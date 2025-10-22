Тренд и уровни - страница 93

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mytarmailS #:

Если человек утверждает что понимает процес и подтверждает это сделкой , это одно..


Если человек утверждает что понимает но просто постит  картинки с типа "анализом" это другое..

как ты можешь подтвердить что это не твои фантазии?  чем ты отличаешся от какой то 17ти летней наташки из форекс кухни которая на зарплате в 10 т.р. изображает из себя аналитика и постит на сайте волны елиота, треугольники, стохастики итп..

отличаюсь от Наташи, техникой, которую ты не понимаешь, тебе чтоб в лоб, что по лбу. то есть для тебя скрины Наташи и мои - одинаковые, ничего кроме названия монетки не несут. был бы ты спецом, ты бы оценил. А ты не спец, поэтому требуешь чтоб тебе прям сделку показали, а после показали деньги и все с подтверждением

 
Sergey Lazarenko #:

отличаюсь от Наташи, техникой, которую ты не понимаешь, тебе чтоб в лоб, что по лбу. то есть для тебя скрины Наташи и мои - одинаковые, ничего кроме названия монетки не несут. был бы ты спецом, ты бы оценил. А ты не спец, поэтому требуешь чтоб тебе прям сделку показали, а после показали деньги и все с подтверждением

не надо деньги , не надо подтверждений..

Сделка подтветрдит все, пускай даже на демо, я вообще не против.

А пока ты наташка, которая занимаеться самодурством с целью напостить 10 000 картикок

 
Sergey Lazarenko #:

я же сказал - ты лох в техническом анализе, поясню, на бинанс 261 фьючерс, и что найти среди 260 монеток одну, у которой внутри -дня, не на дневном графике есть Поджатие с подтверждением лимитного уровня, это дохрена делов, таких трейдеров раз,два и нету..

Поэтому просто вали отсюда куда нить и смотр чо хочешь. ты ж свое мнение высказал? А я свое.

ну так где же твоя сделка нелох?

Или цель твоего анализа это найти инструмент чтобы запостить картинку на форуме?

 
mytarmailS #:

ну так где же твоя сделка нелох?

Или цель твоего анализа это найти инструмент чтобы запостить картинку на форуме?

иди нафиг, чо заняться нечем, какого ты ко мне пристал? Сижу в свое теме пишу чего то там. Отвали

 
Sergey Lazarenko #:

иди нафиг, чо заняться нечем, какого ты ко мне пристал? Сижу в свое теме пишу чего то там. Отвали

просто занимаешься самообманом, носишься с нерабочей лабудой называя это знаниями..

тупик втой финиш

 
Сожалею, что зашел на эту страницу. Извините.
 
Uladzimir Izerski #:
Сожалею, что зашел на эту страницу. Извините.

не заходи больше

 

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Тренд и уровни

Sergey Lazarenko, 2024.02.03 14:46

Уровень сами по себе - ничто, они просто временно место, куда крупный игрок(для текущего момента крупный) ставил ордер лимитный на конвертация. Важно наличие в это же самое время его противоположность, если на уровне засел Шортист, то нужен тот, кто будет цену гнать вверх, рыночный Лонгист, это те люди, которые в этом моменте вдруг решили, не важно почему, что нужно актив покупать. Естественно те кто похитрее, они и побогаче, они маркет ордером не покупают, они стараются в откатиках купить, лимитниками, что без проскальзываний. Но это не важно..

Так вот на уровне в моменте засел Шортист, и на этот уровень гонят цену лонгисты, тут же этот уровень проявляется, цена не может его пройти, останавливается на точном значении. И в от в такой ситуации - возникает явление - Поджатие, это когда цена доходит до уровня, отскакивает, и опять к нему идет. При этом откаты от уровня с каждым разом становиться все меньше и меньше.

Этим пользуются, когда все это проявляется, то ждут момента, когда Лонгисты подожмут цену к уровню близко и встают в пробой уровня, риск получается небольшой, а если пробой состоится, то риск/профит от 1  к 3 и выше. 

вот пошел Пробой на Импульсе. Ничего секретного нет, кто более точен, тот богаче




1 к 3 сходило

  

 
Sergey Lazarenko #:


1 к 3 сходило

 

Оглянись! У тебя уже крыша съехала.))

Тебя же просили 

Sergey Golubev  2024.02.03 16:37   пост.
 
Uladzimir Izerski #:

Оглянись! У тебя уже крыша съехала.))

Тебя же просили 

Sergey Golubev  2024.02.03 16:37   пост.

Исправил, куда же мне без тебя, внимательного

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