Тренд и уровни - страница 170

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Sergey Lazarenko #:

#BNBUSDT

 


пошло

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#BNBUSDT

 


А Сережу, как сборную РФ по футболу, неудачи не пугают:)

 
Nikolai Starkovskii #:

А Сережу, как сборную РФ по футболу, неудачи не пугают:)

Это просто анализ.Ни чего криминального нет.

[Удален]  
Павел-Славянин #:

Это просто анализ.Ни чего криминального нет.

Это пальцем в "небо", а не анализ

 
Nikolai Starkovskii #:

Это пальцем в "небо", а не анализ

тысячи трейдеров ровно также торгуют

 

#BNBUSDT


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

тысячи трейдеров ровно также торгуют

А, ну давайте форум в помойку превратим

 
Nikolai Starkovskii #:

Это пальцем в "небо", а не анализ

У каждого он свой,в меру развития.

 
Sergey Lazarenko #:

тысячи трейдеров ровно также торгуют

Возможно,но мы то, другие 😉😁

 
Nikolai Starkovskii #:

А, ну давайте форум в помойку превратим

вот так


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