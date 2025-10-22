Тренд и уровни - страница 153

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Uladzimir Izerski #:

Мы касались только вопроса прошлой картинки.

Я не даю рекомендаций на торговые сделки.

А если есть желающие понять и освоить мою торговую систему, большого желания нет, но  могу через фриланс организовать платные курсы.

Почём опиум для народу?

 
mvf358 #:

Почём опиум для народу?

Дорого. Всё дешевое лежит бесплатно.

 
Uladzimir Izerski #:

Дорого. Всё дешевое лежит бесплатно.

Гарантии ?.Что торговля пойдёт в профит.

 
mvf358 #:

Гарантии ?.Что торговля пойдёт в профит.

   
 

Хи-хи)))

Даже медведей учат ездить на велосипеде.

И они гарантированно ездят.

Посмейся с медведей)))

медвед

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Кстати, для Рената урок теории на его ошибках в понимании тренда и волн. И индюка тоже))

А вот что я писал по теме прошлой картинки "Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз."

Всё прошло как по волшебным часам и тренд продолжился.) 


А на Day? Тоже вверх?

 
Nikolai Starkovskii #:

А на Day? Тоже вверх?

Причем здесь Дни?

Ты даже простую картинку вкурить не можешь.?

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Причем здесь Дни?

Ты даже простую картинку вкурить не можешь.?

Где твой мониторинг? Ты ж хотел меня догнать

 
Nikolai Starkovskii #:

Где твой мониторинг? Ты ж хотел меня догнать

Ты же скоро станешь миллионером, где мне старику за тобой угнаться.))

 
Uladzimir Izerski #:

Мы касались только вопроса прошлой картинки.

Я не даю рекомендаций на торговые сделки.

А если есть желающие понять и освоить мою торговую систему, большого желания нет, но  могу через фриланс организовать платные курсы.

прошлую картинку и имел ввиду

то есть было сообщено, что индик говорит о коррекции вниз, а затем поход вверх

однако коррекция вниз превратилась в тренд и не заканчивается

то есть индик твой нужно выкинуть и не париться толкованием его расчетов

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