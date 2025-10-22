Тренд и уровни - страница 25
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Не люблю я этот натуральный газ!! Наверно потому что нам его никак не могут провести)))
но я бы тут стоп получила. После такой свечки вчерашней я бы ждала точку входа в покупки.
так ты переведи ТВх с простого открывающего ордера, на ордер с подтверждением, рано утром был пробой уровня, и цена упала глубоко, и сейчас пошел возврат к уровня, разворотная вчерашняя свеча, она должна отработать свое прогноз, после такого падения возврат к уровня как ТВх? Кстати, я чо то намутил, нету тут прогноза на Юг, только Север от уровня
так ты переведи ТВх с простого открывающего ордера, на ордер с подтверждением, рано утром был пробой уровня, и цена упала глубоко, и сейчас пошел возврат к уровня, разворотная вчерашняя свеча, она должна отработать свое прогноз, после такого падения возврат к уровня как ТВх? Кстати, я чо то намутил, нету тут прогноза на Юг, только Север от уровня
ну да наверно я тоже намутила) пока еще бы не было стопа, я бы еще не вошла в сделку. Бай стоп бы стоял выше уровня сейчас!
я вот что хочу, хотелось бы.. как то от формализовать предпосылки к ТВх, например Пробой уровня с четкими признаками, и прям одинаковые ТВх где то публиковать, чтоб прям череда рисунков шла, с одной и той же ТВх, чтобы глаз набивать. И плюс пошла ТВх и она уже была была.. тут же глянул, и все возможные варианты высветились, вот как например, ТВх на Ложном пробое, после пробоя свечей уровня(на вчерашнем дне), и там ведь всего несколько вариантов будет, в каком состоянии цена подходит к уровню.. Евро/Канадский доллар, думаю первоначально все четко? Вчерашняя цена дала пробой уровня, а вот внутри-дня все своеобразно было.
Во первых внутри-часа все пошло, так? Во вторых, цена в импуьсе ушла вверх, и потом рухнула вниз, но как то все надо отфармлизовать, прям чтоб четко все, вот здесь только одна ТВх, и один вид стопа, самый минимальный, за Хай свечи пробоя на М5
что скажешь по этому поводу?
я вот что хочу, хотелось бы.. как то от формализовать предпосылки к ТВх, например Пробой уровня с четкими признаками, и прям одинаковые ТВх где то публиковать, чтоб прям череда рисунков шла, с одной и той же ТВх, чтобы глаз набивать. И плюс пошла ТВх и она уже была была.. тут же глянул, и все возможные варианты высветились, вот как например, ТВх на Ложном пробое, после пробоя свечей уровня(на вчерашнем дне), и там ведь всего несколько вариантов будет, в каком состоянии цена подходит к уровню.. Евро/Канадский доллар, думаю первоначально все четко? Вчерашняя цена дала пробой уровня, а вот внутри-дня все своеобразно было.
Во первых внутри-часа все пошло, так? Во вторых, цена в импуьсе ушла вверх, и потом рухнула вниз, но как то все надо отфармлизовать, прям чтоб четко все, вот здесь только одна ТВх, и один вид стопа, самый минимальный, за Хай свечи пробоя на М5
что скажешь по этому поводу?
идея отличная. Готова помочь в реализации.
по поводу евро-када.. Ну есть же уровень посвежее нет?
идея отличная. Готова помочь в реализации.
по поводу евро-када.. Ну есть же уровень посвежее нет?
ну он не посвежее наверное, а ближе к текущей цене, мой уровень побольше, твой с Д1 только виден, а мой на MN, то есть свежее/не свежее не пойдет градация, они с разных таймов
ну он не посвежее наверное, а ближе к текущей цене, мой уровень побольше, твой с Д1 только виден, а мой на MN, то есть свежее/не свежее не пойдет градация, они с разных таймов
ну тогда опять вопрос, с какого все таки тайма ты берешь уровень...
И на то пошло неважно с месяца или с дня. Тут вопрос даты образования уровня
ну тогда опять вопрос, с какого все таки тайма ты берешь уровень...
И на то пошло неважно с месяца или с дня. Тут вопрос даты образования уровня
я же не последняя инстанция, уровни как сама видишь могут с разных таймов отрабатывать развороты, нужно их(ИМХО) разделять, ну и чтобы разделение было внятным, логичным, вписывающимся в картинку прогноза. Тут как, мне почему этот уровень показался логичным, а тебе другой
ну тогда опять вопрос, с какого все таки тайма ты берешь уровень...
И на то пошло неважно с месяца или с дня. Тут вопрос даты образования уровня
как то надо к логике происходящего все привязать, вот посмотри на MN, Нисходящий тренд, и это его уровень, кстати 5,0 пунктов в которые влез стоп удержал попытку отката
как то надо к логике происходящего все привязать, вот посмотри на MN, Нисходящий тренд, и это его уровень, кстати 5,0 пунктов в которые влез стоп удержал попытку отката
Да ты опять все усложняешь.
У нас есть два уровня, один с месяца, другой с дня... Оба пробиты. Что это значит - два плюса в поддержку продаж...
Далее ты ставишь стопы отталкиваясь от АТР, значит точка входа должна быть идеальная, значит должна быть выполнена от более выгодной цены, чтобы риск был как можно меньше...
Тут по моему все вопросы отпадают, от какого уровня я бы предпочла входить ...
как то надо к логике происходящего все привязать, вот посмотри на MN, Нисходящий тренд, и это его уровень, кстати 5,0 пунктов в которые влез стоп удержал попытку отката
вообще предлагаю, когда возникает спорная ситуация брать ее фоткать, а потом уже по факту смотреть, что отработало что нет. Наберем опять же идентичные картинки, можно будет делать определенные выводы. По другому тут никак не решить ни один возникший спор... Делай какое-нить облако, давай общий доступ, сделай папки, на ЛП, на отбой, на пробой... И на спорные ситуации... А дальше подпапки... ЛП и какие там будут виды ну и т.д...
Вот такая идея возникла у меня.