Тренд и уровни - страница 93
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Если человек утверждает что понимает процес и подтверждает это сделкой , это одно..
Если человек утверждает что понимает но просто постит картинки с типа "анализом" это другое..
как ты можешь подтвердить что это не твои фантазии? чем ты отличаешся от какой то 17ти летней наташки из форекс кухни которая на зарплате в 10 т.р. изображает из себя аналитика и постит на сайте волны елиота, треугольники, стохастики итп..
отличаюсь от Наташи, техникой, которую ты не понимаешь, тебе чтоб в лоб, что по лбу. то есть для тебя скрины Наташи и мои - одинаковые, ничего кроме названия монетки не несут. был бы ты спецом, ты бы оценил. А ты не спец, поэтому требуешь чтоб тебе прям сделку показали, а после показали деньги и все с подтверждением
отличаюсь от Наташи, техникой, которую ты не понимаешь, тебе чтоб в лоб, что по лбу. то есть для тебя скрины Наташи и мои - одинаковые, ничего кроме названия монетки не несут. был бы ты спецом, ты бы оценил. А ты не спец, поэтому требуешь чтоб тебе прям сделку показали, а после показали деньги и все с подтверждением
не надо деньги , не надо подтверждений..
Сделка подтветрдит все, пускай даже на демо, я вообще не против.
А пока ты наташка, которая занимаеться самодурством с целью напостить 10 000 картикок
я же сказал - ты лох в техническом анализе, поясню, на бинанс 261 фьючерс, и что найти среди 260 монеток одну, у которой внутри -дня, не на дневном графике есть Поджатие с подтверждением лимитного уровня, это дохрена делов, таких трейдеров раз,два и нету..
Поэтому просто вали отсюда куда нить и смотр чо хочешь. ты ж свое мнение высказал? А я свое.
ну так где же твоя сделка нелох?
Или цель твоего анализа это найти инструмент чтобы запостить картинку на форуме?
ну так где же твоя сделка нелох?
Или цель твоего анализа это найти инструмент чтобы запостить картинку на форуме?
иди нафиг, чо заняться нечем, какого ты ко мне пристал? Сижу в свое теме пишу чего то там. Отвали
иди нафиг, чо заняться нечем, какого ты ко мне пристал? Сижу в свое теме пишу чего то там. Отвали
просто занимаешься самообманом, носишься с нерабочей лабудой называя это знаниями..
тупик втой финиш
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Тренд и уровни
Sergey Lazarenko, 2024.02.03 14:46
Уровень сами по себе - ничто, они просто временно место, куда крупный игрок(для текущего момента крупный) ставил ордер лимитный на конвертация. Важно наличие в это же самое время его противоположность, если на уровне засел Шортист, то нужен тот, кто будет цену гнать вверх, рыночный Лонгист, это те люди, которые в этом моменте вдруг решили, не важно почему, что нужно актив покупать. Естественно те кто похитрее, они и побогаче, они маркет ордером не покупают, они стараются в откатиках купить, лимитниками, что без проскальзываний. Но это не важно..
Так вот на уровне в моменте засел Шортист, и на этот уровень гонят цену лонгисты, тут же этот уровень проявляется, цена не может его пройти, останавливается на точном значении. И в от в такой ситуации - возникает явление - Поджатие, это когда цена доходит до уровня, отскакивает, и опять к нему идет. При этом откаты от уровня с каждым разом становиться все меньше и меньше.
Этим пользуются, когда все это проявляется, то ждут момента, когда Лонгисты подожмут цену к уровню близко и встают в пробой уровня, риск получается небольшой, а если пробой состоится, то риск/профит от 1 к 3 и выше.
вот пошел Пробой на Импульсе. Ничего секретного нет, кто более точен, тот богаче
1 к 3 сходило
1 к 3 сходило
Оглянись! У тебя уже крыша съехала.))
Тебя же просилиSergey Golubev 2024.02.03 16:37 #905 пост.
Оглянись! У тебя уже крыша съехала.))
Тебя же просилиSergey Golubev 2024.02.03 16:37 #905 пост.
Исправил, куда же мне без тебя, внимательного