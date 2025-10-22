Тренд и уровни - страница 194
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Игроки ушли, ждут инаугурацию нового президента.
"Лимитный игрок" среди приглашённых :-)
форекс не может ждать кого либо, это рынок конвертаций одной валюты в другую. Рынок который используют крупные корпорации, им нужно одним деньги обменять на другие
Что-то зреет
рванул к небесам
И всё через доллары.
еще раз - это рынок для обмена одних валют на другие, крпуных сумм. Крпуных сумм, не 10 000 долларов.
Крупным организациям - нужно безопасное место, и оно было создано - это внебиржевой рынок форекс.
А пипсовики со своими пипами - это просто ботаны, который отщипывает мелкие кусочки от громадного пирога, что то у него там получилось, вот он на волне успеха и навоображал много чего
еще раз - это рынок для обмена одних валют на другие, крпуных сумм. Крпуных сумм, не 10 000 долларов.
Крупным организациям - нужно безопасное место, и оно было создано - это внебиржевой рынок форекс.
А пипсовики со своими пипами - это просто ботаны, который отщипывает мелкие кусочки от громадного пирога, что то у него там получилось, вот он на волне успеха и навоображал много чего
Имеешь в виду свой сигнал, где сделки удерживаются иногда менее 10 минут?
Серёга, много оторвал пирога?
Вот ты проповедуешь тренд и профиты 3/1, но судя по сигналу, максимальные тренды по 15пп, а далее разворот и снова супер-тренд в 10пп.
Что-то не договариваешь?
Имеешь в виду свой сигнал, где сделки удерживаются иногда менее 10 минут?
Серёга, много оторвал пирога?
Вот ты проповедуешь тренд и профиты 3/1, но судя по сигналу, максимальные тренды по 15пп, а далее разворот и снова супер-тренд в 10пп.
Что-то не договариваешь?
там ты ничего не вытащишь. Тренд - это не про расстояние, тренд это про состояние, когда один один из двух: покупатель/продавец - доминирует над другим. На графике это видно как: Ап тренд - каждая последующая Вершина и Впадина - выше предыдущей, для Нисходящего - наоборот.
Касаемо пипсовки: просто сам посуди, например я целый день занят был, добираюсь до компа поздно, все уже произошло что могло произойти, а желание есть поторговать, вот и ищу на мелких таймах то, что раньше искал на больших. Там естественно все на минимумах. И ловлю какие нить импульсики, там внутри-дня - очень много шума, плюс чтоб заработать - нужно объемы громадные(для депозита), вот поэтому такое и получается.
Мой сигнал - не имеет смысла как сигнал, потому что в нем нарушено все, что только может быть нарушено, загрузка депозита, просадка и прочее. Он чисто для меня, плюс помогает в отстаивании своей точки зрения, он во итоге - плюсовой.
Метод - приносит деньги - вот идея сигнала, а не подписка. Никто не будет подписывать на сигнал, который так себя ведет.
ОК
Ситуация №2
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
Sergey Lazarenko, 2024.12.17 13:33
про #USDMXN в Шорт, сегодня только я еще не говорил, все его отметили и ждут пробоя
Результат можно посмотреть в сигнале, нет там торговли по USDMXN
- Не дождался, или до сих пор ждёте чтобы отторговать?
P.S. Основная прибыль сделана по золоту, именно пипсовкой.
Ты же сам понимаешь, что только пипсовкой и можно заработать, отщипывая по крохам.
ОК
Ситуация №2
Результат можно посмотреть в сигнале, нет там торговли по USDMXN
- Не дождался, или до сих пор ждёте чтобы отторговать?
P.S. Основная прибыль сделана по золоту, именно пипсовкой.
Ты же сам понимаешь, что только пипсовкой и можно заработать, отщипывая по крохам.
просто не дождался, видимо по Золоту побыстрее все началось, внимание отвлеклось. Тут ручная торговля, когда много вариантов, то обычно торгуется тот, который раньше был, либо который самый сильный, а когда они равноценные - то тот, кто превый