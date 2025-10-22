Тренд и уровни - страница 182
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То есть вы просто словами описали график, что вообще-то цена падает, но вот прямо сейчас немного отросла? Серьезно? Зачем и для кого это вообще?
для тебя, а для кого еще?
Евро/Американский доллар
Отскока не получилось, котировка нависла над нижней границей.. Плюс тренд в Шорт.
Для тоски входа в Шорт нужно дождаться момента, чтоб Шортисты прижали цену к уровню.
Евро/Американский доллар
Отскока не получилось, котировка нависла над нижней границей.. Плюс тренд в Шорт.
Для тоски входа в Шорт нужно дождаться момента, чтоб Шортисты прижали цену к уровню.
Откуда эти выводы берутся, где ТА? Ты уже по степени идиотии переплюнул Улада и Никитина
Откуда эти выводы берутся, где ТА? Ты уже по степени идиотии переплюнул Улада и Никитина
Тренд вниз, Пики и Впадины понижаются..
Откуда эти выводы берутся, где ТА?
в телеграмм от Гречика :-)
PS/ для ТС: кстати не вполне комильфо сплошняком постить скрины другой платформы. Один-два раза ok, но сплошняком плохо-плохо. Топик и так рекламный, а так ещё и TradingView
Тренд вниз, Пики и Впадины понижаются..
Да Все это без тебя видят!
Счет слил, о тебе забочусь
Забота о ближних это хорошо...
А зачем счёт сливал ?
ты то не видишь, зачем против тренда встал? Счет слил, о тебе забочусь
Отдохни, форекс не работает до понедельника. А за мои центовые счета не переживай
Тренд и Накопление, нефть марки Брент
Тренд и Откат