Тренд и уровни - страница 69
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Евро/Американский доллар, на выходе решения ФРС по процентной ставке дала пара импульс вверх, внутри-дня имеем Восходящий трендик, как направление на сегодняшнюю ночь
Евро/Американский доллар, на выходе решения ФРС по процентной ставке дала пара импульс вверх, внутри-дня имеем Восходящий трендик, как направление на сегодняшнюю ночь
)))
)))
это точно!
Евро/Американский доллар, утро четверга
Уперлось в поддержку 1,17041 месячного ранга
Д1, сутки закончились закрытием дневного бара глубоко под уровнем, и до сего момента, с начала азиатской сессии, только откат виден
Английский фунт
Д1, рваный график, после вчерашних боев
Внутри-дня, есть небольший коррекционный откат, в ускорении
Канадский доллар
Д1, Восходящий тренд
Внутри-дня, уже Нисходящий, коррекционный
Золото
Внутри-дня, Нисходящая тенденция сломана
По Евро вылез зеркальный уровень1.17519 , который является ключевым, от него был отбой с последующим ПереЛоу, так что если к нему подойдем, теперь уже снизу вверх, то именно от него в Пробой, в Лонг
есть ли успехи в трендах и уровнях? знает ли кто нибудь по какой причине происходит изменение тренда? и по какой причине у всех кто использует уровни они проведенны по разным ценам? Просто любопытство
Успехи есть.
Тренд меняет направление по единственной причине, меняется дисбаланс между покупателями и продавцами, когда тренд идет вверх, доминируют покупатели, когда вниз - продавцы.
Касаемо уровней, уровни - это место, где произошла смена доминирования.. Если мы говорим об уровнях, которые на графике видны, а то что что трейдеры используют разные уровни, так это дело в торговом подходе, они у них разные. Например трейдеры с одинаковым торговым подходом - все как один используют одинаковые уровни.