Тренд и уровни - страница 119
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Не уверен, что , например, AudCad, это показатель торговли между Канадой и Австралией.
Не уверен, что , например, AudCad, это показатель торговли между Канадой и Австралией.
конечно, курс Ауди/Канадский доллар - не может по сути своей быть показатель торговли.
Торговля подразумеваться - это обмен товарами, услугами, информацией и тому подобное между двумя странами.
А курс АУди/Канадский доллар - это показатель обмена валют этим стран между собой, сколько одной валюты дают за другую, вот что это опказывает
Торговля ведь не всегда происходит за деньги, может быть обмен одного товара на другой и прочее.
Акелла промахнулся. Герчик дал прогноз, но рынок ответил пшиком.
USDJPY
Акелла промахнулся. Герчик дал прогноз, но рынок ответил пшиком.
USDJPY
О, утренний прогноз на туалетной бумаге . Действительно профи
О, утренний прогноз на туалетной бумаге . Действительно профи
не надо кидаться грязью
раз уж вчера-позавчера взялся, надо завершить "про наклонные уровни"
за два дня, один из которых "выходной" (не выкидывать-же), на них по крайней мере 3 очень хороших момента, когда контр-тренд "почти за маковку свечи"
при этом параметры отрисовки линий взяты с потока. просто красивые цифры.
если брать другие параметры - результат будет примерно такой-же - при явных циклах волатильности, пересечения линий будут тяготеть к разворотам, а время к локальным максимумам волатильности.
ВСЁ РАВНО КАК РИСОВАТЬ ЛИНИИ. По гану, по зодиакальному календарю, волнами фульфа или по плану майа. И кстати не обязательно прямыми, можно исхитрить и посчитать функциональные кривые
Это такой спец-эффект математики - просто линия должна быть наклонена к цене
Сравним с ПРАВИЛЬНОЙ сеткой по Ганну. Надеюсь каждый увидит, где должна была развернуться цена, после пробития первого движения?!
Сравним с ПРАВИЛЬНОЙ сеткой по Ганну. Надеюсь каждый увидит, где должна была развернуться цена, после пробития первого движения?!
никто из простых смертных этого не увидит, потому что это доступно только избранным Богом
никто из простых смертных этого не увидит, потому что это доступно только избранным Богом
Или те, кто хорошо изучал физику и геометрию в школе! :) Вот такая простая проверка на знания.
Или те, кто хорошо изучал физику и геометрию в школе! :) Вот такая простая проверка на знания.
не фантазируй, их нет.
Или покажи, кто это?