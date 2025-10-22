Тренд и уровни - страница 52

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Sergey Lazarenko:

тебя чо интересует, сделки или направление рынка?

Интересует за сколько ты сольешь если начнешь торговать свою же разметку )

 
Andrei Trukhanovich:

Интересует за сколько ты сольешь если начнешь торговать свою же разметку )

это надо отслеживать, ждать, подождешь, и узнаешь

А вот что на форе по этой разметке получилось, смотри, все задокументировано

***

 

Биткоин, падение оказалось ложным, Севера по прежнему в силе, после Импульса вверх начался откат


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

это надо отслеживать, ждать, подождешь, и узнаешь

А вот что на форе по этой разметке получилось, смотри, все задокументировано

***

Начальный депо 27 евро. Жена дала?
 

Вот ТВх, после слома коррекции, и формировании восходящего канальчика


 
Vladimir Baskakov:
Начальный депо 27 евро. Жена дала?

на ся поссмотри, 170 баков закинул и чо? Крутой чтоль? 

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

на ся поссмотри, 170 баков закинул и чо? Крутой чтоль? 

Бедолага, ещё на Биткойны смотрит
 
Vladimir Baskakov:
Бедолага, ещё на Биткойны смотрит

чтоб криптой торговать, 50 баксов за глаза хватит

 

Биткоин, развилась полноценная коррекция, уже на М5/М15 хорошо видна


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произошло обновление предыдущей Вершины, Восходящий тренд получил подтверждение


 

Биткоин, очередная коррекция завершилась удачно, с обновлением предыдущей Вершины, Восходящий тренд - жив


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