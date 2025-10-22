Тренд и уровни - страница 81
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не очень оригинальное название метода :-)
хотя главное: отражает суть
Это просто одна из сотен монеток,
Д1, Направление Шорт, уровень..
Внутри-дня - Поджатие
Внутри-часа - стоит над уровнем, в любой момент пробъет.
Курс Герчика Трейдинг от А до Я, 3.0 интересует? Сможет базовые и определения узнать, какие используют торговцы от уровней.. Бесплатно(если надо, в личку пиши)
Биткоин, готов к пробою в Шорт
Это просто одна из сотен монеток,
Д1, Направление Шорт, уровень..
Внутри-дня - Поджатие
Внутри-часа - стоит над уровнем, в любой момент пробъет.
Курс Герчика Трейдинг от А до Я, 3.0 интересует? Сможет базовые и определения узнать, какие используют торговцы от уровней.. Бесплатно(если надо, в личку пиши)
в понедельник-вторник сможешь показать "открываем тут, потому что...." 3-4 пары и к концу недели закрыть с прибылью. Просто в демке, просто открыть позиции и после закрыть
вот тогда может-быть заинтересует.
без подобного это ерунда и развод на курс Герчика :-)
в понедельник-вторник сможешь показать "открываем тут, потому что...." 3-4 пары и к концу недели закрыть с прибылью. Просто в демке, просто открыть позиции и после закрыть
вот тогда может-быть заинтересует.
без подобного это ерунда и развод на курс Герчика :-)
показывать? Это детский лепет для простачков и дурачков, нормальные мужики в Сигналах участвуют, наравне с сильнейшими трейдерами мира. А вы почему не участвуете? Я участвую, с разводами как вы говорите от Герчика. Только вроде пока это и не разводы вовсе, а реальность.
Торговый сценарий на Биткоине
Для Лонга, зеркальный уровень 30297, Накопление 2 дня, в текущем моменте происходит консолидация под уровнем внутри-дня, ожидаю Пробой.
Для Шорта, основное Направление на Юг, так продолжение может пойти в любую минуту, внутри-дня, поддержка 29054, при Поджатии к уровню, Шорт в Пробое
в понедельник-вторник сможешь показать "открываем тут, потому что...." 3-4 пары и к концу недели закрыть с прибылью. Просто в демке, просто открыть позиции и после закрыть
вот тогда может-быть заинтересует.
без подобного это ерунда и развод на курс Герчика :-)
продолжение, чтоб вы поняли величину Герчика
предсказать длинный ход, очень тяжело, неблагодарное это занятие, существует зависимость, чем меньше ход, тем больше вероятность прогноза успешного.
Рещение этой проблемы следующее, берут средневной ход, например АТР(5) с Д1, стоп лосс ставиться 10% от АТР, а тейк который береться от 1 к 2, до 1 к 5, то есть всего то надо взять по максимуму половину дневного размера среденстатичного хода, как вам?
Поэтому пожелание, открыться и в конец недели закрыться - просто не существует такого в природе, внутри-дня все происходит, с большим количеством попыток, если сразу не идет, либо с одной, если пошел импульс, один час и все..
показывать? Это детский лепет для простачков и дурачков, нормальные мужики в Сигналах участвуют, наравне с сильнейшими трейдерами мира. А вы почему не участвуете? Я участвую, с разводами как вы говорите от Герчика. Только вроде пока это и не разводы вовсе, а реальность.
я не впариваю Герчика и не пытаюсь вести темы про "уровни" , я просто читатель и прошу ТС показать практику
а вы наоборот, вот и покажите о чём тема, чем она заслуживает дальнейшего чтения.
Но насколько понимаю "показов класса" тут не будет, просто по определению, потому что этого нет. Есть рисование чего-то по истории и слова из словарика. Так такого навалом в разделах аналитики любого ДЦ (там даже веселее, некоторые задорно пишут)
я не впариваю Герчика и не пытаюсь вести темы про "уровни" , я просто читатель и прошу ТС показать практику
а вы наоборот, вот и покажите о чём тема, чем она заслуживает дальнейшего чтения.
Но насколько понимаю "показов класса" тут не будет, просто по определению, потому что этого нет. Есть рисование чего-то по истории и слова из словарика. Так такого навалом в разделах аналитики любого ДЦ (там даже веселее, некоторые задорно пишут)
Во пожалуйста,
Эфир, самое важное, это определить Направление, на Дневном графике, потому что точка входа, это просто примитив.
В данном случае идея простая, после длительное падения, всегда следует откат..
дальше нужен уровень, чтоб можно привязать стоп лосс короткий..
Нужна энергия, для пробоя Накопление, в данном случае под уровнем стояли 2 дня
Ну и Твх, на ретсте, цена касется уровния, неглубоко откатывает, и ТВх на рететсе
один стоп был, повторный входа.. И поймался Импульс, так устроит? если что не так, говорите
я не впариваю Герчика и не пытаюсь вести темы про "уровни" , я просто читатель и прошу ТС показать практику
а вы наоборот, вот и покажите о чём тема, чем она заслуживает дальнейшего чтения.
Но насколько понимаю "показов класса" тут не будет, просто по определению, потому что этого нет. Есть рисование чего-то по истории и слова из словарика. Так такого навалом в разделах аналитики любого ДЦ (там даже веселее, некоторые задорно пишут)
вот хорошая девчонка, очень подкованный трейдер. Герчик уже не актуален, есть очень много хорошо подкованных трейдеров, кто с уровнями торгует , если вы Герчика не перевариваете
я не впариваю Герчика и не пытаюсь вести темы про "уровни" , я просто читатель и прошу ТС показать практику
а вы наоборот, вот и покажите о чём тема, чем она заслуживает дальнейшего чтения.
Но насколько понимаю "показов класса" тут не будет, просто по определению, потому что этого нет. Есть рисование чего-то по истории и слова из словарика. Так такого навалом в разделах аналитики любого ДЦ (там даже веселее, некоторые задорно пишут)
вроде все что просили показал? Точку входа в реале, с одним стопом даже, вы этого хотели? И мониторинг есть, и на вопросы отвечаю, и материалы по теории дал. Что еще надо? Говорите..