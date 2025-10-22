Тренд и уровни - страница 225

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Nikolai Starkovskii #:

Я тут не спорю, просто показываю как торгую

Не вопрос,а я говорю как правильно😁
 

кстати, серебро донельзя технично-алгоритмично-статистично..единственный минус - его волатильность/размахи, оно влёт за день может вставить 5-7% номинала. 

а так :

 

оно кстати как раз ровно сегодня похоже слегка повернуло..и ТС просто попал как кур в ощип, под разворот

PS/ то что скринах прямые линии - это в значительной мере условность. Сама по себе линия роли не играет и ничего не отталкивает. Просто визуальное обозначение пределов, темпов и направлений

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Павел-Славянин #:
Не вопрос,а я говорю как правильно😁

Рановато тебе ещё торговать

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Nikolai Starkovskii #:

Вот так должен выглядеть прогноз


Тютелька в тютельку 

 
Nikolai Starkovskii #:

Рановато тебе ещё торговать

 У меня внучка в 6 лет лет умножает двухзначные числа без ошибок. А вам слабо???

Конечно будет слабо если не знать новых технологий.
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Uladzimir Izerski #:

 У меня внучка в 6 лет лет умножает двухзначные числа без ошибок. А вам слабо???

Конечно будет слабо если не знать новых технологий.

Главное, Вова, чтобы ты умел складывать однозначные числа

 
Uladzimir Izerski #:

 У меня внучка в 6 лет лет умножает двухзначные числа без ошибок. А вам слабо???

Конечно будет слабо если не знать новых технологий.

Сколько будет с 0.5 литра, по 100 грамм?

 
Так вот. О новых технологиях Будет полный молчек.
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:
Так вот. О новых технологиях Будет полный молчек.

Тебе бы специалисту показаться

 
Ничего не ответила золотая рыбка только хвостиком махнула))  А. С. Пушкин.
А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Текст произведения
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Александр Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Текст произведения. Источник: Русская виртуальная библиотека . Интернет-библиотека Алексея Комарова
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