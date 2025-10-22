Тренд и уровни - страница 238
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Пожалуйста,Скажите что-нибудь по золоту
Маленький анализ:
Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...
А что не ясно в этой текущей ситуации?...
Маленький анализ:
Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...
А что не ясно в этой текущей ситуации?...
У меня нарисовалось, что если это вверх, это вверх на 5000 с отскоком до 171
"это вверх на 5000 с отскоком до 171" - это что?... Ваши угадайки?...
Я же внятно написал: "отслеживать ситуацию необходимо"... Что не понятно?...
Удачи!
"это вверх на 5000 с отскоком до 171" - это что?... Ваши угадайки?...
Я же внятно написал: "отслеживать ситуацию необходимо"..
Удачи!
Маленький анализ:
Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...
А что не ясно в этой текущей ситуации?...
В маленький анализ,входят лишь три каких то индикатора?
В маленький анализ,входят лишь три каких то индикатора?
Маленький анализ:
Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...
А что не ясно в этой текущей ситуации?...
Как может быть у тебя тренд вверх,если графика чётко идёт вниз.
Как может быть у тебя тренд вверх,если графика чётко идёт вниз.
https://yandex.ru/video/preview/10411173189630038274
Вот за что я не люблю врачей-эндоскопистов, так это за то, что у них диагноз зависит с какой стороны посмотреть.
Как может быть у тебя тренд вверх,если графика чётко идёт вниз.
Магия от Наставника
кто там про золото спрашивал ? похоже сегодня (то есть уже) начинается движ вниз. по крайней мере локальный