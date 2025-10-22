Тренд и уровни - страница 112
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Это легенда, придуманная для трейдеров Серëга, нет ни каких лимитных игроков, эта самостоятельная система, хорошо организованная.
что значит самостоятельная?
Ты откуда про нее знаешь? И кто ее организовал?
И самое главное - как она так организована?
Была ведь первоначально Биржа, место для безопасного обмена одной валюты на другую, с простыми правилами, а тут как то незаметно во что то иное превратиалсь.
Расскажи как..
на рынке есть всего два игрока, Лонгситы и Шортисты. крупные и не особо.
Как по твоему будут торговать крупные игроки, у них огромные объемы, и если они их в рынок маркет ордером выпустят, то что будет? Они начнут рынок двигать. Поэтому у них один вариант - торговать только лимитным ордером.
Или как?
Или ты что думаешь?
Так работает фондовый рынок, потому что там ограничен объём бумаг. Сырьевой - там реальный спрос и предложения.
Но форекс - это не рынок, тебе могут продать хоть триллион Сомалийских шиллингов, хочешь - поставят лимитник.
--- Вообще "ниочём". Форекс - хорошо организованное казино для отъёма денег.
Так работает фондовый рынок, потому что там ограничен объём бумаг. Сырьевой - там реальный спрос и предложения.
Но форекс - это не рынок, тебе могут продать хоть триллион Сомалийских шиллингов, хочешь - поставят лимитник.
--- Вообще "ниочём". Форекс - хорошо организованное казино для отъёма денег.
серьезно, если тебе продадут триллион, и курс уйдет куда надо, как расплачиваться будут? И кто?
XAUUSD
Вверх дальше не может
серьезно, если тебе продадут триллион, и курс уйдет куда надо, как расплачиваться будут? И кто?
Кто тебе его продаст? 🤣 это же игра с воздухом.
ты у меня с чего спрашиваешь? Вот специалист есть, у него и спрашивай, кто продаст триллион? А после того как продаст, то как расплачиваться будет.
XAUUSD
Вверх дальше не может
пошла реализация
серьезно, если тебе продадут триллион, и курс уйдет куда надо, как расплачиваться будут? И кто?
С чего ему туда идти, если ты его купил.
Администратор управляет так, чтобы отнять у большинства.
Ты наверное так и не понял. Вот и Герчик, все его мемы основаны на бумагах, потому что они лимитированы, но при жажде денег - уровни суют и на форекс, где нет ни лимитов объёмов, ни контроля - продадут любую цифру.
что значит самостоятельная?
Ты откуда про нее знаешь? И кто ее организовал?
И самое главное - как она так организована?
Была ведь первоначально Биржа, место для безопасного обмена одной валюты на другую, с простыми правилами, а тут как то незаметно во что то иное превратиалсь.
Расскажи как..
Говорю что знаю, всë расписано заблаговременно, до того как ты решишь купить или продать. И не важно какие новости с каким результатом выйдут.
По новостям это отлично видно:
Вышла плохая - вниз
Хорошая - вверх.
В следующий раз на хорошей - вниз, потому что много покупателей и нужно их снять.
Форекс- торговля цифрами, а не тех-анализом.