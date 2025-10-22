Тренд и уровни - страница 33
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ну так ты по сути говори, с аргументами, по тех.анализу, чтоб разорвать технику Герчика в клочья
Куда евро пойдет?
никуда, в канале застряла
Вниз. Сейчас. Пост 454 в ветке прогнозы.......
если стоит в канале, между уровнями, то с чего вниз?
если стоит в канале, между уровнями, то с чего вниз?
Я так хочу)))
Я так хочу)))
хорошо, буду тебе помогать, вдвоем будем хотеть
хорошо, буду тебе помогать, вдвоем будем хотеть
Замечательно))) вдвоем веселей))
Замечательно))) вдвоем веселей))
Лонг от 0,00372
Лонг от 0,00372
Привет. Моя хотелка по еве работает.