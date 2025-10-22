Тренд и уровни - страница 218
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красавчик.скрин эквити баланса с депозита сделайте.
намотай на ус:
средства на скрине выше - это эквити
---
я видел как рос твой баланс
вот как раз в той твоей стратегии эквити таяло, а баланс рос
такая стратегия достойна помойки
у меня таких давно уже нет
были в начале в течении пары лет, но как говорится, дураков нет
намотай на ус:
средства на скрине выше - это эквити
---
я видел как рос твой баланс
вот как раз в той твоей стратегии эквити таяло, а баланс рос
такая стратегия достойна помойки
у меня таких давно уже нет
были в начале в течении пары лет, но как говорится, дураков нет
изобразите свою торговлю вот так. а так одни понты корявые.
я ведь ни сижу и не довольствуюсь как эквити ходит +/- при балансе равном константе месяцами
вот изобрази стейт как у меня выше, то есть как торговля идет
это будет норм
а то что кажешь - такое достойно помойки
я ведь ни сижу и не довольствуюсь как эквити ходит +/- при балансе равном константе месяцами
вот изобрази стейт как у меня выше, то есть как торговля идет
это будет норм
а то что кажешь - действительно понты
это не понты это реальность а когда кажут один баланс из тестера это понты.
это не понты это реальность а когда кажут один баланс из тестера это понты.
ну покажи из тестера хотя бы ;))))
у меня с реала
когда было еще 700 показывал
надеюсь помнишь, комментировал же ты ;)
ну покажи из тестера хотя бы ;))))
у меня с реала
когда было еще 700 показывал
надеюсь помнишь, комментировал же ты ;)
помню .только оно начиналось с1000$ потом упало на 500. если все как говорите тогда сделайте скрин эквити баланса.
ИИ такой инструмент... что не спросишь всё знает!
На форумах остаётся только срачъ разводить.
Не надоело пиписьками меряться и собачиться? Всё равно ведь пиписька, даже большая, это не хер.
Стейты, эквити, херня всякая. Всё, кроме обмена опытом.
Паспорта хоть получили уже? Или пора идти уроки делать?
Хотите правду на основе 20 лет профтрейдинга?
Многим из вас и 10 лет красивой эквити могут вывернуться не тем концом! Я и видел это, и лично прошел!
И вы через 10 лет будете или краснеть от теперешнего поведения, или ржать с этого.
Одно НО - через 10 лет 90% из вас ни ржать, ни краснеть не будут, ибо их с нами не будет.
Не надоело пиписьками меряться и собачиться? Всё равно ведь пиписька, даже большая, это не хер.
Стейты, эквити, херня всякая. Всё, кроме обмена опытом.
Паспорта хоть получили уже? Или пора идти уроки делать?
Хотите правду на основе 20 лет профтрейдинга?
Многим из вас и 10 лет красивой эквити могут вывернуться не тем концом! Я это прошел!
И вы через 10 лет будете или краснеть от теперешнего поведения, или ржать с этого.
Каким концом тебе вывернулось эквити?
Хотите правду на основе 20 лет профтрейдинга?
жгите