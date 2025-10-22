Тренд и уровни - страница 181
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вот буквально недавно (сутки может чуть более, для прогнозов на D1 это буквально сейчас)
ТС с Герчиком топил за ЗОЛОТО - short (вместе с серебром и нефтью..)
но раз несклалось, нарисовал линию и теперь это вверх
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но ТС в пылу дискуссии нарушил правила Герчика. "об@#сь на инструменте, нельзя сразу вновь фокусировать на него внимание публики." Сверкнуть термином-другим (консолидация..афтешок апстену..сложный пробой) и отложить
поэтому цыганские прогнозы они всегда "разнообразны" по разным-разным инструментам
---
пока как свой трейдинг - специалист! А то я вот тебя читаю, и складывается впечатление что у тебя дела с трейдингом еще хуже чем у Старковского.
Вообще не вижу смысла с тобой чтото обсуждать, ты не просто ноль, ты доля ноля.
Но может я ошибаюсь?
Золото
Щас стрельнет
Расшифрую, общее направление - Лонг, добралась котировка до уровня, на ней лимитный игрок - отскакивает постоянно цена, но все откаты выкупают те, кому это Золото нужно.
Скоро объемы Шортистов иссякнут, вот тогда и стрельнет.
Золото
Щас стрельнет
Расшифрую, общее направление - Лонг, добралась котировка до уровня, на ней лимитный игрок - отскакивает постоянно цена, но все откаты выкупают те, кому это Золото нужно.
Скоро объемы Шортистов иссякнут, вот тогда и стрельнет.
Каску надень, а то отрекошетит, что мы потом читать будем
Памп
правильной дорогой...
нужно больше инструментов. И в каждом конечно ТС спец (нет)
правильной дорогой...
нужно больше инструментов. И в каждом конечно ТС спец (нет)
Торгуются торговые сценарии, а не инструменты.
Памп самое простое и выгодное
#OMUSDT
Все мечтают о паритете Евро/Американский доллар, прогнозы сыпятся.. По итогам сегодняшних данных уже чуть ли не сегодня завтра евро упадет до 1
Но график пока не поддерживает это
Стремительное падение до предыдущей Впадины, что неминуемо влечет Отскок.
Все мечтают о паритете Евро/Американский доллар, прогнозы сыпятся.. По итогам сегодняшних данных уже чуть ли не сегодня завтра евро упадет до 1
Но график пока не поддерживает это
Стремительное падение до предыдущей Впадины, что неминуемо влечет Отскок.
То есть вы просто словами описали график, что вообще-то цена падает, но вот прямо сейчас немного отросла? Серьезно? Зачем и для кого это вообще?
То есть вы просто словами описали график, что вообще-то цена падает, но вот прямо сейчас немного отросла? Серьезно? Зачем и для кого это вообще?
Ну мало-ли, вдруг кто-то не знает где посмотреть онлайн графики, но ему интересно что происходит с курсом. Может войти и почитать.