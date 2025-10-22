Тренд и уровни - страница 112

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Павел-Славянин #:
Это легенда, придуманная для трейдеров Серëга, нет ни каких лимитных игроков, эта самостоятельная система, хорошо организованная. 

что значит самостоятельная?

Ты откуда про нее знаешь? И кто ее организовал?

И самое главное - как она так организована?

Была ведь первоначально Биржа, место для безопасного обмена одной валюты на другую, с простыми правилами, а тут как то незаметно во что то иное превратиалсь.

Расскажи как.. 

 
Sergey Lazarenko #:

на рынке есть всего два игрока, Лонгситы и Шортисты. крупные и не особо.

Как по твоему будут торговать крупные игроки, у них огромные объемы, и если они их в рынок маркет ордером выпустят, то что будет? Они начнут рынок двигать. Поэтому у них один вариант - торговать только лимитным ордером.

Или как?

Или ты что думаешь?

Так работает фондовый рынок, потому что там ограничен объём бумаг. Сырьевой - там реальный спрос и предложения.

Но форекс - это не рынок, тебе могут продать хоть триллион Сомалийских шиллингов, хочешь - поставят лимитник.

--- Вообще "ниочём". Форекс - хорошо организованное казино для отъёма денег.

 
Vitaly Muzichenko #:

Так работает фондовый рынок, потому что там ограничен объём бумаг. Сырьевой - там реальный спрос и предложения.

Но форекс - это не рынок, тебе могут продать хоть триллион Сомалийских шиллингов, хочешь - поставят лимитник.

--- Вообще "ниочём". Форекс - хорошо организованное казино для отъёма денег.

серьезно, если тебе продадут триллион, и курс уйдет куда надо, как расплачиваться будут? И кто?

 

XAUUSD

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Sergey Lazarenko #:

серьезно, если тебе продадут триллион, и курс уйдет куда надо, как расплачиваться будут? И кто?

Кто тебе его продаст? 🤣 это же игра с воздухом. 
 
Павел-Славянин #:
Кто тебе его продаст? 🤣 это же игра с воздухом. 

ты у меня с чего спрашиваешь? Вот специалист есть, у него и спрашивай, кто продаст триллион? А после того как продаст, то как расплачиваться будет.


 
Sergey Lazarenko #:

XAUUSD

Вверх дальше не может




пошла реализация

 
Sergey Lazarenko #:

серьезно, если тебе продадут триллион, и курс уйдет куда надо, как расплачиваться будут? И кто?

С чего ему туда идти, если ты его купил.

Администратор управляет так, чтобы отнять у большинства.

Ты наверное так и не понял. Вот и Герчик, все его мемы основаны на бумагах, потому что они лимитированы, но при жажде денег - уровни суют и на форекс, где нет ни лимитов объёмов, ни контроля - продадут любую цифру.

 
Sergey Lazarenko #:

что значит самостоятельная?

Ты откуда про нее знаешь? И кто ее организовал?

И самое главное - как она так организована?

Была ведь первоначально Биржа, место для безопасного обмена одной валюты на другую, с простыми правилами, а тут как то незаметно во что то иное превратиалсь.

Расскажи как.. 

Говорю что знаю, всë расписано заблаговременно, до того как ты решишь купить или продать. И не важно какие новости с каким результатом выйдут. 
 
Павел-Славянин #:
Говорю что знаю, всë расписано заблаговременно, до того как ты решишь купить или продать. И не важно какие новости с каким результатом выйдут. 

По новостям это отлично видно:

Вышла плохая - вниз

Хорошая - вверх.

В следующий раз на хорошей - вниз, потому что много покупателей и нужно их снять.

Форекс- торговля цифрами, а не тех-анализом. 

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