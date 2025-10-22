Тренд и уровни - страница 143

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Sergey Lazarenko #:

Обзор рынка форекс от Кирш Юры

Он и на графике подбрасывания монеты зеркальный уровень увидит:)

 

опять взаимно-противоречивые прогнозы пальцем в небо, без обоснований, пояснений и разборов...

зато впихнута рекламка

сколько можно 

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прогноз на сегодня по чартам D1 это вообще сильно было, подобной фигни до этого не видел :-)

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Смотрел видео инфоцыганина Г., долго смеялся. Он говорит не Гэп, а Геп, так смешно.Я сначала не понял, что за Геп. Видео , где он ищет развороты тренда. Как всегда наворотил, ни о чём. Но на неокрепший ум тс производит впечатление 
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Вот ради интереса, посмотрите. Найдете вы главные признаки разворота тренда?

https://youtu.be/-W0TA_2Ibms?si=4z-zM1N7D-r8IDv6

- YouTube
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mvf358 #:

Как всё запущенно.Тренд медвежий.коррекция была бычья и ей конец. Идём  за паритет.

Что там с паритетом?

 
Павел-Славянин #:

Что там с паритетом?

С паритетом всё хорошо.

 

EURNZD

Длительный подъем ранее

Рано утром была попытка прохода в Лонг. Но неудачно.

Поле паранормального бара образовался уровень 1,8142 который это падение остановил, в моменте происходит Накопление над уровнем.

 


 

GBPNZD

Тут все происходит немного раньше. Вчера была попытка прохода Лонг, неудачная. Образовалось Поглощение, медвежье, остановка произошла на уровне ПереЛоу 2,1654.

Внутри-дня происходит Накопление над уровнем.

 


 

EURCAD

По итогам вчерашнего дня, котировка вырвалась выше ранее достигнутого максимума. Уровень, который остановил движение вверх, 1.5118.

В текущем моменте происходит консолидация под уровнем., при попытке пробоя - Лонг.

 


 

Я двумя руками За!

За уровни "На любом инструменте."

С текущего момента)))

25фффф

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