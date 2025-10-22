Тренд и уровни - страница 18
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любой уровень может остановить цену, но для того чтобы понять остановка ожидает или пробой, нужны смотреть в каком состоянии цена подходит к уровню.
тренд показывает предполагаемый размер профита, и все, то есть с помощью тренда можно спрогнозировать движение, с вероятность 50 на 50, вот и все. Уровни, - это точка входа с минимальными издержками, вероятность какого то события, Пробой/Отбой 50 на 50
Делаю вывод что уровни не нужны.
А какой уровень остановит цену если цена находиться на историческом максимуме?
вот смотри, примерный ход мыслей, Английский фунт/Ауди, Глобальный тренд Нисходящий, я его отметил каналом, но понту от него практически никакого, потому что неизвестно, когда этот тренд продолжится.. На Д1, есть уровень сопротивления 1.76563, он держит цену вместе с выходными 5 дней.. Тени у свечей касания уровня, длинные, то есть предрасположенность больше к отбою от уровня, че пробою, после попытки Пробой уровня на Н1, рынок его(Пробой) не поддержкал, возврат к уровню произошел, что что Шорт от уровня, со стопом за Хай прошлого часа.
Делаю вывод что уровни не нужны.
они нужны только для одного, чтобы в случае точки входа прицепится к ним, с коротким стопом, которые в случае удачи даст большой риск/профит сделки, а иначе, где делать ТВх? Где размещать стоп? Чтоб риск профит сделки был большой?
они нужны только для одного, чтобы в случае точки входа прицепится к ним, с коротким стопом, которые в случае удачи даст большой риск/профит сделки, а иначе, где делать ТВх? Где размещать стоп? Чтоб риск профит сделки был большой?
Ты видел котировки вообще?
мне не надо ничего искать, я беру значение, выше которого цена 5 дней не может подняться, а при чем тут пятый знак? У каждого брокера разные значения, но есть один факт, который есть у всех: Хай дневной свечи, и после три рабочих дня по Клоуз не было превышения..
мне не надо ничего искать, я беру значение, выше которого цена 5 дней не может подняться, а при чем тут пятый знак? У каждого брокера разные значения, но есть один факт, который есть у всех: Хай дневной свечи, и после три рабочих дня по Клоуз не было превышения..
опять мусорку из темы развели... В чем проблема не понимаю, ну не нравятся уровни, не нравится Герчик, ну идите на те ветки, где все по вашему правильно. Если такой ветки не существует, создайте и покажите миру как надо... А пока все это выглядит глупо и тупо... Без обид мальчики.
опять мусорку из темы развели... В чем проблема не понимаю, ну не нравятся уровни, не нравится Герчик, ну идите на те ветки, где все по вашему правильно. Если такой ветки не существует, создайте и покажите миру как надо... А пока все это выглядит глупо и тупо... Без обид мальчики.
наведи порядок
наведи порядок
да оно мне надо))) воздух сотрясать!
Это мальчики любят мериться своими достоинствами. Видимо им это доставляет удовольствие. Не уподобляйся им. Если тупо не отвечать то сами отвалятся, как ненужное что-то)))
просто делай свое дело и все!
@SVETLANA LOKSHINA
По Кабелю среагировала?
На М5 после возврата боле-менее безопасная ТВх была, ретест уровня(касание) после небольшой откат и падения, я там входил
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
SVETLANA LOKSHINA, 2021.01.20 14:23
да оно мне надо))) воздух сотрясать!
Это мальчики любят мериться своими достоинствами. Видимо им это доставляет удовольствие. Не уподобляйся им. Если тупо не отвечать то сами отвалятся, как ненужное что-то)))
просто делай свое дело и все!
пыьаюсь, блин, недельный перерыв из колеи выбил, забыл как ждать