Тренд и уровни - страница 56
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Поймал разворот на самом Пике коррекционного отката в Нисходящем тренде
фишка в том, что вот сколько юзаю ТС, да и другие(кто юзает) тоже самое мнение имеют, невозможно предсказать время наступления.. Цена в направлении прогноза может в любое время, бесистемно прыгнуть в направлении прогноза, либо опровергнуть его. Так что просто не получиться, не видно решения с использованием времени
Важен будет текст к рисункам прогноз и что получилось))) Дело не благодарное конечно, но честно по сути. Ну и анализ, почему так произошло тоже интересен.
И статистика тоже будет накапливаться заодно))
Важен будет текст к рисункам прогноз и что получилось))) Дело не благодарное конечно, но честно по сути. Ну и анализ, почему так произошло тоже интересен.
И статистика тоже будет накапливаться заодно))
понимаю твою мысль, я ближайшее время выложу в Блогах основные моменты и по трендовой стратегии https://www.mql5.com/ru/blogs/post/745489, и по ТС, которая отслеживает пробой/Ложный пробой уровня, поясню, рынок находиться в двух фазах, в тренде, тут торговля по тренду, и во флете/консолидации, тут технику уже другая, она должна учитывать Накопление/Распределение.. Это уж торговля по Герчику, я ее тоже выложу.. Дистанционный курс Трейдинг от А до Я , версия 3.0.
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Касаемо что произошло, по Крипте нету мониторингов, а во на форе есть, я сигнал выложил, но набрал 60% прироста, так что из рейтинга вышвырнули, но сигнал есть, через профиль доступен.
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Фишка в том, что че короче прогноз - тем его достверность выше, грубо говоря прогноз в 10,0 пунктов в 10 раз достовернее прогноза в 100,0 пунктов, поэтому лично я использую этот эффект, беру не длинной пойманного тренда, а количеством удачных прогнозов на 10,0 пунктов(образно выражаясь), то есть риск профит моей сделки 1 к 1, а не 1 к 3(или 5), но зато сделок много плюсовых
Важен будет текст к рисункам прогноз и что получилось))) Дело не благодарное конечно, но честно по сути. Ну и анализ, почему так произошло тоже интересен.
И статистика тоже будет накапливаться заодно))
хотя можно и не ждать, есть все файле, там немного неудачно(на мой взгляд), но вполне можно все понять, основной принцип, прилагаю
Не интересно мнение нуба
А что ты здесь делаешь, если здесь нет людей, достойных твоего величия?
Поймал разворот, и профит вместе с ним
Поймал разворот на самом Пике коррекционного отката в Нисходящем тренде
разворот отработал, есть профит
А что ты здесь делаешь, если здесь нет людей, достойных твоего величия?
Общаюсь, не впариваю граали, не пишу никому не нужных статей
А кто-нибуль общается с тобой?
Смотрю, новый сигнал появился)) А предыдущий куда делся? Слился?
Общаюсь, не впариваю граали, не пишу никому не нужных статей
ну не надо только в мой огород кидать грязью, я торгую, в прибыль, и мне скучно одному, ищу товарищей. Все.
Только что расписал как 50 баксов на развороте поимел, что плохо?
ну не надо только в мой огород кидать грязью, я торгую, в прибыль, и мне скучно одному, ищу товарищей. Все.
Только что расписал как 50 баксов на развороте поимел, что плохо?