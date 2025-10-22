Тренд и уровни - страница 13
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а вот что, по паре Австралийский доллар/Американский доллар, сопротивление 0,77423, пойдет для Твх на Ложном пробое? Если сегодня доплывет, то АТР практически весь израсходует..
Биткоин, еще чуток упал, и попер вверх, я думаю что связано это было с тем, что куча народа пофикились на 45 000 долларах, деньги обналичили, но общая тенденция понятна, ажиотаж то не спал, поэтому только вверх дальше
сегодня все какое-то непонятно нервное) фунта на продажу смотрю по 1.3623 после ЛП... Ауди повыше..0.7777, но в целом ощущение не покидает, что все будет падать, то есть доллар пойдет на укрепление. Осталось дождаться места где вступить в игру))) сегодня без картинок, нет времени...
Но думаю сообразишь что к чему
сегодня все какое-то непонятно нервное) фунта на продажу смотрю по 1.3623 после ЛП... Ауди повыше..0.7777, но в целом ощущение не покидает, что все будет падать, то есть доллар пойдет на укрепление. Осталось дождаться места где вступить в игру))) сегодня без картинок, нет времени...
Но думаю сообразишь что к чему
конечно непонятное, общие то ожидания после вчерашнего дня, с его падением только одно, Юга, а тут бах и не идет, хуже того Кабель и Ауди полетели просто на Севера, Кабель попали вдвоем в одно и тоже место, а вот по Ауди не могу понять, откуда 0,7777(четыре семерки?).
где он?
конечно непонятное, общие то ожидания после вчерашнего дня, с его падением только одно, Юга, а тут бах и не идет, хуже того Кабель и Ауди полетели просто на Севера, Кабель попали вдвоем в одно и тоже место, а вот по Ауди не могу понять, откуда 0,7777(четыре семерки?).
где он?
ну проведи полосочку))) и увидишь))) большая белая свеча относительно которой потом были ЛП( двумя барами и простой)
Ну это прям супер если до него достанем, но по идее можно и от твоего... но я подожду повыше
ну проведи полосочку))) и увидишь))) большая белая свеча относительно которой потом были ЛП( двумя барами и простой)
Хай от 5.01.2020?
Хай от 5.01.2020?
да
Вообще там в четверг вроде движуха должна быть. ФРС все дела...
Так что сегодня завтра да и день четверга будет вот такая свистопляска... а потом все прояснится. НАверно)
да
Вообще там в четверг вроде движуха должна быть. ФРС все дела...
Так что сегодня завтра да и день четверга будет вот такая свистопляска... а потом все прояснится. НАверно)
и импичмент Трампу мутят за неделю до окончания срока президентства
и импичмент Трампу мутят за неделю до окончания срока президентства
а вот что, по паре Австралийский доллар/Американский доллар, сопротивление 0,77423, пойдет для Твх на Ложном пробое? Если сегодня доплывет, то АТР практически весь израсходует.
Aleksei Stepanenko написал индикатор, попробуй его, может что ты увидишь, как его можно применить с пользой. Есть точки входов или выходов от уровня АТР предыдущего дня
Описание работы здесь
да
Вообще там в четверг вроде движуха должна быть. ФРС все дела...
Так что сегодня завтра да и день четверга будет вот такая свистопляска... а потом все прояснится. НАверно)
блин, но тогда этот уровень не состыкуется с общей концепцией идентификации уровней, ведь следующая свечка была и по Хай, и по Клоуз выше предыдущего Хая(от 5.01.2021). Неразбериха
И как это повлияет на форекс?
навряд ли как то, и так все уже определилось, Трамп заявил -ухожу, несмотря на подтасовки, чисто если его просто ударить напоследок, чтоб не расслаблялся
написал индикатор, попробуй его, может что ты увидишь, как его можно применить с пользой. Есть точки входов или выходов от уровня АТР предыдущего дня
Описание работы здесь
спасибо, прочитал, отличная штука, визуализирует прохождение ценой дневного АТР(расчетного конечно), то есть когда цена дойдет до уровня9по этому индюку), то сразу видно будет, пора.. Если без индюка, то когда много пар, пропускаешь сей момент. Но отрисовку уровней по экстреумам никто конечно не отменяет. То есь он как бы поможет среагировать быстро. респект
блин, но тогда этот уровень не состыкуется с общей концепцией идентификации уровней, ведь следующая свечка была и по Хай, и по Клоуз выше предыдущего Хая(от 5.01.2021). Неразбериха
навряд ли как то, и так все уже определилось, Трамп заявил -ухожу, несмотря на подтасовки, чисто если его просто ударить напоследок, чтоб не расслаблялся
спасибо, прочитал, отличная штука, визуализирует прохождение ценой дневного АТР(расчетного конечно), то есть когда цена дойдет до уровня9по этому индюку), то сразу видно будет, пора.. Если без индюка, то когда много пар, пропускаешь сей момент. Но отрисовку уровней по экстреумам никто конечно не отменяет. То есь он как бы поможет среагировать быстро. респект
Ты про следующий хай что ли?? ну понятно, что мы будет на него смотреть, но в тот момент, когда придем к нему... сейчас то чего. Можно конечно и его ретеста подождать, но что то подсказывает, что сегодня не получится.