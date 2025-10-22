Тренд и уровни - страница 52
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тебя чо интересует, сделки или направление рынка?
Интересует за сколько ты сольешь если начнешь торговать свою же разметку )
Интересует за сколько ты сольешь если начнешь торговать свою же разметку )
это надо отслеживать, ждать, подождешь, и узнаешь
А вот что на форе по этой разметке получилось, смотри, все задокументировано
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Биткоин, падение оказалось ложным, Севера по прежнему в силе, после Импульса вверх начался откат
это надо отслеживать, ждать, подождешь, и узнаешь
А вот что на форе по этой разметке получилось, смотри, все задокументировано
***
Вот ТВх, после слома коррекции, и формировании восходящего канальчика
Начальный депо 27 евро. Жена дала?
на ся поссмотри, 170 баков закинул и чо? Крутой чтоль?
на ся поссмотри, 170 баков закинул и чо? Крутой чтоль?
Бедолага, ещё на Биткойны смотрит
чтоб криптой торговать, 50 баксов за глаза хватит
Биткоин, развилась полноценная коррекция, уже на М5/М15 хорошо видна
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произошло обновление предыдущей Вершины, Восходящий тренд получил подтверждение
Биткоин, очередная коррекция завершилась удачно, с обновлением предыдущей Вершины, Восходящий тренд - жив