Тренд и уровни - страница 56

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Поймал разворот на самом Пике коррекционного отката в Нисходящем тренде


 
Sergey Lazarenko:

фишка в том, что вот сколько юзаю ТС, да и другие(кто юзает) тоже самое мнение имеют, невозможно предсказать время наступления.. Цена в направлении прогноза может в любое время, бесистемно прыгнуть в направлении прогноза, либо опровергнуть его. Так что просто не получиться, не видно решения с использованием времени

Важен будет текст к рисункам прогноз и что получилось))) Дело не благодарное конечно, но честно по сути. Ну и анализ, почему так произошло тоже интересен.

И статистика тоже будет накапливаться заодно))

 
Valeriy Yastremskiy:

Важен будет текст к рисункам прогноз и что получилось))) Дело не благодарное конечно, но честно по сути. Ну и анализ, почему так произошло тоже интересен.

И статистика тоже будет накапливаться заодно))

понимаю твою мысль, я ближайшее время выложу в Блогах основные моменты и по трендовой стратегии https://www.mql5.com/ru/blogs/post/745489, и по ТС, которая отслеживает пробой/Ложный пробой уровня, поясню, рынок находиться в двух фазах, в тренде, тут торговля по тренду, и во флете/консолидации, тут технику уже другая, она должна учитывать Накопление/Распределение.. Это уж торговля по Герчику, я ее тоже выложу.. Дистанционный курс Трейдинг от А до Я , версия 3.0.

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Касаемо что произошло, по Крипте нету мониторингов, а во на форе есть, я сигнал выложил, но набрал 60% прироста, так что из рейтинга вышвырнули, но сигнал есть, через профиль доступен. 

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Фишка в том, что че короче прогноз - тем его достверность выше, грубо говоря прогноз в 10,0 пунктов в 10 раз достовернее прогноза в 100,0 пунктов, поэтому лично я использую этот эффект, беру не длинной пойманного тренда, а количеством удачных прогнозов на 10,0 пунктов(образно выражаясь), то есть риск профит моей сделки 1 к 1, а не 1 к 3(или 5), но зато сделок много плюсовых

Трендследящие торговые системы, из чего состоят, как их пользовать. Торговая стратегия "Базовый Принцип"
Трендследящие торговые системы, из чего состоят, как их пользовать. Торговая стратегия "Базовый Принцип"
  • www.mql5.com
Привет друзья-трейдеры! С некоторых пор провожу на этом ресурсе, и столкнулся с проблемой, мало кто знаком с трендследящими торговыми стратегиями, которые торгуются вручную, посему постараюсь выложить
 
Valeriy Yastremskiy:

Важен будет текст к рисункам прогноз и что получилось))) Дело не благодарное конечно, но честно по сути. Ну и анализ, почему так произошло тоже интересен.

И статистика тоже будет накапливаться заодно))

хотя можно и не ждать, есть все файле, там немного неудачно(на мой взгляд), но вполне можно все понять, основной принцип, прилагаю

 
Vladimir Baskakov:
Не интересно мнение нуба

А что ты здесь делаешь, если здесь нет людей, достойных твоего величия?

 

Поймал разворот, и профит вместе с ним

Sergey Lazarenko:

Поймал разворот на самом Пике коррекционного отката в Нисходящем тренде


разворот отработал, есть профит


[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А что ты здесь делаешь, если здесь нет людей, достойных твоего величия?

Общаюсь, не впариваю граали, не пишу никому не нужных статей
 
Vladimir Baskakov:
Общаюсь, не впариваю граали, не пишу никому не нужных статей

А кто-нибуль общается с тобой? 

Смотрю, новый сигнал появился)) А предыдущий куда делся? Слился?

 
Vladimir Baskakov:
Общаюсь, не впариваю граали, не пишу никому не нужных статей

ну не надо только в мой огород кидать грязью, я торгую, в прибыль, и мне скучно одному, ищу товарищей. Все.

Только что расписал как 50 баксов на развороте поимел, что плохо?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

ну не надо только в мой огород кидать грязью, я торгую, в прибыль, и мне скучно одному, ищу товарищей. Все.

Только что расписал как 50 баксов на развороте поимел, что плохо?

Вообще про тебя ничего не сказал, это про горчака
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