Тренд и уровни - страница 181

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Maxim Kuznetsov #:

вот буквально недавно (сутки может чуть более, для прогнозов на D1 это буквально сейчас)

ТС с Герчиком топил за ЗОЛОТО - short (вместе с серебром и нефтью..)

но раз несклалось, нарисовал линию и теперь это вверх

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но ТС в пылу дискуссии нарушил правила Герчика. "об@#сь на инструменте, нельзя сразу вновь фокусировать на него внимание публики." Сверкнуть термином-другим (консолидация..афтешок апстену..сложный пробой)  и отложить

поэтому цыганские прогнозы они всегда "разнообразны" по разным-разным инструментам

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пока как свой  трейдинг - специалист! А то я вот тебя читаю, и складывается впечатление что у тебя дела с трейдингом еще хуже чем у Старковского.

Вообще не вижу смысла с тобой чтото обсуждать, ты не просто ноль, ты доля ноля.

Но может я ошибаюсь?

 
я вам аргументы предоставляю, а в ответ только троллинг слышу. 
 

Золото

Щас стрельнет

Расшифрую, общее направление - Лонг, добралась котировка до уровня, на ней лимитный игрок - отскакивает постоянно цена, но все откаты выкупают  те, кому это Золото нужно.

Скоро объемы Шортистов иссякнут, вот тогда и стрельнет.


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Золото

Щас стрельнет

Расшифрую, общее направление - Лонг, добралась котировка до уровня, на ней лимитный игрок - отскакивает постоянно цена, но все откаты выкупают  те, кому это Золото нужно.

Скоро объемы Шортистов иссякнут, вот тогда и стрельнет.


Каску надень, а то отрекошетит, что мы потом читать будем 

 
#CGPTUSDT

Памп

 

  



 

правильной дорогой...

нужно больше инструментов. И в каждом конечно ТС спец (нет)

 
Maxim Kuznetsov #:

правильной дорогой...

нужно больше инструментов. И в каждом конечно ТС спец (нет)

Торгуются торговые сценарии, а не инструменты.

Памп самое простое и выгодное

#OMUSDT

 

 


 

Все мечтают о паритете Евро/Американский доллар, прогнозы сыпятся.. По итогам сегодняшних данных уже чуть ли не сегодня завтра евро упадет до 1

Но график пока не поддерживает это

Стремительное падение до предыдущей Впадины, что неминуемо влечет Отскок.

 


 
Sergey Lazarenko #:

Все мечтают о паритете Евро/Американский доллар, прогнозы сыпятся.. По итогам сегодняшних данных уже чуть ли не сегодня завтра евро упадет до 1

Но график пока не поддерживает это

Стремительное падение до предыдущей Впадины, что неминуемо влечет Отскок.

То есть вы просто словами описали график, что вообще-то цена падает, но вот прямо сейчас немного отросла? Серьезно? Зачем и для кого это вообще?

 
vladavd #:

То есть вы просто словами описали график, что вообще-то цена падает, но вот прямо сейчас немного отросла? Серьезно? Зачем и для кого это вообще?

Ну мало-ли, вдруг кто-то не знает где посмотреть онлайн графики, но ему интересно что происходит с курсом. Может войти и почитать.

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