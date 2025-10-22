Тренд и уровни - страница 134

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Nikolai Starkovskii #:

Ты всех инфоцыган собираешься слушать?

ты спросил, я ответил. он самый лучший в объяснении.

тем более это он это явление открыл.
 
Sergey Lazarenko #:

ты чего там докопался до мужичка с трендами.

Я тебе разъясню, тренд можно определять двумя способами, математическим и графическим. Тебе какой больше по душе? ИМХО, по мне так графический поточнее будет, математический - это с помощью индикаторов, тут усреднение подводит, ослабляет, а графика, она ориентирутся на Пики и Впадины.

Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина - выше предыдущей, у Нисходящего - все наоборот, экстремумы - понижаются.

Если не выполняется условие для тренда - тогда тренда нет. Все просто

Так понятно? Доволен?

У синуса тренд - движение вверх, если движение вниз - коррекция. Тренда вниз не существует.

Там однобокий костыль, как и сам синус.

 
Vitaly Muzichenko #:

У синуса тренд - движение вверх, если движение вниз - коррекция. Тренда вниз не существует.

Там однобокий костыль, как и сам синус.

ну не знаю, все считают что и вниз есть тренд, если экстремумы понижаются

 

Синус тоже "все", но не совсем "все"

 

Лимитный игрок - страшный зверь, вот пожалуйста, график Серебра.

Д1, я провел горизонтальный уровень по экстремуму

ну я там стрелками отметил, а теперь М5 смотрим, это уровень Лимитный игрок использовал, на нем в Лонг объемный ордер, и как видно - именно от него отскочила так, что предыдущий Хай обновила за сегодня

 


 
Vitaly Muzichenko #:

У синуса тренд - движение вверх, если движение вниз - коррекция. Тренда вниз не существует.

Там однобокий костыль, как и сам синус.

Уважаемый . Представьте себя первым в списке форбс. вы в тренде . вы скорректировались  на второе место  и вы уже. не в тренде. Форекс. плечо . двойные понятия. Вас и всех изначально повели не в ту дверь.. От того у вас у всех результат .ТРЕНД в минус. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Синус тоже "все", но не совсем "все"

поймут те кто может думать.

 

EURAUD

Шорт, все уперлось в зеркальный уровень

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

EURAUD

Шорт, все уперлось в зеркальный уровень

 


Вот видишь, даёшь правильные прогнозы, когда меня слушаешь

 
Sergey Lazarenko #:

EURAUD

Шорт, все уперлось в зеркальный уровень

 


у каждого уровня своё зеркало.

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