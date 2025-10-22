Тренд и уровни - страница 262

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Nikolai Starkovskii #:
Сергей, скажи как специалист, куда евро двинет?
Есть не определённость.
 
Есть четыре стадии (фазы) цикла, которые проходит цена под влиянием действий крупных и опытных участников: накопление (Accumulation), импульс вверх (Markup), импульс вниз (Markdown) и распределение (Distribution).
 
Sergey Lazarenko #:
Есть четыре стадии (фазы) цикла, которые проходит цена под влиянием действий крупных и опытных участников: накопление (Accumulation), импульс вверх (Markup), импульс вниз (Markdown) и распределение (Distribution).
Это в том случае, если Вы повторяете за другими. Их не менее 6-ти, на график если внимательно посмотрите. 
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
Есть четыре стадии (фазы) цикла, которые проходит цена под влиянием действий крупных и опытных участников: накопление (Accumulation), импульс вверх (Markup), импульс вниз (Markdown) и распределение (Distribution).

Вот ты понабрался у всех по не многу, а свои есть мысли? это всё уже поколениями трейдеров затерто до дыр. ты ещё скажи: тренд твой друг, покупайте на минимуме, продавайте на максимуме...

Свои есть наработки?

 
Nikolai Starkovskii #:

Вот ты понабрался у всех по не многу, а свои есть мысли? это всё уже поколениями трейдеров затерто до дыр. ты ещё скажи: тренд твой друг, покупайте на минимуме, продавайте на максимуме...

Свои есть наработки?

нет у меня такого, все понятно?

 

#USDCAD
#Накопление
#Ключевой_уровень - источник хорошего импульса

 

 

#NZDUSD

Тренд Глобальный в Шорт

Накопление в Лонг есть..

 


 
Nikolai Starkovskii #:

Вот ты понабрался у всех по не многу, а свои есть мысли? это всё уже поколениями трейдеров затерто до дыр. ты ещё скажи: тренд твой друг, покупайте на минимуме, продавайте на максимуме...

Свои есть наработки?

ааа, есть свои мысли, вот они какие - нужно воспользоваться опытом предыдущих поколений, прокатится за их счет
 

Уровни, где покупает/продает крупный игрок

 



 

CADCHF


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