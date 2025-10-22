Тренд и уровни - страница 157

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Тренд. Точка входа на Пике коррекционного отката


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

вот твой счет счас - находится в состоянии набранной позиции. Ты купил  и держишь, если котировка - не дошла до стопа , и ты примерно при своих, ты будешь постоянно мониторить рынок, ожидая одного из двух события - стопа или тейка

Ты где это все видишь на голом графике

 
Nikolai Starkovskii #:

Ты где это все видишь на голом графике

когда покупают маркет ордером - то цену несет, или ты забыл про проскальзывание? Иногда даже минимальный объем дает проскальзывание при покупке с рынка.

Когда проявляется лимитный игрок, то цена упирается в линию

А насчет Накопления - так это просто прочитал, пишут те, кто разбирается

 
Sergey Lazarenko #:

когда покупают маркет ордером - то цену несет, или ты забыл про проскальзывание? Иногда даже минимальный объем дает проскальзывание при покупке с рынка.

Когда проявляется лимитный игрок, то цена упирается в линию

А насчет Накопления - так это просто прочитал, пишут те, кто разбирается

У меня тоже упёрлось в линию, в кредитную.

---

У меня тоже были накопления.

По нужде купил новый компик, монитор, клавиатуру и немного продуктов - накопления почти исчерпаны.

А что у тебя с линией и накоплениями? 

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

когда покупают маркет ордером - то цену несет, или ты забыл про проскальзывание? Иногда даже минимальный объем дает проскальзывание при покупке с рынка.

Когда проявляется лимитный игрок, то цена упирается в линию

А насчет Накопления - так это просто прочитал, пишут те, кто разбирается

Вот у тебя каша в голове 

 
Nikolai Starkovskii #:

Вот у тебя каша в голове 

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов. Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне.

 
Фаза накопления - это этап, на котором организации ожидают большой потенциал в недооцененной ценной бумаге и начинают наращивать свои позиции. Они не могут купить всю свою позицию одним единственным ордером: так объёмы торгов ценной бумагой выстрелят вверх, а рынок заметит необычную активность. Поэтому покупка происходит незаметными для рынка траншами. 
 
Первоначально возникнувшие на фондовых рынках, рыночные циклы - это повторяющиеся паттерны или тенденции, которые формируются на финансовых рынках. Существует четыре основных этапа, которые являются частью обычного рыночного цикла: накопление, подъем, распределение и спад. Эти четыре цикла всегда наблюдаются в одной и той же последовательности, поэтому трейдеры стремятся обнаружить акции в фазе накопления, чтобы иметь возможность купить актив до того, как он начнёт восходящий тренд.

Во время фазы накопления объемы продаж почти выравниваются, так как большинство продавцов к тому времени уже вышли из своих позиций. Из-за "медвежьих" настроений возникает недостаток покупателей, вследствие чего актив торгуется в боковом тренде, и именно тогда институциональные инвесторы вступают в игру. Они пользуются боковым трендом и начинают накапливать ценную бумагу небольшими партиями без давления на рынок - это помогает удерживать цену на сниженном уровне.
 

вот примерно так - Канал, и в нем Накопление перед Импульсом


 

Киви, Новозеландский доллар

Тренд в Шорт, на Д1

Н1, цена дала Импульс вниз, и целый час после простояла на достигнутым Дном, без отката

М15, щас упадет..

 

 


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