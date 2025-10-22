Тренд и уровни - страница 244

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Serqey Nikitin #:

Настоящий ТРЕЙДУН!

Сам выдумал, сам в это поверил и сам донес эту выдумку до всех!

Поздравляю, у тебя заслуженное звание СТИХОПЛЕТ!

зачем оскорблять  то?

Что тебе легче станет от этого?

 
Sergey Lazarenko #:

зачем оскорблять  то?

Что тебе легче станет от этого?

Ты себя слышишь?

Значит про меня ты можешь говорить все , что тебе взбрыкнет в голову...  А в свой адрес - ты такой нежный?...

 
Serqey Nikitin #:

Ты себя слышишь?

Значит про меня ты можешь говорить все , что тебе взбрыкнет в голову...  А в свой адрес - ты такой нежный?...

ну если торговый подход - гавно, по другому просто не  кажешь, что говорить то тогда?

 
Sergey Lazarenko #:

ну если торговый подход - гавно, по другому просто не  кажешь, что говорить то тогда?

Вот и я говорю: Ты - СТИХОПЛЕТ!

К тому же отвратительный, так как не знаешь как пишется слово "говно"...

 

твоя ТС - трендовая, а что такое рынок Форекс? Это место, где одна валюта конвертируется в другую.

Если зародиться тренд - то что это? Это значит валюта одной страны дорожает, а другая дешевеет.

Ведь деньги не возникают из воздуха, кто то их должен потерять, чтоб ты их приобрел.

А какое правительство такое допустит?

да никакое, если возникнет тренд, то одна сторона немедленно начнет предпринимать меры чтою не было инфляции, а друга наоборот - чтоб не было дефляции, совместными усилиями они этого добьются, в этот момент тренд остановиться, а чтоб отыграть потери - развернется, в этот моменты - ты начнешь терять то, что удалось поймать.

На форексе все стоит в каналах, тренды бывают, но они редки и быстро разворачиваются.

ты проиграл даже не начав, избрав такую тактику

 

Сегодня в США - выходной, так что сильно то не поторгуешь, нет трейдеров - от слова совсем, за исключением отдельных особей, не особо адекватных.

Ключевые уровни рынка Форекс

EURUSD 

GBPUSD 

USDJPY 

USDCHF D1 

USDCHF H1 

USDCAD D1 

USDCAD H1 

AUDUSD 

NZDUSD

 
Sergey Lazarenko #:

Сегодня в США - выходной, так что сильно то не поторгуешь, нет трейдеров - от слова совсем, за исключением отдельных особей, не особо адекватных.

Ключевые уровни рынка Форекс

 

 

 

 

 

 

 

 


А Вы можете показать, что у Вас индикатор на GBPUSD за день до этих стрелочек красных показывал и сейчас?
 
E_Meir #:
А Вы можете показать, что у Вас индикатор на GBPUSD за день до этих стрелочек красных показывал и сейчас?

ап это не индикатор, это я вручную отметил ключевые точки

 
Sergey Lazarenko #:

ап это не индикатор, это я вручную отметил ключевые точки

Нет, я вижу что это вручную, а что у Вас индикатор показывал за день и сейчас?
 
E_Meir #:
Нет, я вижу что это вручную, а что у Вас индикатор показывал за день и сейчас?

нет никакого индикатора, потому что индикатор - показывает прошлое, и не может показать настояшее

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