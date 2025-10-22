Тренд и уровни - страница 170
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#BNBUSDT
пошло
#BNBUSDT
А Сережу, как сборную РФ по футболу, неудачи не пугают:)
А Сережу, как сборную РФ по футболу, неудачи не пугают:)
Это просто анализ.Ни чего криминального нет.
Это просто анализ.Ни чего криминального нет.
Это пальцем в "небо", а не анализ
Это пальцем в "небо", а не анализ
тысячи трейдеров ровно также торгуют
#BNBUSDT
тысячи трейдеров ровно также торгуют
А, ну давайте форум в помойку превратим
Это пальцем в "небо", а не анализ
У каждого он свой,в меру развития.
тысячи трейдеров ровно также торгуют
Возможно,но мы то, другие 😉😁
А, ну давайте форум в помойку превратим
вот так