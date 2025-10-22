Тренд и уровни - страница 21

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Sergey Lazarenko:

ты что такая злая?

Почему злая. Нисколько. 

Надеюсь что человек заработал.

Vladimir Baskakov:
Надо покупать, это даже ребенку понятно

А детям рынок не место для игр.

 
SVETLANA LOKSHINA:

Почему злая. Нисколько. 

Теперь о ТВх, АТР(5) 90,0 пунктов, то есть размер стоп-лосса 10% = 9,0 пунктов, 15%=15,0 пунктов, в Инсте конечно не получится такие ориентиры держать, но в данном случае об эталоне поговорим. В данном случае ТВх была бы удачна только после того, как произошел Пробой четкий такой на Импульсе, и потом на возврате. Можно было бы просто SEll Stop, с фиксированным стопом, и после ход на 94,0 пункта, то есть риск/профит сделки 1 к 10, все четко в алгоритме?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

ты что такая злая?

Потому что гонору много, а знаний мало
 

Или другой вид ТВх, 1) условие Пробой уровня, чтоб цена ушла за уровень, 2)на возврате к уровню дождаться касания ценой уровня, и появление реакции на него, отскок 5,0 пунктов, и после ТВх от уровня, со стопом за экстремум отскока, как такой ТВх? в нем все гладко?


 
Vladimir Baskakov:
Потому что гонору много, а знаний мало

Ну вам виднее! Всех благ! Не разговариваю от ныне с теми у кого ни рисунков ни сделок... Пустобрехи с гонором

[Удален]  
SVETLANA LOKSHINA:

Ну вам виднее! Всех благ! Не разговариваю от ныне с теми у кого ни рисунков ни сделок... Пустобрехи с гонором

Рисунков да, только в школе были
 
Sergey Lazarenko:

Теперь о ТВх, АТР(5) 90,0 пунктов, то есть размер стоп-лосса 10% = 9,0 пунктов, 15%=15,0 пунктов, в Инсте конечно не получится такие ориентиры держать, но в данном случае об эталоне поговорим. В данном случае ТВх была бы удачна только после того, как произошел Пробой четкий такой на Импульсе, и потом на возврате. Можно было бы просто SEll Stop, с фиксированным стопом, и после ход на 94,0 пункта, то есть риск/профит сделки 1 к 10, все четко в алгоритме?

это по какой паре???

мне не хватает обычно 10% от атр стопа. 90 пп это конечно круто на АТР, а что делать по евро? 6 пп что ли ставить.

 
SVETLANA LOKSHINA:

это по какой паре???

мне не хватает обычно 10% от атр стопа. 90 пп это конечно круто на АТР, а что делать по евро? 6 пп что ли ставить.

вот по какой, ты подключи уведомление, чтоб все обращения слышать https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page20#comment_20300007

Тренд и уровни
Тренд и уровни
  • 2021.01.20
  • www.mql5.com
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали...
 
SVETLANA LOKSHINA:

это по какой паре???

мне не хватает обычно 10% от атр стопа. 90 пп это конечно круто на АТР, а что делать по евро? 6 пп что ли ставить.

в данном случае обсуждаем общий принцип, а не детали мелкие, зависимости от условий брокеров

 

и счас опять предрасположенность к ТВх на Ложном пробое, от этого же уровня, к тому же этот уровень 142,03 усилен разворотной свечей с длинным хвостом, если опять дойдет до уровня, то опять нужно продавать?


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