Тренд и уровни - страница 262
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Сергей, скажи как специалист, куда евро двинет?
Есть четыре стадии (фазы) цикла, которые проходит цена под влиянием действий крупных и опытных участников: накопление (Accumulation), импульс вверх (Markup), импульс вниз (Markdown) и распределение (Distribution).
Есть четыре стадии (фазы) цикла, которые проходит цена под влиянием действий крупных и опытных участников: накопление (Accumulation), импульс вверх (Markup), импульс вниз (Markdown) и распределение (Distribution).
Вот ты понабрался у всех по не многу, а свои есть мысли? это всё уже поколениями трейдеров затерто до дыр. ты ещё скажи: тренд твой друг, покупайте на минимуме, продавайте на максимуме...
Свои есть наработки?
Вот ты понабрался у всех по не многу, а свои есть мысли? это всё уже поколениями трейдеров затерто до дыр. ты ещё скажи: тренд твой друг, покупайте на минимуме, продавайте на максимуме...
Свои есть наработки?
нет у меня такого, все понятно?
#USDCAD
#Накопление
#Ключевой_уровень - источник хорошего импульса
#NZDUSD
Тренд Глобальный в Шорт
Накопление в Лонг есть..
Вот ты понабрался у всех по не многу, а свои есть мысли? это всё уже поколениями трейдеров затерто до дыр. ты ещё скажи: тренд твой друг, покупайте на минимуме, продавайте на максимуме...
Свои есть наработки?
Уровни, где покупает/продает крупный игрок
CADCHF