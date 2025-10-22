Тренд и уровни - страница 182

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vladavd #:

То есть вы просто словами описали график, что вообще-то цена падает, но вот прямо сейчас немного отросла? Серьезно? Зачем и для кого это вообще?

для тебя, а для кого еще?

 

Евро/Американский доллар

Отскока не получилось, котировка нависла над нижней границей.. Плюс тренд в Шорт.

Для тоски входа в Шорт нужно дождаться момента, чтоб Шортисты прижали цену к уровню.


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Евро/Американский доллар

Отскока не получилось, котировка нависла над нижней границей.. Плюс тренд в Шорт.

Для тоски входа в Шорт нужно дождаться момента, чтоб Шортисты прижали цену к уровню.


Откуда эти выводы берутся, где ТА? Ты уже по степени идиотии переплюнул Улада и Никитина

 
Nikolai Starkovskii #:

Откуда эти выводы берутся, где ТА? Ты уже по степени идиотии переплюнул Улада и Никитина

Тренд вниз, Пики и Впадины понижаются..

 
Nikolai Starkovskii #:

Откуда эти выводы берутся, где ТА?

в телеграмм от Гречика :-)

PS/ для ТС: кстати не вполне комильфо сплошняком постить скрины другой платформы. Один-два раза ok, но сплошняком плохо-плохо. Топик и так рекламный, а так ещё и TradingView

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Тренд вниз, Пики и Впадины понижаются..

Да Все это без тебя видят!

 
Sergey Lazarenko #:
Счет слил, о тебе забочусь

Забота о ближних это хорошо...

А зачем счёт сливал ?

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

ты то не видишь, зачем против тренда встал? Счет слил, о тебе забочусь

Отдохни, форекс не работает до понедельника. А за мои центовые счета не переживай

 

Тренд и Накопление, нефть марки Брент


 

Тренд и Откат


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