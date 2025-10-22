Тренд и уровни - страница 244
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Настоящий ТРЕЙДУН!
Сам выдумал, сам в это поверил и сам донес эту выдумку до всех!
Поздравляю, у тебя заслуженное звание СТИХОПЛЕТ!
зачем оскорблять то?
Что тебе легче станет от этого?
зачем оскорблять то?
Что тебе легче станет от этого?
Ты себя слышишь?
Значит про меня ты можешь говорить все , что тебе взбрыкнет в голову... А в свой адрес - ты такой нежный?...
Ты себя слышишь?
Значит про меня ты можешь говорить все , что тебе взбрыкнет в голову... А в свой адрес - ты такой нежный?...
ну если торговый подход - гавно, по другому просто не кажешь, что говорить то тогда?
ну если торговый подход - гавно, по другому просто не кажешь, что говорить то тогда?
Вот и я говорю: Ты - СТИХОПЛЕТ!
К тому же отвратительный, так как не знаешь как пишется слово "говно"...
твоя ТС - трендовая, а что такое рынок Форекс? Это место, где одна валюта конвертируется в другую.
Если зародиться тренд - то что это? Это значит валюта одной страны дорожает, а другая дешевеет.
Ведь деньги не возникают из воздуха, кто то их должен потерять, чтоб ты их приобрел.
А какое правительство такое допустит?
да никакое, если возникнет тренд, то одна сторона немедленно начнет предпринимать меры чтою не было инфляции, а друга наоборот - чтоб не было дефляции, совместными усилиями они этого добьются, в этот момент тренд остановиться, а чтоб отыграть потери - развернется, в этот моменты - ты начнешь терять то, что удалось поймать.
На форексе все стоит в каналах, тренды бывают, но они редки и быстро разворачиваются.
ты проиграл даже не начав, избрав такую тактику
Сегодня в США - выходной, так что сильно то не поторгуешь, нет трейдеров - от слова совсем, за исключением отдельных особей, не особо адекватных.
Ключевые уровни рынка Форекс
Сегодня в США - выходной, так что сильно то не поторгуешь, нет трейдеров - от слова совсем, за исключением отдельных особей, не особо адекватных.
Ключевые уровни рынка Форекс
А Вы можете показать, что у Вас индикатор на GBPUSD за день до этих стрелочек красных показывал и сейчас?
ап это не индикатор, это я вручную отметил ключевые точки
ап это не индикатор, это я вручную отметил ключевые точки
Нет, я вижу что это вручную, а что у Вас индикатор показывал за день и сейчас?
нет никакого индикатора, потому что индикатор - показывает прошлое, и не может показать настояшее