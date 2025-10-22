Тренд и уровни - страница 143
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Обзор рынка форекс от Кирш Юры
Он и на графике подбрасывания монеты зеркальный уровень увидит:)
опять взаимно-противоречивые прогнозы пальцем в небо, без обоснований, пояснений и разборов...
зато впихнута рекламка
сколько можно
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прогноз на сегодня по чартам D1 это вообще сильно было, подобной фигни до этого не видел :-)
Вот ради интереса, посмотрите. Найдете вы главные признаки разворота тренда?
https://youtu.be/-W0TA_2Ibms?si=4z-zM1N7D-r8IDv6
Как всё запущенно.Тренд медвежий.коррекция была бычья и ей конец. Идём за паритет.
Что там с паритетом?
Что там с паритетом?
С паритетом всё хорошо.
EURNZD
Длительный подъем ранее
Рано утром была попытка прохода в Лонг. Но неудачно.
Поле паранормального бара образовался уровень 1,8142 который это падение остановил, в моменте происходит Накопление над уровнем.
GBPNZD
Тут все происходит немного раньше. Вчера была попытка прохода Лонг, неудачная. Образовалось Поглощение, медвежье, остановка произошла на уровне ПереЛоу 2,1654.
Внутри-дня происходит Накопление над уровнем.
EURCAD
По итогам вчерашнего дня, котировка вырвалась выше ранее достигнутого максимума. Уровень, который остановил движение вверх, 1.5118.
В текущем моменте происходит консолидация под уровнем., при попытке пробоя - Лонг.
Я двумя руками За!
За уровни "На любом инструменте."
С текущего момента)))