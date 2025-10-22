Тренд и уровни - страница 79

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Sergey Lazarenko #:

Видишь в чем проблема.. Которую я не могу разрешить. Нужно 1)разложить движение цены на составляющие, куда она там идет, где может остановиться, какие Импульсу есть предпосылки, какие для разворота предпосылки.. Все вроде понятно. Этому помогут тренд и уровни его составляющие. но вот как торговать так, чтобы при одинаковом объеме иметь перевес в пунктах от профитных сделок над убыточными. Это у меня не получается. Вроде как Герчик и его ученики - у них получается, но чтобы в реальном времени это видеть не видел.

Рынок иногда начинает все ломать, тогда наступает череда лосей, небольших но лосей. И я этот момент не выдерживаю чтобы пережить. Когда все отрабатывается то легко, а в моменты полома - не могу и все. Вот сегодня, нахватал лосей, и чтобы из убытка вылезти - просто увеличенным объемом бабахнул. Убытки отбил - но как трейдер конечно лажанулся в очередной раз.

Усложняет всё. Вот пример для EurGbp.
EurUsd, GbpUsd и EurGbp MACD ниже нуля., Macd12<macd 26., У всех пар.
Значит можно смело покупать EurGbp
 
Sergey Lazarenko #:

Видишь в чем проблема.. Которую я не могу разрешить. Нужно 1)разложить движение цены на составляющие, куда она там идет, где может остановиться, какие Импульсу есть предпосылки, какие для разворота предпосылки.. Все вроде понятно. Этому помогут тренд и уровни его составляющие. но вот как торговать так, чтобы при одинаковом объеме иметь перевес в пунктах от профитных сделок над убыточными. Это у меня не получается. Вроде как Герчик и его ученики - у них получается, но чтобы в реальном времени это видеть не видел.

Рынок иногда начинает все ломать, тогда наступает череда лосей, небольших но лосей. И я этот момент не выдерживаю чтобы пережить. Когда все отрабатывается то легко, а в моменты полома - не могу и все. Вот сегодня, нахватал лосей, и чтобы из убытка вылезти - просто увеличенным объемом бабахнул. Убытки отбил - но как трейдер конечно лажанулся в очередной раз.

Попробуй просто поспекулировать валютой. Не на форексе, на бирже. 

Спред копейка. 

 
Sergey Lazarenko #:

Видишь в чем проблема.. Которую я не могу разрешить. Нужно 1)разложить движение цены на составляющие, куда она там идет, где может остановиться, какие Импульсу есть предпосылки, какие для разворота предпосылки.. Все вроде понятно. Этому помогут тренд и уровни его составляющие. но вот как торговать так, чтобы при одинаковом объеме иметь перевес в пунктах от профитных сделок над убыточными. Это у меня не получается. Вроде как Герчик и его ученики - у них получается, но чтобы в реальном времени это видеть не видел.

Рынок иногда начинает все ломать, тогда наступает череда лосей, небольших но лосей. И я этот момент не выдерживаю чтобы пережить. Когда все отрабатывается то легко, а в моменты полома - не могу и все. Вот сегодня, нахватал лосей, и чтобы из убытка вылезти - просто увеличенным объемом бабахнул. Убытки отбил - но как трейдер конечно лажанулся в очередной раз.

Тебе повезло что ты отбил убытки большим объемом - так делать не нужно. ТС должна приносить прибыль со стандартным объемом
 

#BTCUSD

Горизонтальный канал, между уровнями поддержки 45640 и сопротивлением 51920,на сегодня рассматриваем Шорт в Пробой 45640,00 

   


#ETHUSD

Вчера также выделился горизонтальный канал, поддержка 3668,74, сопротивление 4172,99

  


#BNBUSD 

Цена встала на зеркальном уровне 510,75, Шорт в пробое


 

#LUNAUSD

Глобальный тренд - Северный, цена в откате, сопротивление 87,839 - уровень ПереЛоу Коррекционного отката, Внутри-часа пошел Пробой в Лонг, в направлении Основного движения. Проход ценой уровня - Поступательное движение на маленьких барах.

   

 

Евро/Японская йена, 129,39, Лонг в Пробой


 

Английский фунт/Канадский доллар, 1.71659, Лонг в Пробое


 

GBP/AUD

1.89725 - серьезный уровень, Лонг, Энергия - от контрендоввого движения, Нисходящий тренд происходил последние два дня


 

Евро/канадский доллар

зеркальный уровень 1.4323, Лонг в Пробое


 

GBPJPY

Внутри-дневное сопротивление 155,212, Лонг в пробое


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