. А почему оный не участвует в "ложном пробое" ведомо только ТС-у
Участники рынка действуют по законам рынка, и им плевать на всех и все. У них есть свои интересы и красные линии, которые они перейти не могу по сути своей. Поэтому ты можешь выдумывать все что хочешь, но законы рынка тебе не обойти.
Крупный игрок, трейдер, у которого очень большие объемы, торгуют только лимитным ордером, поэтому и рисует на графике горизонтальная линия. Потому что если большой объем выйдет на рынок маркет ордером, то он сдвинет рынок, причем значительно, а это убытки.
Участники рынка действуют по законам рынка, и им плевать на всех и все. У них есть свои интересы и красные линии, которые они перейти не могу по сути своей. Поэтому ты можешь выдумывать все что хочешь, но законы рынка тебе не обойти.
Крупный игрок, трейдер, у которого очень большие объемы, торгуют только лимитным ордером, поэтому и рисует на графике горизонтальная линия. Потому что если большой объем выйдет на рынок маркет ордером, то он сдвинет рынок, причем значительно, а это убытки.
Участники рынка действуют по законам рынка, и им плевать на всех и все. У них есть свои интересы и красные линии, которые они перейти не могу по сути своей. Поэтому ты можешь выдумывать все что хочешь, но законы рынка тебе не обойти.
Крупный игрок, трейдер, у которого очень большие объемы, торгуют только лимитным ордером, поэтому и рисует на графике горизонтальная линия. Потому что если большой объем выйдет на рынок маркет ордером, то он сдвинет рынок, причем значительно, а это убытки.
кстати ответа про то куда с йены ушел лимитный игрок так и не услышали..
пост-фактум, уже придумай какое-нибудь обоснование
PS/ а стоп-ордерами ты торгуешь чтобы случайно рынки не обрушить ? :-)
новый минимум 1.01..