Тренд и уровни - страница 61
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Как то так)))
на Юга грузишься, понятно
на Юга грузишься, понятно
Немножко совсем
на Юга грузишься, понятно
Да Александр, как мне помнится, собирался миллион в короткое время получить...
И, чтобы с гарантией - я ему рекомендовал ежемесячно фиксированную сумму с зарплаты откладывать на счет. Сейчас, как я помню, на этом счету должно быть уже очень серьезная сумма.
Как там, Александр наш миллион поживает ? Скоро будет ?
Да Александр, как мне помнится, собирался миллион в короткое время получить...
И, чтобы с гарантией - я ему рекомендовал ежемесячно фиксированную сумму с зарплаты откладывать на счет. Сейчас, как я помню, на этом счету должно быть уже очень серьезная сумма.
Как там, Александр наш миллион поживает ? Скоро будет ?
В процессе. Долго ремонтом по квартире занимался
В процессе. Долго ремонтом по квартире занимался
Да Александр, как мне помнится, собирался миллион в короткое время получить...
И, чтобы с гарантией - я ему рекомендовал ежемесячно фиксированную сумму с зарплаты откладывать на счет. Сейчас, как я помню, на этом счету должно быть уже очень серьезная сумма.
Как там, Александр наш миллион поживает ? Скоро будет ?
Это хорошие цели, дело в том, что план это одно, но по пути исполнения этого плана много неизвестного находиться, поэтому продеться с этим неизвестным разбираться
Это хорошие цели, дело в том, что план это одно, но по пути исполнения этого плана много неизвестного находиться, поэтому продеться с этим неизвестным разбираться
И ведь работает.....))))
Часть закрыл уже
И ведь работает.....))))
Часть закрыл уже
тренд давит очень хорошо, тем кто в него поверил - плюшки
Евро/Американский доллар, несмотря на войну и взрывы, по прежнему сохраняет спокойствие, и имеет перспективы для Шорта, Нисходящий тренд на Пике коррекционного, восходящего отката