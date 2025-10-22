Тренд и уровни - страница 134
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Ты всех инфоцыган собираешься слушать?
ты спросил, я ответил. он самый лучший в объяснении.тем более это он это явление открыл.
ты чего там докопался до мужичка с трендами.
Я тебе разъясню, тренд можно определять двумя способами, математическим и графическим. Тебе какой больше по душе? ИМХО, по мне так графический поточнее будет, математический - это с помощью индикаторов, тут усреднение подводит, ослабляет, а графика, она ориентирутся на Пики и Впадины.
Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина - выше предыдущей, у Нисходящего - все наоборот, экстремумы - понижаются.
Если не выполняется условие для тренда - тогда тренда нет. Все просто
Так понятно? Доволен?
У синуса тренд - движение вверх, если движение вниз - коррекция. Тренда вниз не существует.
Там однобокий костыль, как и сам синус.
У синуса тренд - движение вверх, если движение вниз - коррекция. Тренда вниз не существует.
Там однобокий костыль, как и сам синус.
ну не знаю, все считают что и вниз есть тренд, если экстремумы понижаются
Синус тоже "все", но не совсем "все"
Лимитный игрок - страшный зверь, вот пожалуйста, график Серебра.
Д1, я провел горизонтальный уровень по экстремуму
ну я там стрелками отметил, а теперь М5 смотрим, это уровень Лимитный игрок использовал, на нем в Лонг объемный ордер, и как видно - именно от него отскочила так, что предыдущий Хай обновила за сегодня
У синуса тренд - движение вверх, если движение вниз - коррекция. Тренда вниз не существует.
Там однобокий костыль, как и сам синус.
Уважаемый . Представьте себя первым в списке форбс. вы в тренде . вы скорректировались на второе место и вы уже. не в тренде. Форекс. плечо . двойные понятия. Вас и всех изначально повели не в ту дверь.. От того у вас у всех результат .ТРЕНД в минус.
Синус тоже "все", но не совсем "все"
поймут те кто может думать.
EURAUD
Шорт, все уперлось в зеркальный уровень
EURAUD
Шорт, все уперлось в зеркальный уровень
Вот видишь, даёшь правильные прогнозы, когда меня слушаешь
EURAUD
Шорт, все уперлось в зеркальный уровень
у каждого уровня своё зеркало.