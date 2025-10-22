Тренд и уровни - страница 179
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
#Юрий_Кирш
#BTCUSD
Подошел к нижней границе Накопления, при ее прорыве - откроется дорога вниз
#Герчик
О! Марафон Желаний продолжается!
О! Марафон Желаний продолжается!
что ты за типок то? Герчик создал ТС, в которой учтено все, его ученики - стабильно имеют профит.
Ты Герчика облаиваешь, при этом регулярно сливаешь счета, твое понимание процессов происходящих на бирже - чуть выше нуля, знаешь только кнопки Бай и Селл.
Как так то?
------------
еще выдумал какую то корреляцию, и сидишь в ней.
Я смотрел материалы по корреляции между парами, есть прям индикаторы, которые отслеживают, так вот, корреляция то есть, то ее нт от слова совсем.
Пример
Евро и Франк, пары к торые ты влюблен.
Когда СШа начинают мир прогибать весь остальной, Евро и франк относительно доллара двигаются вместе,
А вот когда Швейцария начинает голос подавать в Евросоюзе, относительно ЕС, тогда корреляции нет от слова совсем.
что ты за типок то? Герчик создал ТС, в которой учтено все, его ученики - стабильно имеют профит.
Ты Герчика облаиваешь, при этом регулярно сливаешь счета, твое понимание процессов происходящих на бирже - чуть выше нуля, знаешь только кнопки Бай и Селл.
Как так то?
Поаккуратнее, лимитного игрока не спугни, так орёшь , Великий Понимальщик Герчика. Своей головой думать надо
Поаккуратнее, лимитного игрока не спугни, так орёшь , Великий Понимальщик Герчика. Своей головой думать надо
на рынке, бирже происходят определенные процессы, которые постоянны.
Они были всегда раньше, есть сейчас и будут в будущем.
Биржа функционирует по одним и тем же законам.
Корреляция - происходит тогда, как я описал, либо все против доллара, либо против друг друга воюют.
Как ты собрался торговать то?
Сливать всю жизнь будешь?
Только приладишься, так ЕС начнет против Швейцарии козни плести.. или наоборот, а?
Я вот заметил. Все великие критики - обзываться - мастера, а начинаешь спрашивать как по твоему и что происходит? Так сразу роток - на замок, слова путного не дождешься.
на рынке, бирже происходят определенные процессы, которые постоянны.
Они были всегда раньше, есть сейчас и будут в будущем.
Биржа функционирует по одним и тем же законам.
Корреляция - происходит тогда, как я описал, либо все против доллара, либо против друг друга воюют.
Как ты собрался торговать то?
Сливать всю жизнь будешь?
Только приладишься, так ЕС начнет против Швейцарии козни плести.. или наоборот, а?
Это ветка не про корреляцию, а про лимитного игрока, перехай, ложный пробой, гЕп ,прогнозы на туалетной бумаге и бороду Г
Это ветка не про корреляцию, а про лимитного игрока, перехай, ложный пробой, гЕп ,ипрогнозы на туалетной бумаге и бороду Г
конечно конечно, а как же иначе. Великий коррелятор.
Шо ты там, смотрю еще один счет слил, не пошла корреляция, на кого нынче ставил весь депозит? На СШа? Или ЕС?
конечно конечно, а как же иначе. Великий коррелятор.
Шо ты там, смотрю еще один счет слил, не пошла корреляция, на кого нынче ставил весь депозит? На СШа? Или ЕС?
Давай по теме ветки. Что там по EurUsd, тренд, уровни?
Вернее, что Г говорит по этой паре?