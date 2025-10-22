Тренд и уровни - страница 63

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Aleksandr Yakovlev:

Я не витаю в облаках. Я торгую чисто по своей ТС. Ты ведь в курсе.

Есть сигнал---есть сделка. Все просто. И есть предположение до куда цена может дойти. Но это 50 на 50.

А то, что отрабатывает от сигналов сам видишь.

Я часть сделки закрываю после прохода 10-20 п. и перевожу в БУ. А там хоть трава не расти)))

понял, понял, я собственно к тому, то длинные ходы бывают раз в год.. И вероятность что он еще продлиться, крайне мала

 
Sergey Lazarenko:

ничесе ты задал загадку, как хоть искать то? Подскажи

знал-бы прикуп, жил-бы в сочи :-)

йена и золото индикативные инструменты, там резкая волатильность при возврате почти к прежнему значат не местные новости, а где-то меняется курс надолго. Это перевод объёмов. 

 
Maxim Kuznetsov:

знал-бы прикуп, жил-бы в сочи :-)

йена и золото индикативные инструменты, там резкая волатильность при возврате почти к прежнему значат не местные новости, а где-то меняется курс надолго. Это перевод объёмов. 

Продавай прямо сейчас и ТП ставь на 84,500

Потом не забудь мне чаевых оставить на карту)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Продавай прямо сейчас и ТП ставь на 84,500

Потом не забудь мне чаевых оставить на карту)))

до завтра более вероятно как-то так:


а там видно будет..
но 84.5 это круто !
есть ли такие карты, чтобы поместить и останутся ли актуальны при таких полётах

 

В общем вы как хотите , а я долился на продажу.

Увидимся в низу))))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

В общем вы как хотите , а я долился на продажу.

Увидимся в низу))))


С такой торговлей ты ремонт не доделаешь. Не пробовал думать?
 
Vladimir Baskakov:
С такой торговлей ты ремонт не доделаешь. Не пробовал думать?

Результат моей торговли можешь увидеть на моей странице. Сравни со своей торговлей.

И реши, кому все таки думать надо, а не чесать языком. Удачи.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Результат моей торговли можешь увидеть на моей странице. Сравни со своей торговлей.

И реши, кому все таки думать надо, а не чесать языком. Удачи.

С такой загрузкой депозита ты вылетишь быстро. В понедельник счета уже не будет
 
Vladimir Baskakov:
С такой загрузкой депозита ты вылетишь быстро. В понедельник счета уже не будет

На начальном этапе жизни небольшого счета такая загрузка депозита нормальное явление.

Чем больше счет (баланс) тем ниже будет загрузка. Главное совершать сделки по собственной ТС и не отступать от нее.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

На начальном этапе жизни небольшого счета такая загрузка депозита нормальное явление.

Чем больше счет (баланс) тем ниже будет загрузка. Главное совершать сделки по собственной ТС и не отступать от нее.

Надежда юношей питает, до понедельника
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