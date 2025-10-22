Тренд и уровни - страница 69

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Евро/Американский доллар, на выходе решения ФРС по процентной ставке дала пара импульс вверх, внутри-дня имеем Восходящий трендик, как направление на сегодняшнюю ночь


 
Sergey Lazarenko #:

Евро/Американский доллар, на выходе решения ФРС по процентной ставке дала пара импульс вверх, внутри-дня имеем Восходящий трендик, как направление на сегодняшнюю ночь


)))

 
Alexandr Bryzgalov #:

)))

это точно!

 

Евро/Американский доллар, утро четверга

Уперлось в поддержку 1,17041 месячного ранга


Д1, сутки закончились закрытием дневного бара глубоко под уровнем, и до сего момента, с начала азиатской сессии, только откат виден



 

Английский фунт

Д1, рваный график, после вчерашних боев

Внутри-дня, есть небольший коррекционный откат, в ускорении


 

Канадский доллар

Д1, Восходящий тренд


Внутри-дня, уже Нисходящий, коррекционный


 

Золото

Внутри-дня, Нисходящая тенденция сломана


 

По Евро вылез зеркальный уровень1.17519 , который является ключевым, от него был отбой с последующим ПереЛоу, так что если к нему подойдем, теперь уже снизу вверх, то именно от него в Пробой, в Лонг


 
есть ли успехи в трендах и уровнях? знает ли кто нибудь по какой причине происходит изменение тренда? и по какой причине у всех кто использует уровни они проведенны по разным ценам?  Просто любопытство
 
Wiktar Steff #:
есть ли успехи в трендах и уровнях? знает ли кто нибудь по какой причине происходит изменение тренда? и по какой причине у всех кто использует уровни они проведенны по разным ценам?  Просто любопытство

Успехи есть.

Тренд меняет направление по единственной причине, меняется дисбаланс между покупателями и продавцами, когда тренд идет вверх, доминируют покупатели, когда вниз - продавцы.

Касаемо уровней, уровни - это место, где произошла смена доминирования.. Если мы говорим об уровнях, которые на графике видны, а то что что трейдеры используют разные уровни, так это дело в торговом подходе, они у них разные. Например трейдеры с одинаковым торговым подходом - все как один используют одинаковые уровни. 

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