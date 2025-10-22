Тренд и уровни - страница 225
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Я тут не спорю, просто показываю как торгую
кстати, серебро донельзя технично-алгоритмично-статистично..единственный минус - его волатильность/размахи, оно влёт за день может вставить 5-7% номинала.
а так :
оно кстати как раз ровно сегодня похоже слегка повернуло..и ТС просто попал как кур в ощип, под разворот
PS/ то что скринах прямые линии - это в значительной мере условность. Сама по себе линия роли не играет и ничего не отталкивает. Просто визуальное обозначение пределов, темпов и направлений
Не вопрос,а я говорю как правильно😁
Рановато тебе ещё торговать
Вот так должен выглядеть прогноз
Тютелька в тютельку
Рановато тебе ещё торговать
У меня внучка в 6 лет лет умножает двухзначные числа без ошибок. А вам слабо???Конечно будет слабо если не знать новых технологий.
У меня внучка в 6 лет лет умножает двухзначные числа без ошибок. А вам слабо???Конечно будет слабо если не знать новых технологий.
Главное, Вова, чтобы ты умел складывать однозначные числа
У меня внучка в 6 лет лет умножает двухзначные числа без ошибок. А вам слабо???Конечно будет слабо если не знать новых технологий.
Сколько будет с 0.5 литра, по 100 грамм?
Так вот. О новых технологиях Будет полный молчек.
Тебе бы специалисту показаться