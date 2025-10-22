Тренд и уровни - страница 137
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AUDJPY
Вот пожалуйста, лимитный игрок налицо, а то что он крупный - так никто не смог выше уровня пройти. Крупный/мелкие, это все субъективно, коли на форекс никто не покажет объемы. Поэтому критерий простой - если крупный, то лимитный уровень пройти не могут, если мелкий, то пробивают.
AUDJPY
Вот пожалуйста, лимитный игрок налицо, а то что он крупный - так никто не смог выше уровня пройти. Крупный/мелкие, это все субъективно, коли на форекс никто не покажет объемы. Поэтому критерий простой - если крупный, то лимитный уровень пройти не могут, если мелкий, то пробивают.
Теперь уже не важно крупные игроки или мелкие?! Блин, теперь объемы важны?
Теперь уже не важно крупные игроки или мелкие?! Блин, теперь объемы важны?
Важна цена и волатильность.
USDCHF
пропустил, но было хорошее Консолидация под уровнем в направлении Ап тренда
да, уровень Лимитный
AUDJPY
Вот пожалуйста, лимитный игрок налицо, а то что он крупный - так никто не смог выше уровня пройти. Крупный/мелкие, это все субъективно, коли на форекс никто не покажет объемы. Поэтому критерий простой - если крупный, то лимитный уровень пройти не могут, если мелкий, то пробивают.
Если рукам покоя нет и хочется что-нибудь выложить, может будешь не голые графики показывать с призрачными лимитными игроками (которых видишь только ты и герчик), а со сделками уже? Будет более информативно, вот крупные игроки здесь, вот мой ордер (рыночный или лимитный тут). А потом уже включать перехай, перелой, недоперехай и т.п. умные слова
Если рукам покоя нет и хочется что-нибудь выложить, может будешь не голые графики показывать с призрачными лимитными игроками (которых видишь только ты и герчик), а со сделками уже? Будет более информативно, вот крупные игроки здесь, вот мой ордер (рыночный или лимитный тут). А потом уже включать перехай, перелой, недоперехай и т.п. умные слова
а ты что, не видишь чтоли лимитного игрока?
а ты что, не видишь чтоли лимитного игрока?
Нет, я ж не пью таблетки. Ну если ты их видишь, на здоровье, я не против. Поставь лимитный ордер на это место, и все увидят. Это не сложно
а ты что, не видишь чтоли лимитного игрока?
Хотелось бы обратить внимание модератора на эту ветку. ТС постоянно публикует пустые графики с надуманными пояснениями, своими фантазиями. Продвигаются не свои идеи, а интернет-гуру сомнительной репутации. Скорее всего цель - привлечение внимания новичков для перенаправления на платные курсы. Нехорошо
Николай,зачем вы рубите с плеча,любая информация может пригодиться.(кому нибудь)