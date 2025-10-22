Тренд и уровни - страница 63
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Я не витаю в облаках. Я торгую чисто по своей ТС. Ты ведь в курсе.
Есть сигнал---есть сделка. Все просто. И есть предположение до куда цена может дойти. Но это 50 на 50.
А то, что отрабатывает от сигналов сам видишь.
Я часть сделки закрываю после прохода 10-20 п. и перевожу в БУ. А там хоть трава не расти)))
понял, понял, я собственно к тому, то длинные ходы бывают раз в год.. И вероятность что он еще продлиться, крайне мала
ничесе ты задал загадку, как хоть искать то? Подскажи
знал-бы прикуп, жил-бы в сочи :-)
йена и золото индикативные инструменты, там резкая волатильность при возврате почти к прежнему значат не местные новости, а где-то меняется курс надолго. Это перевод объёмов.
знал-бы прикуп, жил-бы в сочи :-)
йена и золото индикативные инструменты, там резкая волатильность при возврате почти к прежнему значат не местные новости, а где-то меняется курс надолго. Это перевод объёмов.
Продавай прямо сейчас и ТП ставь на 84,500
Потом не забудь мне чаевых оставить на карту)))
Продавай прямо сейчас и ТП ставь на 84,500
Потом не забудь мне чаевых оставить на карту)))
до завтра более вероятно как-то так:
а там видно будет..
но 84.5 это круто !
есть ли такие карты, чтобы поместить и останутся ли актуальны при таких полётах
В общем вы как хотите , а я долился на продажу.
Увидимся в низу))))
В общем вы как хотите , а я долился на продажу.
Увидимся в низу))))
С такой торговлей ты ремонт не доделаешь. Не пробовал думать?
Результат моей торговли можешь увидеть на моей странице. Сравни со своей торговлей.
И реши, кому все таки думать надо, а не чесать языком. Удачи.
Результат моей торговли можешь увидеть на моей странице. Сравни со своей торговлей.
И реши, кому все таки думать надо, а не чесать языком. Удачи.
С такой загрузкой депозита ты вылетишь быстро. В понедельник счета уже не будет
На начальном этапе жизни небольшого счета такая загрузка депозита нормальное явление.
Чем больше счет (баланс) тем ниже будет загрузка. Главное совершать сделки по собственной ТС и не отступать от нее.
На начальном этапе жизни небольшого счета такая загрузка депозита нормальное явление.
Чем больше счет (баланс) тем ниже будет загрузка. Главное совершать сделки по собственной ТС и не отступать от нее.