Тренд и уровни - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видишь в чем проблема.. Которую я не могу разрешить. Нужно 1)разложить движение цены на составляющие, куда она там идет, где может остановиться, какие Импульсу есть предпосылки, какие для разворота предпосылки.. Все вроде понятно. Этому помогут тренд и уровни его составляющие. но вот как торговать так, чтобы при одинаковом объеме иметь перевес в пунктах от профитных сделок над убыточными. Это у меня не получается. Вроде как Герчик и его ученики - у них получается, но чтобы в реальном времени это видеть не видел.
Рынок иногда начинает все ломать, тогда наступает череда лосей, небольших но лосей. И я этот момент не выдерживаю чтобы пережить. Когда все отрабатывается то легко, а в моменты полома - не могу и все. Вот сегодня, нахватал лосей, и чтобы из убытка вылезти - просто увеличенным объемом бабахнул. Убытки отбил - но как трейдер конечно лажанулся в очередной раз.
Видишь в чем проблема.. Которую я не могу разрешить. Нужно 1)разложить движение цены на составляющие, куда она там идет, где может остановиться, какие Импульсу есть предпосылки, какие для разворота предпосылки.. Все вроде понятно. Этому помогут тренд и уровни его составляющие. но вот как торговать так, чтобы при одинаковом объеме иметь перевес в пунктах от профитных сделок над убыточными. Это у меня не получается. Вроде как Герчик и его ученики - у них получается, но чтобы в реальном времени это видеть не видел.
Рынок иногда начинает все ломать, тогда наступает череда лосей, небольших но лосей. И я этот момент не выдерживаю чтобы пережить. Когда все отрабатывается то легко, а в моменты полома - не могу и все. Вот сегодня, нахватал лосей, и чтобы из убытка вылезти - просто увеличенным объемом бабахнул. Убытки отбил - но как трейдер конечно лажанулся в очередной раз.
Попробуй просто поспекулировать валютой. Не на форексе, на бирже.
Спред копейка.
Видишь в чем проблема.. Которую я не могу разрешить. Нужно 1)разложить движение цены на составляющие, куда она там идет, где может остановиться, какие Импульсу есть предпосылки, какие для разворота предпосылки.. Все вроде понятно. Этому помогут тренд и уровни его составляющие. но вот как торговать так, чтобы при одинаковом объеме иметь перевес в пунктах от профитных сделок над убыточными. Это у меня не получается. Вроде как Герчик и его ученики - у них получается, но чтобы в реальном времени это видеть не видел.
Рынок иногда начинает все ломать, тогда наступает череда лосей, небольших но лосей. И я этот момент не выдерживаю чтобы пережить. Когда все отрабатывается то легко, а в моменты полома - не могу и все. Вот сегодня, нахватал лосей, и чтобы из убытка вылезти - просто увеличенным объемом бабахнул. Убытки отбил - но как трейдер конечно лажанулся в очередной раз.
#BTCUSD
Горизонтальный канал, между уровнями поддержки 45640 и сопротивлением 51920,на сегодня рассматриваем Шорт в Пробой 45640,00
#ETHUSD
Вчера также выделился горизонтальный канал, поддержка 3668,74, сопротивление 4172,99
#BNBUSD
Цена встала на зеркальном уровне 510,75, Шорт в пробое
#LUNAUSD
Глобальный тренд - Северный, цена в откате, сопротивление 87,839 - уровень ПереЛоу Коррекционного отката, Внутри-часа пошел Пробой в Лонг, в направлении Основного движения. Проход ценой уровня - Поступательное движение на маленьких барах.
Евро/Японская йена, 129,39, Лонг в Пробой
Английский фунт/Канадский доллар, 1.71659, Лонг в Пробое
GBP/AUD
1.89725 - серьезный уровень, Лонг, Энергия - от контрендоввого движения, Нисходящий тренд происходил последние два дня
Евро/канадский доллар
зеркальный уровень 1.4323, Лонг в Пробое
GBPJPY
Внутри-дневное сопротивление 155,212, Лонг в пробое