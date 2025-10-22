Тренд и уровни - страница 61

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Aleksandr Yakovlev:

Как то так)))


на Юга грузишься, понятно

 
Sergey Lazarenko:

на Юга грузишься, понятно

Немножко совсем

 
Sergey Lazarenko:

на Юга грузишься, понятно

Да Александр, как мне помнится, собирался миллион в короткое время получить... 

И, чтобы с гарантией - я ему рекомендовал ежемесячно фиксированную сумму с зарплаты откладывать на счет. Сейчас, как я помню, на этом счету должно быть уже очень серьезная сумма. 

Как там, Александр наш миллион поживает ? Скоро будет ? 

 
Georgiy Merts:

Да Александр, как мне помнится, собирался миллион в короткое время получить... 

И, чтобы с гарантией - я ему рекомендовал ежемесячно фиксированную сумму с зарплаты откладывать на счет. Сейчас, как я помню, на этом счету должно быть уже очень серьезная сумма. 

Как там, Александр наш миллион поживает ? Скоро будет ? 

В процессе. Долго ремонтом по квартире занимался

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

В процессе. Долго ремонтом по квартире занимался

Жена ещё не ушла?
 
Блин, и здесь ветка загажена(((
 
Georgiy Merts:

Да Александр, как мне помнится, собирался миллион в короткое время получить... 

И, чтобы с гарантией - я ему рекомендовал ежемесячно фиксированную сумму с зарплаты откладывать на счет. Сейчас, как я помню, на этом счету должно быть уже очень серьезная сумма. 

Как там, Александр наш миллион поживает ? Скоро будет ? 

Это хорошие цели, дело в том, что план это одно, но по пути исполнения этого плана много неизвестного находиться, поэтому продеться с этим неизвестным разбираться

 
Sergey Lazarenko:

Это хорошие цели, дело в том, что план это одно, но по пути исполнения этого плана много неизвестного находиться, поэтому продеться с этим неизвестным разбираться

И ведь работает.....))))

Часть закрыл уже


 
Aleksandr Yakovlev:

И ведь работает.....))))

Часть закрыл уже


тренд давит очень хорошо, тем кто в него поверил - плюшки

 

Евро/Американский доллар, несмотря на войну и взрывы, по прежнему сохраняет спокойствие, и имеет перспективы для Шорта, Нисходящий тренд на Пике коррекционного, восходящего отката

 

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