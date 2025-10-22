Тренд и уровни - страница 157
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Тренд. Точка входа на Пике коррекционного отката
вот твой счет счас - находится в состоянии набранной позиции. Ты купил и держишь, если котировка - не дошла до стопа , и ты примерно при своих, ты будешь постоянно мониторить рынок, ожидая одного из двух события - стопа или тейка
Ты где это все видишь на голом графике
Ты где это все видишь на голом графике
когда покупают маркет ордером - то цену несет, или ты забыл про проскальзывание? Иногда даже минимальный объем дает проскальзывание при покупке с рынка.
Когда проявляется лимитный игрок, то цена упирается в линию
А насчет Накопления - так это просто прочитал, пишут те, кто разбирается
когда покупают маркет ордером - то цену несет, или ты забыл про проскальзывание? Иногда даже минимальный объем дает проскальзывание при покупке с рынка.
Когда проявляется лимитный игрок, то цена упирается в линию
А насчет Накопления - так это просто прочитал, пишут те, кто разбирается
У меня тоже упёрлось в линию, в кредитную.
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У меня тоже были накопления.
По нужде купил новый компик, монитор, клавиатуру и немного продуктов - накопления почти исчерпаны.
А что у тебя с линией и накоплениями?
когда покупают маркет ордером - то цену несет, или ты забыл про проскальзывание? Иногда даже минимальный объем дает проскальзывание при покупке с рынка.
Когда проявляется лимитный игрок, то цена упирается в линию
А насчет Накопления - так это просто прочитал, пишут те, кто разбирается
Вот у тебя каша в голове
Вот у тебя каша в голове
Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов. Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне.
вот примерно так - Канал, и в нем Накопление перед Импульсом
Киви, Новозеландский доллар
Тренд в Шорт, на Д1
Н1, цена дала Импульс вниз, и целый час после простояла на достигнутым Дном, без отката
М15, щас упадет..