Тренд и уровни - страница 33

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Sergey Lazarenko:

ну так ты по сути говори, с аргументами, по тех.анализу, чтоб разорвать технику Герчика в клочья

Куда евро пойдет?
 
Вниз. Сейчас. Пост 454 в ветке прогнозы.......
 
Vladimir Baskakov:
Куда евро пойдет?

никуда, в канале застряла

 
Aleksandr Yakovlev:
Вниз. Сейчас. Пост 454 в ветке прогнозы.......

если стоит в канале, между уровнями, то с чего вниз? 

 
Sergey Lazarenko:

если стоит в канале, между уровнями, то с чего вниз? 

Я так хочу)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Я так хочу)))

хорошо, буду тебе помогать, вдвоем будем хотеть 

 
Sergey Lazarenko:

хорошо, буду тебе помогать, вдвоем будем хотеть 

Замечательно))) вдвоем веселей))

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Aleksandr Yakovlev:

Замечательно))) вдвоем веселей))

Встретились два одиночества
 

Лонг от 0,00372

 

 
Sergey Lazarenko:

Лонг от 0,00372

 

Привет. Моя хотелка по еве работает.

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