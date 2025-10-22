Тренд и уровни - страница 238

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E_Meir #:
Пожалуйста,Скажите что-нибудь по золоту

Маленький анализ:

Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при  пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...


А что не ясно в этой текущей ситуации?...

 
Serqey Nikitin #:

Маленький анализ:

Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при  пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...


А что не ясно в этой текущей ситуации?...

У меня нарисовалось, что если это вверх, это вверх на 5000 с отскоком до 171
Как ощущение это вверх..  или баловство?
 
E_Meir #:
У меня нарисовалось, что если это вверх, это вверх на 5000 с отскоком до 171
Как ощущение это вверх..  или баловство?

"это вверх на 5000 с отскоком до 171" - это что?...  Ваши угадайки?...

Я же внятно написал: "отслеживать ситуацию необходимо"...   Что не понятно?...


Удачи!

 
Serqey Nikitin #:

"это вверх на 5000 с отскоком до 171" - это что?...  Ваши угадайки?...

Я же внятно написал: "отслеживать ситуацию необходимо"..

Удачи!

Простите, а Ваш анализ это что, не
 угадайки? Включая индикаторы... Просто я на телефоне и еще не разобралась как красиво картинки сюда ставить, у меня ничего такого краиаого и понятного как в описпнии не находится
Вообще-то я спрашивала про искусство...  
Вверх или баловство? 
 
Serqey Nikitin #:

Маленький анализ:

Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при  пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...


А что не ясно в этой текущей ситуации?...

В маленький анализ,входят лишь три каких то индикатора? 

 
Pavel Ustinov #:

В маленький анализ,входят лишь три каких то индикатора? 

А можно в эти индикаторы вставить старый пост по золоту за 2020 год, где лишняя ликвидность... Продажа за погашение убытков, местячкоавый локдаун?
 
Serqey Nikitin #:

Маленький анализ:

Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при  пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...


А что не ясно в этой текущей ситуации?...

Как может быть у тебя тренд вверх,если графика чётко идёт вниз.

 
Pavel Ustinov #:

Как может быть у тебя тренд вверх,если графика чётко идёт вниз.

https://yandex.ru/video/preview/10411173189630038274

Вот за что я не люблю врачей-эндоскопистов, так это за то, что у них диагноз зависит с какой стороны посмотреть.

[Удален]  
Pavel Ustinov #:

Как может быть у тебя тренд вверх,если графика чётко идёт вниз.

Магия от Наставника 

 

кто там про золото спрашивал ? похоже сегодня (то есть уже) начинается движ вниз. по крайней мере локальный

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