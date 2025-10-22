Тренд и уровни - страница 137

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AUDJPY

Вот пожалуйста, лимитный игрок налицо, а то что он крупный - так никто не смог выше уровня пройти. Крупный/мелкие, это все субъективно, коли на форекс никто не покажет объемы. Поэтому критерий простой - если крупный, то лимитный уровень пройти не могут, если мелкий, то пробивают.

Лимитный игрок

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

AUDJPY

Вот пожалуйста, лимитный игрок налицо, а то что он крупный - так никто не смог выше уровня пройти. Крупный/мелкие, это все субъективно, коли на форекс никто не покажет объемы. Поэтому критерий простой - если крупный, то лимитный уровень пройти не могут, если мелкий, то пробивают.


Теперь уже не важно крупные игроки или мелкие?! Блин, теперь объемы важны?

 
Nikolai Starkovskii #:

Теперь уже не важно крупные игроки или мелкие?! Блин, теперь объемы важны?

Важна цена и волатильность.

 

USDCHF

пропустил, но было хорошее Консолидация под уровнем в направлении Ап тренда

да, уровень Лимитный

Лимитный уровень 

Лимитный уровень

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

AUDJPY

Вот пожалуйста, лимитный игрок налицо, а то что он крупный - так никто не смог выше уровня пройти. Крупный/мелкие, это все субъективно, коли на форекс никто не покажет объемы. Поэтому критерий простой - если крупный, то лимитный уровень пройти не могут, если мелкий, то пробивают.


Если рукам покоя нет и хочется что-нибудь выложить, может будешь не голые графики показывать с призрачными лимитными игроками (которых видишь только ты и герчик), а со сделками уже? Будет более информативно, вот крупные игроки здесь, вот мой ордер (рыночный или лимитный тут). А потом уже включать перехай, перелой, недоперехай и т.п. умные слова

 
Nikolai Starkovskii #:

Если рукам покоя нет и хочется что-нибудь выложить, может будешь не голые графики показывать с призрачными лимитными игроками (которых видишь только ты и герчик), а со сделками уже? Будет более информативно, вот крупные игроки здесь, вот мой ордер (рыночный или лимитный тут). А потом уже включать перехай, перелой, недоперехай и т.п. умные слова

а ты что, не видишь чтоли лимитного игрока?

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

а ты что, не видишь чтоли лимитного игрока?

Нет, я ж не пью таблетки. Ну если ты их видишь, на здоровье, я не против. Поставь лимитный ордер на это место, и все увидят. Это не сложно 

 
Sergey Lazarenko #:

а ты что, не видишь чтоли лимитного игрока?

Сергей, дружище, их не существует. 
[Удален]  
Хотелось бы обратить внимание модератора на эту ветку. ТС постоянно публикует пустые графики с надуманными пояснениями, своими фантазиями. Продвигаются не свои идеи, а интернет-гуру сомнительной репутации. Скорее всего цель - привлечение внимания новичков для перенаправления на платные курсы. Нехорошо 
 
Nikolai Starkovskii #:
Хотелось бы обратить внимание модератора на эту ветку. ТС постоянно публикует пустые графики с надуманными пояснениями, своими фантазиями. Продвигаются не свои идеи, а интернет-гуру сомнительной репутации. Скорее всего цель - привлечение внимания новичков для перенаправления на платные курсы. Нехорошо 

Николай,зачем вы рубите с плеча,любая информация может пригодиться.(кому нибудь)

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