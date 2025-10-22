Тренд и уровни - страница 153
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Мы касались только вопроса прошлой картинки.
Я не даю рекомендаций на торговые сделки.
А если есть желающие понять и освоить мою торговую систему, большого желания нет, но могу через фриланс организовать платные курсы.
Почём опиум для народу?
Почём опиум для народу?
Дорого. Всё дешевое лежит бесплатно.
Дорого. Всё дешевое лежит бесплатно.
Гарантии ?.Что торговля пойдёт в профит.
Гарантии ?.Что торговля пойдёт в профит.
Хи-хи)))
Даже медведей учат ездить на велосипеде.
И они гарантированно ездят.
Посмейся с медведей)))
Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))
А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."
Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.)
А на Day? Тоже вверх?
А на Day? Тоже вверх?
Причем здесь Дни?
Ты даже простую картинку вкурить не можешь.?
Причем здесь Дни?
Ты даже простую картинку вкурить не можешь.?
Где твой мониторинг? Ты ж хотел меня догнать
Где твой мониторинг? Ты ж хотел меня догнать
Ты же скоро станешь миллионером, где мне старику за тобой угнаться.))
Мы касались только вопроса прошлой картинки.
Я не даю рекомендаций на торговые сделки.
А если есть желающие понять и освоить мою торговую систему, большого желания нет, но могу через фриланс организовать платные курсы.
прошлую картинку и имел ввиду
то есть было сообщено, что индик говорит о коррекции вниз, а затем поход вверх
однако коррекция вниз превратилась в тренд и не заканчивается
то есть индик твой нужно выкинуть и не париться толкованием его расчетов