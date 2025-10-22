Тренд и уровни - страница 72
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Doge, из всего топа 20 по капитализации, в нем самая большая предрасположенность к Шортам. Громадный Нисходящий тренд в Ускорении, Локальный также в Ускорении
А вот к Лонгам предрасположенность оп BNB и LUNA.
BNB после вчерашнего падения даже не смог сломать Локальный Восходящий тренд, а LUNA хотя имеет Локальный Нисходящий тренд, но в падении вчерашнем, не смогла обновить последний Лоу этого самого Нисходящего локального тренда.
По BNB точка входа внутри-дня, после формирования коробочки , выход из нее, после ретеста верхней границы - не было сильного отката, на Пробой в Лонг.
LUNA, тоже самое, только коробочка имела структуру, тест - сильное падение, а после подход в Поджатии
По BNB точка входа внутри-дня, после формирования коробочки , выход из нее, после ретеста верхней границы - не было сильного отката, на Пробой в Лонг.
LUNA, тоже самое, только коробочка имела структуру, тест - сильное падение, а после подход в Поджатии
Как там гурчик, доит вас помаленьку?
гурчик нашёл свой маленький грааль - доить без риска.. тут ему можно только аплодировать :-)
гурчик нашёл свой маленький грааль - доить без риска.. тут ему можно только аплодировать :-)
Как можно вообще всерьез крипту анализировать без объемов?
Её и с объёмами анализировать крайне сложно, чисто спекулятивный инструмент ни к чему не привязанный. Хаос!
) смешно. крипта в плане торговли в разы проще форекса
Удиви, тоже хочу посмеяться
угу, уже метнулся выписку оформлять. делать мне больше нечего кроме как всякому местному мелкому горлопану стейты предъявлять